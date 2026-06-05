Hyundai Creta lidera vendas no ES, mas BYD Song dispara na vice-liderança

Enquanto o Hyundai Creta permanece inabalável como o carro de passeio mais vendido no Espírito Santo (foram 831 unidades de janeiro a maio deste ano), um novo vice-líder desponta. O BYD Song já soma 573 unidades comercializadas no ano, provando que o capixaba cada vez mais se interessa pela eletrificação.





Os dados contabilizam os emplacamentos da linha Song de forma unificada, englobando as versões híbridas plug-in do SUV médio da marca chinesa (Song Plus e Song Pro). O levantamento é do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).





O avanço do modelo reflete o comportamento do segmento de eletrificados no Estado, que cresceu 14,64% em maio (1.120 unidades) comparado a abril (977 unidades). Essa alta foi puxada pelos 100% elétricos, com crescimento de 21,45% no mês (saltando de 316 para 383 unidades). O volume acumulado de automóveis eletrificados de janeiro a maio de 2025 saltou de 2.333 (em 2025) para 4.450 unidades no mesmo período em 2026, um crescimento de 90,74%.