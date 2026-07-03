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Dívida ativa

Desenrola oferece renegociação para MEIs com dívidas de até R$ 20 mil

Com as condições oferecidas pelo programa, empreendedores podem evitar o cancelamento dos CNPJs e manter os profissionais na formalidade

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 19:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 jul 2026 às 19:22
Anúncio do governo de medidas para MEIs
Anúncio do governo de medidas para MEIs Pedro de Souza/ ASCOM MEMP

O governo federal lançou nesta sexta-feira (3) uma nova edição do Desenrola, voltada desta vez para micros e pequenos empreendedores individuais (MEIs) que tenham pendências na dívida ativa de até R$ 20 mil. 


Segundo o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, atualmente 3 milhões de microempreendedores individuais têm pendências na dívida ativa. E com as condições de renegociação do Desenrola MEI podem evitar o cancelamento dos CNPJs e manter os profissionais na formalidade. 


O programa autoriza o parcelamento do débito em até 145 meses e garante descontos de até 70% sobre juros e multas, com a preservação do valor principal da dívida. 


A medida oferece também uma vantagem exclusiva para pendências mais antigas. O MEI com débitos inscritos há mais de um ano conta com 50% de desconto linear e prazo de até 60 meses para pagar. O formato do acordo foi desenhado para caber no orçamento do empreendedor, com a fixação de uma prestação mínima de apenas R$ 25 em todas as modalidades.


O ministério lembrou também sobre a proposta de atualização do limite anual de faturamento do MEI entregue à Câmara dos Deputados, na segunda-feira (29). A medida busca adequar o regime simplificado à realidade econômica do país. 


A proposta prevê atualização gradual do teto anual de faturamento para R$110 mil em 2027 e R$140 mil em 2028, além da ampliação do limite de contratação de empregados, passando de um para até dois trabalhadores. O objetivo é estimular o crescimento dos pequenos negócios e incentivar a geração de empregos.

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