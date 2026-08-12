Marco Luque traz espetáculo inédito a Vitória com seus personagens mais famosos

O humorista Marco Luque está de volta a Vitória com um espetáculo inédito que reúne alguns dos personagens mais marcantes de sua carreira. Nos dias 29 e 30 de agosto, o Teatro Universitário da Ufes recebe "É Disso Que Eu Tô Falando", nova montagem que promete revisitar figuras conhecidas do público em situações inéditas e repletas de humor.





Após três anos em turnê com o espetáculo Dilatados, Luque estreia um novo projeto em que dá vida novamente a personagens que conquistaram fãs em todo o país. No palco, o público reencontra o motoboy Jackson Faive, o irreverente Mustafary, a diarista Mary Help e o taxista Silas Simplesmente, agora inseridos em novas histórias inspiradas no cotidiano dos brasileiros.





Com textos inéditos, improviso e críticas bem-humoradas, o espetáculo explora situações comuns da vida diária sob diferentes perspectivas. A proposta é combinar humor inteligente, identificação com o público e a versatilidade que marcou a trajetória de Marco Luque na televisão, no teatro e no stand-up.





A criação e direção são assinadas pelo próprio humorista em parceria com Guilherme Rocha. Segundo a produção, o show marca uma nova fase da carreira de Luque nos palcos, mantendo personagens consagrados, mas com uma abordagem totalmente renovada.





As apresentações acontecem no sábado (29), às 20h, e no domingo (30), às 17h, no Teatro Universitário, em Goiabeiras. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e também podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Universitário.