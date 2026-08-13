Ticiane Pinheiro é confirmada na Dança dos Famosos 2026

Ticiane Pinheiro, 49, é o primeiro nome confirmado na nova temporada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo). A participação da apresentadora foi anunciada em primeira mão durante o Mais Você desta quinta-feira (13), em uma mensagem enviada por ela a Ana Maria Braga.

A nova edição do quadro estreia no próximo domingo (16). Em um vídeo exibido no programa, Ticiane pediu torcida dos telespectadores. "Conto com a torcida da Ana, do Louro, da Tati Machado e de todos vocês que estão assistindo, porque agora é oficial", celebrou.

A apresentadora contou que recebeu o convite com entusiasmo, mas não escondeu a ansiedade diante do desafio. Conhecida por gostar de música e de dançar, ela afirmou que terá de transformar a diversão em dedicação para enfrentar a competição.

"Fiquei com aquele friozinho na barriga. Gente, vocês sabem que eu amo dançar, eu amo uma festa, uma música, um quadradinho de oito. Mas agora eu vou ter que levar tudo muito a sério", disse.

Tici também destacou que pretende se preparar fisicamente e se dedicar ao aprendizado das coreografias e das técnicas exigidas pelo quadro. Para ela, a participação representa uma oportunidade de sair da zona de conforto e de se colocar à prova diante do público.

Apesar da apreensão, a apresentadora garantiu que está disposta a encarar todas as etapas da competição. "Eu sei que tem alguns momentos em que eu vou rir de mim mesma, eu vou chorar um pouquinho, eu vou me desafiar cada dia, mas eu estou aqui para me jogar de cabeça, aprender realmente", declarou.