Vitória abre 72 vagas em cursos gratuitos nas áreas de estética e primeiros socorros

Quem está em busca de qualificação para aprender uma profissão ou desenvolver uma nova habilidade tem mais uma oportunidade em Vitória, com a oferta de 72 vagas para cursos gratuitos em diferentes áreas. As pré-inscrições serão abertas na sexta-feira (15), às 17h, no site Vix Cursos.
Entre as opções de cursos, estão primeiros socorros, limpeza de pele, drenagem linfática para pós-operatório, aromaterapia aplicada à massagem e ventosaterapia com moxabustão. Podem se inscrever moradores e trabalhadores de Vitória. A formação é voltada para aqueles que buscam ampliar a renda no mercado de trabalho ou empreender por conta própria.
Os cursos são ofertados pela Prefeitura de Vitória, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As capacitações serão realizadas a partir do dia 25 na Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES, no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão).
De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a iniciativa reforça o compromisso da prefeitura com a inclusão produtiva e a geração de oportunidades. "Estamos ampliando o acesso da população à qualificação profissional em áreas com grande potencial de empregabilidade e empreendedorismo. São cursos que possibilitam geração de renda, autonomia e novas perspectivas para quem busca crescer profissionalmente", destacou.
Após a pré-inscrição, os interessados serão convocados pelo Senac para fazer a matrícula de forma presencial. É obrigatório levar os documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; declaração de trabalho ou experiência profissional (para os cursos com pré-requisito).
Qualificações ofertadas
Primeiros Socorros
O curso é ofertado em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde. Os participantes serão preparados para agir em situações de emergência, aprendendo técnicas básicas de atendimento e suporte inicial até a chegada de assistência especializada.
Turma 1 (manhã)
Duração: 25 a 28/05
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 15h
Vagas: 12
Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e ter cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
Turma 2 (tarde)
Período: 29/05 a 03/06
Horário: 13h às 17h
Carga horária: 15h
Vagas: 12
Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e ter cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
Limpeza de Pele
A formação aborda técnicas de higienização, cuidados faciais e procedimentos voltados à saúde da pele.
Duração: 1º a 15/06
Horário: 13h às 17h
Carga horária: 36h
Vagas: 12
Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.
- Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato
Voltado para quem deseja atuar em massagens com foco em recuperação pós-cirúrgica, segmento que exige qualificação específica e tem ampliado a demanda por profissionais capacitados.
Duração: 8 a 18/06
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 36h
Vagas: 12
Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando técnico ou superior em Estética.
Aromaterapia aplicada à massagem
A formação une técnicas terapêuticas da massagem e uso de óleos essenciais para promover o relaxamento e bem-estar. Oferece várias possibilidades de atuação profissional no setor de terapias integrativas.
Duração: 16 a 26/06
Horário: 13h às 17h
Carga horária: 36h
Vagas: 12
Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de beleza e estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.
Ventosaterapia e moxabustão
O curso apresenta técnicas milenares utilizadas para alívio de dores, estímulo da circulação e equilíbrio energético, práticas cada vez mais procuradas em clínicas e espaços terapêuticos.
Duração: 19 a 26/06
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 24h
Vagas: 12
Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando, no mínimo, o 3º ano do ensino médio e ser estudante ou profissional das áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia.
Inscrições: sexta-feira (15), às 17 horas, pelo site Vix Cursos