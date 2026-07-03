Saiba quais são as próximas concessionárias que abrem no ES

O mercado automotivo do Espírito Santo atualmente passa por uma fase inédita, marcada pela chegada de novas marcas por meio dos portos capixabas e também pela construção da primeira fábrica de automóveis de passeio no Estado. Além disso, o comportamento do consumidor local vem acelerando a eletrificação automotiva, principalmente por meio de marcas chinesas.
Dados recentes de emplacamentos do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) mostram que a consolidação dos veículos híbridos e elétricos deixou de ser uma tendência de nicho para se tornar uma realidade de forte volume comercial: apenas no acumulado de janeiro a maio de 2026, o estado registrou 4.495 emplacamentos de automóveis e comerciais leves eletrificados, um salto de 85,59% em comparação ao mesmo período de 2025.
As marcas chinesas estão no topo dessa transformação: modelos como o SUV BYD Song (579 unidades acumuladas), o compacto BYD/Dolphin Mini (476 unidades) e o GWM/Haval H6 (471 unidades) já se posicionam entre os automóveis mais vendidos de todo o Espírito Santo em 2026, rivalizando diretamente com gigantes tradicionais da indústria nacional.
Essa impressionante aceitação de mercado pavimenta o caminho para uma nova onda de investimentos em julho, com os principais grupos automotivos do Estado se movimentando para inaugurar novas bandeiras e concessionárias exclusivas de marcas asiáticas recém-chegadas ou em franca expansão no país — a exemplo da Omoda & Jaecoo, Geely, Jetour e GAC, cujos primeiros modelos já são vistos rodando pelas ruas capixabas.
Ao mesmo tempo, essa busca por sofisticação e atendimento especializado também se reflete no segmento de duas rodas. De olho em um motociclista exigente e de alto poder aquisitivo, que consome tanto modelos premium de estrada quanto produtos de alta cilindrada para o dia a dia, o mercado se prepara para receber também uma nova estrutura exclusiva da Honda focada no segmento de alta performance.
Veja a seguir o que os principais líderes e empresários do setor automotivo capixaba analisam como essa rápida transformação logística, comercial e tecnológica que está redesenhando o mapa das concessionárias e o que esperar do pós-venda para essa nova frota que ganha as ruas do Espírito Santo.
Honda de alta cilindrada
Uma das novidades mais significativas das novas concessionárias que abrem suas portas no Estado é a inauguração da Honda Dreams, primeira loja de motocicletas da marca japonesa que é líder absoluta nas categorias de baixa cilindrada. Marcada para este sábado (4) a partir das 10 horas, esta será a primeira loja conceito de Vitória, um espaço dedicado ao segmento premium da marca no Estado.
“A Honda Dream nasceu para proporcionar uma experiência completa aos clientes. Queremos que cada pessoa que entre na loja se sinta acolhida, possa conhecer toda a tecnologia e a excelência das motocicletas Honda e encontre um espaço preparado para atender às suas expectativas antes, durante e depois da compra. É um novo conceito de atendimento para um público que busca qualidade, performance e exclusividade”, conta Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena.
A nova Honda Dream reúne em um único ambiente showroom de modelos mais potentes, boutique de acessórios e vestuário, atendimento especializado e uma estrutura completa para comercialização e pós-venda das motocicletas premium da Honda.
“O consumidor de motos premium, em geral, tem uma relação muito mais emocional com o produto. Ele não compra apenas um meio de transporte, mas um estilo de vida. Quem escolhe uma moto de alta cilindrada busca liberdade, experiência, aventura e conexão com a pilotagem. É um cliente que valoriza desempenho, design, inovação e segurança, mas também faz questão de fazer parte de uma comunidade de apaixonados por motocicletas”, acrescenta.
Cinco novas concessionárias
Outro grupo que também tem ampliado sua atuação é o Grupo Orletti, tanto na representação de novas marcas (principalmente chinesas) quanto na abertura de novas lojas. Além de representar por aqui a Omoda & Jaecoo (uma das recentes marcas que tem crescido em vendas tanto no Brasil quanto no ES), a empresa trouxe mais três marcas: Geely, Jetour e MG Motor. Atualmente operando em um espaço anexo ao Shopping Vitória, ganharão concessionárias exclusivas. O ponto no shopping será mantido como revenda.
Na quinta-feira (2), foi inaugurada a primeira loja da Jetour (montadora que integra o grupo Chery, com apelo de luxo, tecnologia e off-road, concorrendo com marcas como Jeep e Land Rover) no Estado, que contou, inclusive, com executivos nacionais da marca: o diretor de desenvolvimento de Rede, Eduardo Maranhão e o vice-presidente Jetour Brasil, Sid Huang.
“O Espírito Santo, para nós, é um mercado muito estratégico, porque a Jetour nasceu para o off-road e viajar para admirar a beleza dos locais. E quando vimos o Espírito Santo, as estradas, o estilo de vida, isso tudo combina bastante com a nossa marca. E também o escolhemos como nosso porto comercial, trazendo os carros para cá”, conta Huang.
