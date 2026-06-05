Hyundai Creta lidera vendas no ES, mas BYD Song dispara na vice-liderança

Enquanto o Hyundai Creta permanece inabalável como o carro de passeio mais vendido no Espírito Santo (foram 831 unidades de janeiro a maio deste ano), um novo vice-líder desponta. O BYD Song já soma 573 unidades comercializadas no ano, provando que o capixaba cada vez mais se interessa pela eletrificação.
Os dados contabilizam os emplacamentos da linha Song de forma unificada, englobando as versões híbridas plug-in do SUV médio da marca chinesa (Song Plus e Song Pro). O levantamento é do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).
O avanço do modelo reflete o comportamento do segmento de eletrificados no Estado, que cresceu 14,64% em maio (1.120 unidades) comparado a abril (977 unidades). Essa alta foi puxada pelos 100% elétricos, com crescimento de 21,45% no mês (saltando de 316 para 383 unidades). O volume acumulado de automóveis eletrificados de janeiro a maio de 2025 saltou de 2.333 (em 2025) para 4.450 unidades no mesmo período em 2026, um crescimento de 90,74%.
O destaque, mais uma vez, vai para a BYD com o Dolphin Mini que atingiu 128 emplacamentos em maio (46 unidades a mais que abril), e é o quinto automóvel mais vendido no ES, e o Dolphin, que subiu de 61 (abril) para 88 unidades em maio.
Mas outras marcas chinesas também se destacaram, a exemplo da GWM com o Haval H6, que saltou de 80 unidades em abril para 132 em maio e ocupa a sexta posição de carros mais vendidos no Estado, com 453 unidades vendidas de janeiro a maio. E também a Omoda & Jaecoo com o Jaecoo 7, que foi de 29 (abril) para 70 unidades em maio, acumulando 156 unidades no ano. Já o Omoda 5, que acumula 342 unidades no ano (e está, inclusive, à frente do Jeep Renegade), viu uma retração nas vendas, passando de 104 unidades em abril para 63 emplacamentos em maio.
Já entre as marcas tradicionais, como a Volkswagen, o Tera, lançado no ano passado, já tem 437 vendas acumuladas de janeiro a maio, igualando com o ritmo de modelos já consolidados como o Polo, que no acumulado vendeu 436 unidades no Espírito Santo. Outro salto é do Nissan Kait, que saiu de 50 unidades vendidas em abril para 86 em maio.
Picapes: líderes recuam, mas S10 reage
Embora a Fiat Strada permaneça como a líder isolada em picapes mais vendidas no Espírito Santo (e, por consequência, o veículo de quatro rodas mais emplacado no Estado), o modelo caiu de 569 unidades em abril para 469 em maio. No acumulado do ano, já são 2.236 unidades vendidas.
Por outro lado, a Ford Ranger surpreendeu no início do ano com 360 unidades emplacadas em janeiro, garantindo o segundo lugar isolado no acumulado do ano (898 unidades), superando com folga a Toyota Hilux (695) e a Fiat Toro (691), que historicamente disputavam essa colocação.
O mês de maio registrou marcha mais lenta nas vendas de picapes e algumas retrações, além da Fiat Strada, como a Toyota Hilux (de 164 para 147 emplacamentos), Fiat Toro (de 146 para 104 emplacamentos) e VW Saveiro (de 102 para 70 emplacamentos). A exceção do mês foi a Chevrolet S10, que conseguiu nadar contra a correnteza e subiu de 87 para 97 unidades vendidas em maio. Ela é a sexta picape mais vendida no Estado, acumulando 452 unidades de janeiro a maio.
Motocicletas: Honda mantém hegemonia
O mercado de duas rodas deu uma leve desacelerada em maio, mas a Honda manteve sua hegemonia entre os primeiros lugares, com a líder Honda CG 160, com 1.084 unidades vendidas em maio (foram 1.163 unidades em abril). No acumulado do ano, são 4.909 emplacamentos.
A Honda Biz, que teve novo modelo lançado recentemente, e é a segunda mais vendida no Estado, teve um leve recuo de 734 em abril para 679 em maio (são 3.309 unidades vendidas no ano). A maior queda proporcional foi da Honda Pop 110i, que caiu de 394 em abril para 289 unidades em maio. No acumulado do ano, são 1.550 unidades vendidas.
