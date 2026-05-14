Vitória abre 72 vagas em cursos gratuitos nas áreas de estética e primeiros socorros

Primeiros Socorros

O curso é ofertado em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde. Os participantes serão preparados para agir em situações de emergência, aprendendo técnicas básicas de atendimento e suporte inicial até a chegada de assistência especializada.

Turma 1 (manhã)

Duração: 25 a 28/05

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 15h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e ter cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).





Turma 2 (tarde)

Período: 29/05 a 03/06

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 15h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e ter cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).





Limpeza de Pele

A formação aborda técnicas de higienização, cuidados faciais e procedimentos voltados à saúde da pele.

Duração: 1º a 15/06

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.





Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato

Voltado para quem deseja atuar em massagens com foco em recuperação pós-cirúrgica, segmento que exige qualificação específica e tem ampliado a demanda por profissionais capacitados.

Duração: 8 a 18/06

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando técnico ou superior em Estética.





Aromaterapia aplicada à massagem

A formação une técnicas terapêuticas da massagem e uso de óleos essenciais para promover o relaxamento e bem-estar. Oferece várias possibilidades de atuação profissional no setor de terapias integrativas.

Duração: 16 a 26/06

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 36h

Vagas: 12

Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de beleza e estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.





Ventosaterapia e moxabustão

O curso apresenta técnicas milenares utilizadas para alívio de dores, estímulo da circulação e equilíbrio energético, práticas cada vez mais procuradas em clínicas e espaços terapêuticos.





Duração: 19 a 26/06

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 24h

Vagas: 12

Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando, no mínimo, o 3º ano do ensino médio e ser estudante ou profissional das áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia.





Inscrições: sexta-feira (15), às 17 horas, pelo site Vix Cursos