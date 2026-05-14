Montadoras chinesas premiam desempenho de concessionárias que atuam no ES

Dois grupos automotivos que atuam no Espírito Santo receberam reconhecimento das montadoras chinesas que representam por aqui: o capixaba Grupo Orletti, com a Orvel Omoda & Jaecoo e o mineiro Grupo Lider com a GW Lider. Executivos dos dois grupos estiveram recentemente na China, durante o Salão do Automóvel de Pequim para acompanhar as novidades e também receber as premiações.
A Orvel Omoda & Jaecoo, do Grupo Orletti, comemorou o encerramento do ciclo referente a 2025 com a conquista do terceiro lugar no “Top Brasil” durante a convenção mundial da marca. O resultado é sustentado por um faturamento superior a R$ 55 milhões no primeiro ano completo de operação, somando 260 veículos comercializados em solo capixaba.
O desempenho da marca no Espírito Santo atingiu uma participação de mercado de 11%, índice que supera significativamente a média nacional, estabelecida em aproximadamente 3% de market share. Fatores como o posicionamento de modelos eletrificados e a estratégia comercial da rede Orvel impulsionaram a aceitação dos veículos híbridos e elétricos pelo consumidor local, consolidando o Estado como polo estratégico para a expansão da fabricante, explica Bruno Fortes, diretor comercial da Orvel Omoda & Jaeco.
“Esse reconhecimento internacional reforça que estamos no caminho certo. Em apenas um ano de operação, conseguimos consolidar a marca no Espírito Santo com resultados consistentes, superando a média nacional e conquistando a confiança dos clientes. Isso é fruto de um trabalho estratégico, dedicação das equipes e da força do Grupo Orletti na região”, afirma.
Melhor concessionária do Brasil
Simultaneamente, a GW Lider, braço do Grupo Lider para a marca GWM, foi eleita a melhor concessionária da montadora no Brasil. O reconhecimento ocorreu durante o Annual Performance Star Award, em Pequim. O prêmio, considerado a mais alta honraria concedida pela GWM para operações fora da China, avalia a excelência no desempenho operacional global das unidades.
Com presença em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, a GW Lider projeta otimismo com a futura planta industrial da GWM em Aracruz. A operação brasileira foi palco do lançamento simultâneo do Tank 300 PHEV Flex, primeiro veículo híbrido plug-in flex fuel do mundo, tecnologia que integra o plano de adaptação da marca às matrizes energéticas locais.
“Com operações já consolidadas, estamos muito otimistas com a futura fábrica da GWM em Aracruz, no Espírito Santo, e com a capacidade da marca de se adaptar às demandas do consumidor brasileiro”, ressalta José Braz Neto, diretor do Conselho Executivo do Grupo Lider.
Para 2026, as projeções indicam manutenção da trajetória de alta. O Grupo Orletti estima um crescimento de 50% na operação Omoda Jaecoo, ancorado na chegada dos modelos Jaecoo 5, Jaecoo 8 e Omoda 4. Já o Grupo Lider expande sua capilaridade no Rio de Janeiro, com novas unidades previstas para a capital fluminense, além das operações já existentes em Niterói, Macaé e Petrópolis.
SUV compacto
CVC oficializa lançamento do Chevrolet Sonic
A rede de concessionárias CVC inicia a comercialização do Chevrolet Sonic, nome que batiza o novo SUV compacto da marca, com preços de R$ 129.990 na versão Premier e R$ 135.990 na configuração RS. O lançamento oficial ocorre no próximo dia 20, às 18h30, em todas as unidades da marca, acompanhado de uma condição promocional válida até 31 de maio.
Mobilidade elétrica em exposição
E falando sobre marcas chinesas, a Orvel inicia nesta sexta-feira (15) a exposição “Futuro da Mobilidade” no Shopping Vitória, com foco em veículos híbridos e elétricos das marcas Omoda, Jetour, Geely e MG. A estratégia visa consolidar a Orvel como player central na introdução de novas montadoras chinesas no Brasil. A mostra terá duração de quatro meses, estendendo-se até agosto.
Segundo o CEO Wagner Orletti, o movimento busca posicionar o grupo na vanguarda da sustentabilidade e inovação automotiva, utilizando o espaço de alto fluxo no shopping para educar o consumidor sobre a transição energética e os novos padrões de transporte que devem impactar o portfólio nacional nos próximos anos.
A abertura, que acontece pela manhã, para convidados e imprensa, vai contar com um bate-papo com Luciano Garcia, diretor responsável pelas novas marcas da holding, sobre as tendências observadas no Salão do Automóvel de Pequim.
Oportunidade
Promoções de carro elétrico e pneus no final de semana
A Orvel MG realiza nesta sexta (15) e sábado (16) o MG4 Weekend no Shopping Vitória, com condições para a linha de elétricos da marca. A ação busca atrair o consumidor interessado na transição para veículos eletrificados por meio de exposição direta e condições facilitadas de aquisição. Paralelamente, o mercado de reposição ganha fôlego com a Contauto Pneus, que aplica preços de atacado no varejo para a linha Pirelli em suas unidades de Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Além da marca italiana, o estoque inclui opções das fabricantes XBRI e Linglong.