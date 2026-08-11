Tem projeto cultural? Edital oferece R$ 10 mil para 40 iniciativas no ES

Artistas, mestres da cultura, grupos e coletivos do Espírito Santo têm uma nova oportunidade de tirar projetos do papel e receber reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Estado. Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Edital Museu Vale Apoia, que vai selecionar 40 projetos culturais, com premiação de R$ 10 mil para cada iniciativa escolhida.





As inscrições seguem até 4 de setembro, pelo site oficial da instituição. O resultado está previsto para ser divulgado até 28 de setembro.





A iniciativa busca valorizar trajetórias e incentivar diferentes manifestações culturais presentes no Espírito Santo, reconhecendo projetos que contribuem para preservar, fortalecer e renovar a cultura popular capixaba.





Promovido pelo Instituto Cultural Vale e pelo Museu Vale, o edital contempla artistas, mestres da cultura, grupos e coletivos de diferentes áreas e expressões culturais de todo o Estado.





"Sabemos que a cultura popular é construída diariamente por comunidades e coletividades que preservam as memórias e as tradições que fazem o Espírito Santo ser tão único. O Edital Museu Vale Apoia é uma maneira de valorizar quem faz e ainda incentivar novas possibilidades de criações e circulação nos territórios capixabas", destacou a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso.





A avaliação dos projetos será feita por uma Comissão de Seleção, que levará em consideração critérios como o currículo e a trajetória do artista, mestre ou fazedor de cultura.





O Edital Museu Vale Apoia já contemplou 160 projetos, distribuídos por mais de 40 municípios capixabas. A iniciativa busca fortalecer as áreas de artes visuais, música, dança, teatro, artes circenses, comunidades tradicionais, festejos populares, artesanato e outras expressões culturais.