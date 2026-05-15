Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de graça em 41 municípios do ES

Já estão abertas as inscrições para 10.771 vagas em cursos de qualificação de graça em 41 municípios do Espírito Santo. Do total de oportunidades, 9.656 integram o edital geral e 1.055 são destinadas exclusivamente ao Edital Mulher.





As chances fazem parte da 2ª Oferta 2026 do Programa Qualificar ES, oferecido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).





São 366 opções em cursos presenciais e gratuitos. Entre as opções estão: comida de festas, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, tortas doces e salgadas, maquiagem, unha em gel, cozinha de boteco, argiloterapia e revitalização facial, marketing digital e cuidador de pessoas com deficiência.





Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.