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Ranking

Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES

Fiat Strada segue de forma isolada no topo; enquanto isso, eletrificação cresce, tendo montadora chinesa como destaque

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 12:43

Públicado em 

23 abr 2026 às 12:43
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Fiat Strada Ultra
A Fiat Strada dominou as vendas de carro zero quilômetro no mercado do ES Fiat/Divulgação

Os três primeiros meses do ano foram marcados pelo domínio das picapes na compra de modelos zero quilômetro no Espírito Santo, mantendo a Fiat Strada como soberana de forma isolada no topo do pódio. A compacta da Fiat vendeu 1.198 unidades de janeiro a março de 2026. As informações são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).


Apesar da primeira posição ter permanecido intacta com o fenômeno da Strada, algumas mudanças interessantes aconteceram nas posições seguintes. Uma delas é o fato da Ford Ranger ter despontado nos três primeiros meses do ano, com 671 unidades, tirando a coroa de picape média mais vendida por aqui, que até então foi da Toyota Hilux (384 unidades). Outro destaque é a Fiat Toro, que com 441 emplacamentos, mostra o fôlego das intermediárias no Estado.


Já no segmento de automóveis, o destaque fica para Hyundai Creta, que mantém firme a sua posição de queridinho dos capixabas com 484 emplacamentos no trimestre. E a décima posição, empatada com dois modelos da Volkswagen, o hatch Polo e o SUV Tera, lançado no ano passado. 


Mas o avanço da BYD é algo a se notar, já que a marca tem crescido no Estado. Com destaque para o Song, segundo SUV mais vendido no ES e o carro eletrificado mais comercializado no Estado, com 302 unidades.


Juntamente com o Dolphin Mini (256 unidades emplacadas no trimestre), que apesar de não aparecer no top 10, seus números já superam modelos tradicionais como o Chevrolet Onix (217 unidades) e o Volkswagen T-Cross.

Crescimento da eletrificação 

O crescimento da marca chinesa foi impulsionado diretamente pela eletrificação, principalmente com o aumento dos preços de combustíveis e uma série de promoções agressivas da marca chinesa no período de março. 


No acumulado do trimestre, o Espírito Santo registrou um crescimento de 93,3% de veículos híbridos nos três primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período de 2025 (1.674 unidades). Já o crescimento dos modelos 100% elétricos foi de 80,1% em comparação a 2025, totalizando 679 unidades emplacadas de janeiro a março de 2026. 


Essa mudança de mix no ranking geral indica que o mercado capixaba está em plena transição, onde modelos a combustão consagrados agora dividem espaço e vêm perdendo posições para a nova frota tecnológica plugável.

Ranking geral - Veículos mais vendidos no ES no 1º trimestre de 2026

1 - Fiat Strada: 1.198 unidades

2 - Ford Ranger: 671 unidades 

3 - Hyundai Creta: 484 unidades

4 - Fiat Toro: 441 unidades

5 - Toyota Hilux: 384 unidades

6 - Fiat Argo: 322 unidades

7 - Jeep Compass: 312 unidades 

8 - BYD Song: 302 unidades

9 - VW Saveiro: 293 unidades

10 - Volkswagen Polo/Tera: 278 unidades


Vitória Motors Jeep e Ram com eventos em Vitória e Linhares neste sábado

A Vitória Motors Jeep e Ram promove, neste sábado (25), dois eventos simultâneos voltados ao público interessado em experiências automotivas e condições comerciais especiais das marcas Jeep e Ram. Em Linhares, a concessionária realiza o RAM BBQ, das 9h às 16h, com destaque para pista de test-drive off-road, ofertas, gastronomia com hambúrguer na brasa e música ao vivo.


Já em Vitória, na unidade da avenida Leitão da Silva, acontece o Jeep & Ram Weekend, das 9h às 16h, reunindo condições especiais de venda, programação diferenciada e testes-drives com modelos das duas marcas. Neste dia, toda a operação da Grande Vitória (Serra, Vila Velha, avenida Vitória e Guarapari), vai estar concentrada na loja da Leitão da Silva. Os eventos são abertos ao público.

Viafor de Cachoeiro inaugura novo padrão global da Ford 

Viafor de Cachoeiro de Itapemirim
Viafor de Cachoeiro é a terceira loja da Ford no país com o novo padrão global Ford/Divulgação

A Ford inaugurou em Cachoeiro de Itapemirim (ES) a quarta unidade do Grupo Viafor no Estado. O movimento marca a implementação do padrão global Signature 2.0 da marca norte-americana, sendo a terceira loja no Brasil e uma das dez primeiras na América do Sul a adotar a nova identidade visual e operacional da montadora. A unidade ocupa 5.500 m², com 1.500 m² de área construída e oficina equipada com 12 boxes de serviço rápido.


A abertura da revenda visa descentralizar o atendimento no Espírito Santo, alcançando o sul capixaba, o norte do Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais. Com a nova operação, o Grupo Viafor consolida sua exclusividade na representação da marca em território capixaba. O grupo, que atua com a bandeira Ford desde 2004, mantém atualmente um quadro de 265 funcionários.


“Os principais valores que pautam o trabalho do nosso grupo são o compromisso com o cliente e a transparência no atendimento. A nova unidade de Cachoeiro de Itapemirim é o reflexo desse legado: uma loja moderna, pronta para oferecer uma experiência de consumo superior e fortalecer ainda mais a marca Ford na região”, diz Leonardo Demonere, titular do Grupo Viafor.

A expansão em Cachoeiro de Itapemirim integra o cronograma nacional de crescimento da rede. Atualmente, a Ford conta com 145 concessionárias ativas no Brasil. A meta da companhia é encerrar 2026 com 160 pontos de venda, impulsionada por inaugurações programadas em praças estratégicas.

Koleos em pré-venda na Orvel Renault

A Orvel Renault já está com a pré-venda do Koleos, SUV médio/grande premium da categoria D, lançado no início do mês e marca a entrada da montadora em um patamar mais elevado no país. Com preço estimado em R$ 280 mil, o Koleos tem chegada prevista para este mês. 


“A chegada do novo Renault Koleos consolida um novo momento da Renault no Espírito Santo, elevando o padrão da marca com mais tecnologia, desempenho e sofisticação. Com a renovação do Renault Kwid e a futura picape Niagara, ampliamos nossa atuação e reforçamos o compromisso de liderar a evolução do mercado automotivo regional”, avalia Bruno Fortes, diretor comercial da Orvel Renault.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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