Na próxima terça-feira (7) será a vez da inauguração da Orvel MG, aproveitando o embalo do lançamento do MG 4 Urban, que já vendeu todo o lote inicial de 2,5 mil veículos nas primeiras 24 horas de sua pré-venda. E no final de julho, a terceira (e provavelmente mais aguardada), será a Orvel Geely, que tem se mostrado outro fenômeno de vendas, principalmente com o 100% elétrico EX2, que está entre os três carros mais vendidos no varejo, no ano.
Recentemente o grupo inaugurou uma loja da Omoda & Jaecoo em Linhares e prepara a abertura de mais uma, desta vez na Serra.“Estamos consolidando marcas como a Omoda e Jaecoo, expandindo com novas unidades na Serra e em Linhares. O Espírito Santo, inclusive, vive uma força muito grande na eletrificação. Vitória já é a quarta capital em evolução de eletrificação da frota no país”, explica Luciano Garcia, diretor comercial da Jetour.
Para ele, os carros chineses têm um grande apelo tecnológico e de qualidade que são percebidos pelos compradores brasileiros. “O Grupo Orletti está se posicionando de forma muito forte com as operações chinesas. A China de hoje cresceu, evoluiu e está dando aula; o produto chinês entrega muita qualidade, design inovador e tecnologia a um preço muito competitivo. Quando comparamos os eletrificados chineses com os ditos nacionais de preço similar, o produto chinês está muito à frente”, avalia.
Omoda & Jaecoo em Guarapari
Já o Grupo Prime está em fase final para a nova loja da Omoda & Jaecoo para Guarapari (o grupo também representa a marca no Estado). “A expectativa é iniciar as operações em breve, levando ao público da região um novo conceito de concessionária, alinhado ao posicionamento global da marca, com foco em inovação, tecnologia e uma experiência diferenciada para o cliente”, adianta Marcelo Sartório, diretor do Grupo Prime.
Segundo o executivo, a chegada da marca à Cidade Saúde é mais um “passo na estratégia de expansão do Grupo Prime, reforçando nosso compromisso de investir continuamente no Espírito Santo e oferecer ao consumidor capixaba acesso às principais novidades do mercado automotivo”.
Segundo ele, o mercado automotivo capixaba vive um momento bastante positivo, com o consumidor mais informado, exigente e aberto a novas tecnologias e marcas. “O Espírito Santo apresenta indicadores econômicos consistentes, além de um ambiente favorável para investimentos. Isso faz com que o estado seja estratégico para a expansão do setor automotivo e para a chegada de novas marcas”, acrescenta.
GAC planeja expansão para o interior
Recentemente o Grupo Lider comemorou o primeiro ano da GAC no Estado. O evento contou com executivos nacionais da marca e a apresentação do Aion UT, hatch 100% elétrico lançado em junho, com preço de R$ 139.990, que já estreou como o quinto mais vendido entre os veículos a bateria.
Durante o evento, José Braz Neto, diretor do Conselho Executivo do Grupo Lider, destacou a importância do momento para a consolidação da marca no mercado brasileiro. “Hoje estamos reunidos não apenas para celebrar, mas também para fortalecer a marca GAC no Brasil e reafirmar o compromisso com a inovação, a qualidade e a experiência dos nossos clientes”, afirma.
O executivo também destacou a estratégia de expansão do Grupo Lider com a marca. Atualmente, a GAC Lider está presente em Vitória, Vila Velha e Niterói (RJ), com planos de ampliar sua atuação para Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, além das cidades mineiras de Juiz de Fora e de Contagem.
Du Motos comemora 17 anos
Outra mostra de que o mercado de motocicletas de alta cilindrada está em plena expansão foi a comemoração de 17 anos da Du Motos, que representa a Kawasaki no Espírito Santo, uma das marcas mais emblemáticas e desejadas de motos esportivas, que também completa o mesmo tempo de atuação no Brasil.
“Temos orgulho de fazer parte da história da Kawasaki no Brasil desde o início de sua operação oficial no País e de representar uma marca que compartilha dos mesmos valores que acreditamos: qualidade, confiança, inovação e paixão pelo universo duas rodas. Mais do que vender motocicletas, nosso compromisso sempre foi construir relacionamentos duradouros”, conta o sócio-administrador da Du Motos, Eduardo Spadetto Ramlow.
Para Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki Motores do Brasil, a trajetória da Du Motos representa a força da rede de concessionárias e o compromisso compartilhado de oferecer uma experiência cada vez mais completa aos motociclistas brasileiros.
“Ao longo desses 17 anos, a concessionária se consolidou como uma importante representante da marca no Espírito Santo, contribuindo para o fortalecimento da nossa rede e para a construção de uma relação sólida com os consumidores. Celebrar essa data é reconhecer o trabalho de uma equipe comprometida e apaixonada pelo que faz”, completa.