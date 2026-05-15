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Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de graça em 41 municípios do ES

Entre as opções estão: comida de festas, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, tortas doces e salgadas, maquiagem, unha em gel, cozinha de boteco, marketing digital e cuidador de pessoas com deficiência

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 14:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2026 às 14:55
Curso de maquiagem oferecido pelo Programa Qualificar ES Divulgação / Secti

Já estão abertas as inscrições para 10.771 vagas em cursos de qualificação de graça em 41 municípios do Espírito Santo. Do total de oportunidades, 9.656 integram o edital geral e 1.055 são destinadas exclusivamente ao Edital Mulher. 


As chances fazem parte da 2ª Oferta 2026 do Programa Qualificar ES, oferecido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). 


São 366 opções em cursos presenciais e gratuitos. Entre as opções estão: comida de festas, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, tortas doces e salgadas, maquiagem, unha em gel, cozinha de boteco, argiloterapia e revitalização facial, marketing digital e cuidador de pessoas com deficiência. 


Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. 

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de maio, exclusivamente no site do programa. 


Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos, em turnos diferentes, mediante cadastro com CPF e e-mail pessoal. 


O resultado será divulgado em 10 de junho, e as aulas estão previstas para começarem em 16 de junho, com encerramento em 2 de setembro de 2026. A matrícula dos classificados deve ser realizada presencialmente nos polos de ensino nos dias 11 e 12 de junho, com apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência.


De acordo com informações da Secti, entre os diferenciais do programa está a entrega de kits Empreendedor aos concluintes de cursos nas áreas de Estética, Hospitalidade e Lazer, Moda e Gastronomia, um incentivo concreto à geração de renda após a formação. O certificado de conclusão exige frequência mínima de 75% da carga horária.

Confira as cidades

Alegre

Apiacá

Aracruz

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Itapemirim

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marataízes

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muqui

Nova Venécia

Pinheiros

Piúma

Presidente Kennedy

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Viana

Vila Velha

Vitória

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