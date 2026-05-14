Montadoras chinesas premiam desempenho de concessionárias que atuam no ES

Simultaneamente, a GW Lider, braço do Grupo Lider para a marca GWM, foi eleita a melhor concessionária da montadora no Brasil. O reconhecimento ocorreu durante o Annual Performance Star Award, em Pequim. O prêmio, considerado a mais alta honraria concedida pela GWM para operações fora da China, avalia a excelência no desempenho operacional global das unidades.





Com presença em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, a GW Lider projeta otimismo com a futura planta industrial da GWM em Aracruz. A operação brasileira foi palco do lançamento simultâneo do Tank 300 PHEV Flex, primeiro veículo híbrido plug-in flex fuel do mundo, tecnologia que integra o plano de adaptação da marca às matrizes energéticas locais.





“Com operações já consolidadas, estamos muito otimistas com a futura fábrica da GWM em Aracruz, no Espírito Santo, e com a capacidade da marca de se adaptar às demandas do consumidor brasileiro”, ressalta José Braz Neto, diretor do Conselho Executivo do Grupo Lider.





Para 2026, as projeções indicam manutenção da trajetória de alta. O Grupo Orletti estima um crescimento de 50% na operação Omoda Jaecoo, ancorado na chegada dos modelos Jaecoo 5, Jaecoo 8 e Omoda 4. Já o Grupo Lider expande sua capilaridade no Rio de Janeiro, com novas unidades previstas para a capital fluminense, além das operações já existentes em Niterói, Macaé e Petrópolis.