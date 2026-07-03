Saiba quais são as próximas concessionárias que abrem no ES

O mercado automotivo do Espírito Santo atualmente passa por uma fase inédita, marcada pela chegada de novas marcas por meio dos portos capixabas e também pela construção da primeira fábrica de automóveis de passeio no Estado. Além disso, o comportamento do consumidor local vem acelerando a eletrificação automotiva, principalmente por meio de marcas chinesas.





Dados recentes de emplacamentos do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) mostram que a consolidação dos veículos híbridos e elétricos deixou de ser uma tendência de nicho para se tornar uma realidade de forte volume comercial: apenas no acumulado de janeiro a maio de 2026, o estado registrou 4.495 emplacamentos de automóveis e comerciais leves eletrificados, um salto de 85,59% em comparação ao mesmo período de 2025.





As marcas chinesas estão no topo dessa transformação: modelos como o SUV BYD Song (579 unidades acumuladas), o compacto BYD/Dolphin Mini (476 unidades) e o GWM/Haval H6 (471 unidades) já se posicionam entre os automóveis mais vendidos de todo o Espírito Santo em 2026, rivalizando diretamente com gigantes tradicionais da indústria nacional.





Essa impressionante aceitação de mercado pavimenta o caminho para uma nova onda de investimentos em julho, com os principais grupos automotivos do Estado se movimentando para inaugurar novas bandeiras e concessionárias exclusivas de marcas asiáticas recém-chegadas ou em franca expansão no país — a exemplo da Omoda & Jaecoo, Geely, Jetour e GAC, cujos primeiros modelos já são vistos rodando pelas ruas capixabas.





Ao mesmo tempo, essa busca por sofisticação e atendimento especializado também se reflete no segmento de duas rodas. De olho em um motociclista exigente e de alto poder aquisitivo, que consome tanto modelos premium de estrada quanto produtos de alta cilindrada para o dia a dia, o mercado se prepara para receber também uma nova estrutura exclusiva da Honda focada no segmento de alta performance.





Veja a seguir o que os principais líderes e empresários do setor automotivo capixaba analisam como essa rápida transformação logística, comercial e tecnológica que está redesenhando o mapa das concessionárias e o que esperar do pós-venda para essa nova frota que ganha as ruas do Espírito Santo.