Já a Honda Elite 125 foi na contramão das “irmãs” e subiu de 84 para 105 emplacamentos, acumulando 454 unidades em 2026. Houve ainda um avanço tímido, mas perceptível de marcas alternativas, como a Bajaj (com as linhas Dominar) e a Royal Enfield, com destaque para o crescimento mensal da Himalayan, que foi de 19 para 32 unidades em maio, ganhando espaço no nicho de média cilindrada.
No segmento de motos eletrificadas, houve um crescimento no Espírito Santo de 202,86% de janeiro a maio em relação ao mesmo período de 2025. Mas quando se olha os números absolutos, é ainda um segmento embrionário no Estado, já que maio registrou emplacamento de 35 unidades e, no acumulado do ano, são 106 motocicletas híbridas e 100% elétricas novas rodando no Espírito Santo.
Novo compacto
GAC Lider lança elétrico Aion UT e celebra primeiro ano no Brasil
A GAC Lider marcou para o dia 11 de junho, das 17h às 21h, o lançamento oficial do compacto elétrico Aion UT na loja localizada em Vitória. O evento promovido pela concessionária local também celebra o primeiro ano de operação da montadora chinesa no mercado brasileiro. A chegada do novo modelo elétrico reforça a estratégia de expansão da marca no país, que busca ampliar sua participação de mercado no segmento dos compactos 100% elétricos de entrada, cada vez mais disputado por fabricantes chinesas.
Orvel abre concessionária Omoda & Jaecoo em Linhares
Acompanhando a expansão das marcas chinesas, o Grupo Orletti abre mais uma concessionária Orvel Omoda & Jaecoo no Estado, desta vez em Linhares. Localizada no Shopping PátioMix, no bairro Movelar, a nova concessionária busca expandir a rede de distribuição do grupo no Norte do Espírito Santo.
O ponto de venda inicia as operações com foco no segmento de utilitários esportivos e veículos eletrificados. O portfólio apresentado para a região inclui os SUVs Jaecoo 7, Omoda 7 SHS P, Omoda 5 SHS H e o 100% elétrico Omoda E5. O movimento estratégico do grupo capixaba visa antecipar a demanda por modelos híbridos e elétricos fora da região metropolitana de Vitória.
Primeiro SUV
GWM Ora 5 em pré-venda no ES
A GW Lider iniciou a pré-venda do Ora 5 nas concessionárias de Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados no SUV 100% elétrico devem realizar um depósito de R$ 9 mil para garantir a reserva do veículo. O modelo é o segundo produto da linha Ora e o primeiro SUV 100% elétrico da montadora a desembarcar no Brasil.
Consórcio vira alternativa ao financiamento na transição para elétricos
O mercado brasileiro de veículos eletrificados registrou alta de 65,5% em 2026, com cerca de 100 mil unidades emplacadas apenas no primeiro trimestre, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O volume praticamente dobra o resultado de igual período do ano anterior.
Esse avanço gerou reflexos diretos nas modalidades de crédito, impulsionando a procura por consórcios específicos para modelos híbridos e elétricos como alternativa ao financiamento tradicional. O movimento busca ancorar clientes que esbarram no custo inicial elevado das baterias, mas que são atraídos por incentivos fiscais estaduais, como a isenção ou redução de IPVA.
“À medida que a mobilidade evolui, vemos um consumidor cada vez mais interessado em alternativas que combinem inovação com responsabilidade financeira. O consórcio surge como uma solução estratégica justamente por permitir o planejamento da compra de um veículo eletrificado sem o impacto dos juros, ampliando o acesso a essa tecnologia”, afirma Agustin Celeiro, diretor do Consórcio Chevrolet.
As projeções para o setor automotivo indicam que o segmento de eletrificados deve fechar 2026 com vendas entre 280 mil e 300 mil unidades. A expectativa de analistas e players do mercado é que a frota circulante dessa categoria ultrapasse a marca de 1 milhão de veículos acumulados no país até 2027.