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Humor

Marco Luque traz espetáculo inédito a Vitória com seus personagens mais famosos

Humorista apresenta "É Disso Que Eu Tô Falando" em agosto, reunindo os personagens Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente em histórias inéditas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 10:42

Marco Luque traz espetáculo inédito a Vitória com seus personagens mais famosos
Marco Luque traz espetáculo inédito a Vitória com seus personagens mais famosos Amorim Rec

O humorista Marco Luque está de volta a Vitória com um espetáculo inédito que reúne alguns dos personagens mais marcantes de sua carreira. Nos dias 29 e 30 de agosto, o Teatro Universitário da Ufes recebe "É Disso Que Eu Tô Falando", nova montagem que promete revisitar figuras conhecidas do público em situações inéditas e repletas de humor.


Após três anos em turnê com o espetáculo Dilatados, Luque estreia um novo projeto em que dá vida novamente a personagens que conquistaram fãs em todo o país. No palco, o público reencontra o motoboy Jackson Faive, o irreverente Mustafary, a diarista Mary Help e o taxista Silas Simplesmente, agora inseridos em novas histórias inspiradas no cotidiano dos brasileiros.


Com textos inéditos, improviso e críticas bem-humoradas, o espetáculo explora situações comuns da vida diária sob diferentes perspectivas. A proposta é combinar humor inteligente, identificação com o público e a versatilidade que marcou a trajetória de Marco Luque na televisão, no teatro e no stand-up.


A criação e direção são assinadas pelo próprio humorista em parceria com Guilherme Rocha. Segundo a produção, o show marca uma nova fase da carreira de Luque nos palcos, mantendo personagens consagrados, mas com uma abordagem totalmente renovada.


As apresentações acontecem no sábado (29), às 20h, e no domingo (30), às 17h, no Teatro Universitário, em Goiabeiras. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e também podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Universitário.


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