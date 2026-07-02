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Violência contra a mulher

Lula acena a mulheres e fala em endurecer pena contra feminicídio em meio a desgaste de Flávio

Desde o final do ano passado, presidente tem feito discursos contra o feminicídio em atos públicos

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 19:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2026 às 19:36
CURITIBA - O presidente Lula (PT) voltou a discursar nesta quinta-feira (2) pelo fim da violência contra as mulheres e afirmou que vai endurecer a pena para quem cometer crime de feminicídio, em meio ao desgaste do seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), com o eleitorado feminino.
"Estamos fazendo um pacto contra a violência contra a mulher. O pacto contra o feminicídio. E nós vamos endurecer. O cidadão que bater na mulher vai ter que ser punido, vai ter que usar tornozeleira. E aumentar a pena para quem mata mulher", disse Lula, durante agenda no Rio Grande do Norte.
Na última semana, Michelle publicou vídeo dizendo ter sido humilhada e maltratada por Flávio. O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, aliado do pré-candidato do PL, atacou a ex-primeira-dama e disse que mulher vota muito mal.
Lula em Aracruz
Lula tem feito discursos contra o feminicídio em suas viagens pelo país Fernando Madeira
Desde o final do ano passado, Lula tem feito discursos contra o feminicídio em atos públicos.
"Nós só existimos porque nascemos de uma mulher. Então, se elas colocaram nós no mundo, precisamos aprender a respeitá-las. Igual você respeita a sua mãe, a sua irmã. Respeitar. E nada de violência. A gente vai levar muito a sério. E a Janja [primeira-dama] está responsável por isso no governo, no pacto, está o Supremo, o Senado e a Câmara", continuou o presidente.

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Lula participava da inauguração do Túnel Major Sales, na cidade de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte. O túnel pertence ao ramal do Apodi, que integra o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.
Pré-candidato à reeleição, o presidente faz nesta semana uma maratona de atos nos estados. A partir do dia 4 de julho, a legislação eleitoral proíbe participação de pré-candidatos em inaugurações de obras públicas.
Nesta quarta (1), Lula cumpriu três agendas na Bahia, estado fundamental para a vitória do presidente em 2022 ao garantir uma frente de 4 milhões de votos em relação a Jair Bolsonaro (PL).

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Nesta quinta, após passagem pelo Rio Grande do Norte, Lula seguiu para o Ceará, onde tem compromissos nas cidades de Quixeramobim e Juazeiro do Norte.
Ao longo de seu mandato, Lula também acumulou uma sequência de declarações machistas.
Em abril do ano passado, por exemplo, ele chamou a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, de "mulherzinha" e, no mês anterior, disse ter nomeado uma "mulher bonita" (Gleisi Hoffmann) no ministério para "melhorar a relação" com o Congresso.

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