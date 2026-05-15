Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de graça em 41 municípios do ES

Já estão abertas as inscrições para 10.771 vagas em cursos de qualificação de graça em 41 municípios do Espírito Santo. Do total de oportunidades, 9.656 integram o edital geral e 1.055 são destinadas exclusivamente ao Edital Mulher.
As chances fazem parte da 2ª Oferta 2026 do Programa Qualificar ES, oferecido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
São 366 opções em cursos presenciais e gratuitos. Entre as opções estão: comida de festas, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, tortas doces e salgadas, maquiagem, unha em gel, cozinha de boteco, argiloterapia e revitalização facial, marketing digital e cuidador de pessoas com deficiência.
Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de maio, exclusivamente no site do programa.
Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos, em turnos diferentes, mediante cadastro com CPF e e-mail pessoal.
O resultado será divulgado em 10 de junho, e as aulas estão previstas para começarem em 16 de junho, com encerramento em 2 de setembro de 2026. A matrícula dos classificados deve ser realizada presencialmente nos polos de ensino nos dias 11 e 12 de junho, com apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência.
De acordo com informações da Secti, entre os diferenciais do programa está a entrega de kits Empreendedor aos concluintes de cursos nas áreas de Estética, Hospitalidade e Lazer, Moda e Gastronomia, um incentivo concreto à geração de renda após a formação. O certificado de conclusão exige frequência mínima de 75% da carga horária.
Confira as cidades
Alegre
Apiacá
Aracruz
Boa Esperança
Bom Jesus do Norte
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Fundão
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Itapemirim
Iúna
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Marataízes
Marilândia
Mimoso do Sul
Montanha
Mucurici
Muqui
Nova Venécia
Pinheiros
Piúma
Presidente Kennedy
São Mateus
Serra
Vargem Alta
Viana
Vila Velha
Vitória