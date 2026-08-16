Armando Babaioff volta ao ES com nova peça e relembra história em terras capixabas: "Impulso enorme"

Depois de perder seu namorado, o publicitário Tom vai à fazenda da família de seu companheiro para o funeral. Mas ao chegar no lugar, descobre que sua sogra não sabia de sua existência, nem que seu filho era gay, e que todos estão envolvidos em mentiras feitas pelo irmão do falecido.





Essa é a premissa de “Tom na Fazenda”, uma peça interpretada e traduzida pelo ator Armando Babaioff. A versão brasileira da obra canadense, conhecida por debater temas como luto, preconceito e aceitação, chega ao Teatro da Ufes na próxima semana, nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Os ingressos ainda estão à venda no site Sympla.





Em conversa com HZ, Armando contou histórias no Espírito Santo durante o início da carreira, expectativas para a apresentação em Vitória e sua relação com o Estado.