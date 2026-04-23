Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES

Os três primeiros meses do ano foram marcados pelo domínio das picapes na compra de modelos zero quilômetro no Espírito Santo, mantendo a Fiat Strada como soberana de forma isolada no topo do pódio. A compacta da Fiat vendeu 1.198 unidades de janeiro a março de 2026. As informações são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).





Apesar da primeira posição ter permanecido intacta com o fenômeno da Strada, algumas mudanças interessantes aconteceram nas posições seguintes. Uma delas é o fato da Ford Ranger ter despontado nos três primeiros meses do ano, com 671 unidades, tirando a coroa de picape média mais vendida por aqui, que até então foi da Toyota Hilux (384 unidades). Outro destaque é a Fiat Toro, que com 441 emplacamentos, mostra o fôlego das intermediárias no Estado.





Já no segmento de automóveis, o destaque fica para Hyundai Creta, que mantém firme a sua posição de queridinho dos capixabas com 484 emplacamentos no trimestre. E a décima posição, empatada com dois modelos da Volkswagen, o hatch Polo e o SUV Tera, lançado no ano passado.





Mas o avanço da BYD é algo a se notar, já que a marca tem crescido no Estado. Com destaque para o Song, segundo SUV mais vendido no ES e o carro eletrificado mais comercializado no Estado, com 302 unidades.





Juntamente com o Dolphin Mini (256 unidades emplacadas no trimestre), que apesar de não aparecer no top 10, seus números já superam modelos tradicionais como o Chevrolet Onix (217 unidades) e o Volkswagen T-Cross.