Projeto fortalece artes ciganas e transforma tradição em oportunidade no Norte do ES

As artes produzidas pelas comunidades ciganas do Espírito Santo ganharam um novo espaço de valorização com o projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras, que reúne mulheres calons (nome dado as mulheres que pertencem ao grupo étnico cigano Calon) de São Mateus e Jaguaré em uma série de oficinas voltadas à preservação da cultura e ao fortalecimento da economia criativa.





A iniciativa aposta em saberes transmitidos entre gerações, como a costura tradicional de vestimentas étnicas, a produção de bonecas artesanais, cerâmica e perfumaria ancestral, transformando essas expressões culturais em ferramentas de geração de renda e visibilidade para a cultura cigana.





Realizado pelo Instituto Casa Lilás, com recursos do Ministério da Igualdade Racial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o projeto atende 20 mulheres ciganas e seus filhos na comunidade de Rio Preto, em São Mateus.





As oficinas de costura, cerâmica e produção de bonecas já estão em andamento, enquanto as atividades de artes cênicas, perfumaria ancestral e empreendedorismo começam em agosto.