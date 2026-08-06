O time de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026









Mas foi graças à força da chamada superfederação que Camillo ficou com a vaga.









Mas o principal esteio da candidatura de Ricardo Ferraço é mesmo Casagrande, candidato ao Senado número um da chapa.





O jingle de campanha do ex-governador "tá pensando que acabou? Acabou nada" serve também para o candidato ao governo.





Em termos administrativos e políticos, um representa a continuidade do outro. "No mesmo rumo e no mesmo ritmo", como Ricardo repete sempre.





Isso é uma faca de dois gumes.





Para quem está satisfeito com o rumo e o ritmo, votar em outro candidato soa arriscado.





Já quem prefere a mudança, às vezes mesmo sem estar muito insatisfeito, pode se incomodar com a história de "acabar nada".



