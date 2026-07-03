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Atos golpistas

Moraes prorroga prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Decisão veio após Bolsonaro esclarecer sobre posse de arma apreendida com segurança dele

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 20:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2026 às 20:02
BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma trama golpista, Bolsonaro chegou a cumprir parte da pena em regime fechado, mas recebeu o benefício da domiciliar humanitária em 27 de março, por questões de saúde.
A decisão veio após Bolsonaro prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal sobre a arma registrada em seu nome e apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz, na semana passada.
No depoimento, que durou cerca de cinco minutos, o ex-presidente reconheceu ser o regular proprietário da pistola e disse que ordenou o conserto da arma por ter constatado uma falha, mas que isso não teria qualquer correlação com o fim do prazo da domiciliar.
O ex-presidente Jair Bolsonaro na garagem de sua casa. O STF segue hoje o julgamento da trama golpista.
O ex-presidente Jair Bolsonaro na garagem de sua casa Pedro Ladeira/Folhapress
Segundo a versão da defesa de Bolsonaro, a equipe de segurança –sem ele saber – tirou o percussor da arma e tornou-a inoperante, em uma medida para prevenir acidentes, já que o ex-presidente faz uso de medicamentos psiquiátricos que podem afetar sua cognição.
Alheio a essa manobra, o ex-presidente teria notado o problema e ordenado o reparo.
Ainda que Bolsonaro tenha sido condenado e esteja cumprindo pena, não havia até o momento qualquer determinação do STF sobre entrega de armas, cancelamento de registros ou restrição semelhante.

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A pistola Glock de calibre 9 milímetros foi apreendida na segunda-feira passada (15) com o militar Estácio Leite da Silva Filho, segurança de Bolsonaro. Ele foi abordado em uma blitz a 33 quilômetros do condomínio do ex-presidente.
Moraes ordenou que a defesa explicasse "a razão pela qual o condenado mantinha uma arma de fogo em casa" e por que, às vésperas do encerramento da domiciliar, teria solicitado o conserto.
De acordo com os advogados, "a entrega do armamento [a Estácio, para reparos] teve por única finalidade buscar auxílio na identificação da falha e a realização da necessária manutenção".
Moraes vinha cogitando a hipótese de renovar a domiciliar de Bolsonaro por mais 90 dias, por considerar que a custódia estava sendo cumprida sem intercorrências, em meio aos avanços das articulações para a campanha eleitoral.
Contudo, o caso da pistola apreendida na blitz acendeu um alerta no ministro. Segundo um interlocutor, a desconfiança de Moraes também aumentou devido ao comportamento de Estácio durante a abordagem policial. A própria PGR, porém, entendeu que o caso não era suficiente para tirar o ex-presidente do regime atual.
O policial militar Davi Evangelista Alves narrou que a pistola estava no assoalho do carro e que, quando a percebeu, "o motorista, de forma repentina, fechou o vidro". Além disso, Estácio não teria respondido de primeira que a arma era de Bolsonaro.
A versão dada por Estácio, por outro lado, foi a de que ele "informou imediatamente" que a arma pertencia a Bolsonaro e que levava o equipamento para conserto, planejando devolvê-lo no dia seguinte.
Desde que foi beneficiado pela domiciliar devido a uma broncopneumonia, Bolsonaro vem se recuperando sem complicações. Ele só voltou ao hospital uma vez, para uma cirurgia no ombro, não ligada à questão respiratória.

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