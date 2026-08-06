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Cultura

Projeto fortalece artes ciganas e transforma tradição em oportunidade no Norte do ES

Iniciativa reúne mulheres das comunidades de São Mateus e Jaguaré para preservar saberes ancestrais por meio da costura, cerâmica, perfumaria e artes cênicas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 12:00

Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras
Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras Divulgação Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras / Acervo Pessoal

As artes produzidas pelas comunidades ciganas do Espírito Santo ganharam um novo espaço de valorização com o projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras, que reúne mulheres calons (nome dado as mulheres que pertencem ao grupo étnico cigano Calon) de São Mateus e Jaguaré em uma série de oficinas voltadas à preservação da cultura e ao fortalecimento da economia criativa.


A iniciativa aposta em saberes transmitidos entre gerações, como a costura tradicional de vestimentas étnicas, a produção de bonecas artesanais, cerâmica e perfumaria ancestral, transformando essas expressões culturais em ferramentas de geração de renda e visibilidade para a cultura cigana.


Realizado pelo Instituto Casa Lilás, com recursos do Ministério da Igualdade Racial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o projeto atende 20 mulheres ciganas e seus filhos na comunidade de Rio Preto, em São Mateus. 


As oficinas de costura, cerâmica e produção de bonecas já estão em andamento, enquanto as atividades de artes cênicas, perfumaria ancestral e empreendedorismo começam em agosto.

Iniciativa reúne mulheres das comunidades de São Mateus e Jaguaré para preservar saberes ancestrais
Iniciativa reúne mulheres das comunidades de São Mateus e Jaguaré para preservar saberes ancestrais Divulgação Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras / Acervo Pessoal

Mais do que ensinar técnicas, o projeto busca preservar conhecimentos considerados patrimônio cultural das comunidades calons.


Segundo a coordenadora da iniciativa, a jornalista e escritora Déborah Sathler, que há 15 anos pesquisa e convive com comunidades ciganas e desenvolve doutorado em Artes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), as mulheres são as principais responsáveis por manter viva essa herança cultural.

As mulheres ciganas sempre empreenderam e são responsáveis pela preservação das artes ciganas nas comunidades. Elas produzem o que chamamos de tecnologia social da memória coletiva e ancestral, resistindo às tentativas de apagamento cultural. Merecem visibilidade e reconhecimento

Déborah Sathler, coordenadora do projeto

Arte como patrimônio cultural

O projeto nasceu a partir da pesquisa acadêmica de Déborah Sathler e foi desenvolvido em parceria com a Associação de Etnias Ciganas de São Mateus (AMEC-ES), única entidade que representa oficialmente as comunidades ciganas capixabas.


Além da formação artística, as participantes receberão máquinas de costura, moldes e materiais para iniciar a produção de peças inspiradas na tradição calon, ampliando as possibilidades de geração de renda sem abrir mão da identidade cultural.


Para Nilcelia Santos, coordenadora da AMEC-ES, a iniciativa representa um marco para as mulheres ciganas do Espírito Santo.


"É muito relevante termos um projeto voltado às mulheres ciganas capixabas, que gera visibilidade para nossa cultura, fortalece pesquisas sobre o tema e respeita a realidade e a vivência das calins", destaca.

Cultura cigana em destaque
Projeto fortalece artes ciganas e transforma tradição em oportunidade no Norte do ES
Projeto fortalece artes ciganas e transforma tradição em oportunidade no Norte do ES Divulgação Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras / Acervo pessoal

Embora o Brasil tenha a terceira maior população cigana do mundo, atrás apenas da Romênia e dos Estados Unidos, a produção artística dessas comunidades ainda é pouco conhecida pelo grande público.


No Espírito Santo, estima-se que cerca de 25 municípios possuam acampamentos de comunidades calons, segundo a Associação Internacional Maylê Sara Kali (AMSK). Em 2024, o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, reforçando a necessidade de ações voltadas à valorização e preservação dessa cultura.

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