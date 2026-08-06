AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

O time de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Candidato à reeleição foi oficializado em convenção pelo MDB e conta com muitos apoios. Mas transferência de votos não é ciência exata

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 12:40

Públicado em 

06 ago 2026 às 12:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Arnaldinho Borgo (PSDB), Ricardo Ferraço (MDB) e Euclério Sampaio (MDB) Ricardo Medeiros

O palanque do governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição, é o mais amplo entre os candidatos ao governo do Espírito Santo. Com a máquina na mão e o apoio onipresente do ex-governador Renato Casagrande (PSB), o emedebista conseguiu reunir diversos partidos e lideranças políticas.


Ricardo credita isso a "capacidade de diálogo"  e "humildade". Pode ser, mas o fato de estar à frente do Palácio Anchieta, por si só, já garantiu a adesão da maioria dos prefeitos.

Via de regra, os chefes de Executivos municipais querem ficar "bem na fita" com o governador, seja qual for. Afinal, as prefeituras recebem, além dos repasses obrigatórios, verbas discricionárias como as que são enviadas por meio de convênios com a administração estadual. 

A convenção estadual do MDB, que oficializou a candidatura de Ricardo, foi realizada em Cariacica. Lá, o anfitrião é o prefeito Euclério Sampaio, presidente estadual do MDB e um dos principais escudeiros do governador.

Arnaldinho Borgo (PSDB), de Vila Velha, após tentar ser ele mesmo candidato ao governo, converteu-se em cabo eleitoral de Ricardo e marcou presença na convenção do MDB.

Wanderson Bueno (Podemos), de Viana, vai elaborar o plano de governo do emedebista.

Na Serra, Weverson Meireles (PDT) também está no time de Ricardo. Com o reforço do ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Se dependesse de Euclério, aliás, o vice de Ricardo seria Vidigal, mas o experiente pedetista refutou a ideia.

O que nos remete ao parceiro de chapa de Ricardo, outro jogador, literal e figurativamente falando. 

Veja Também 

Euclério Sampaio, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande, Rose de Freitas e Camillo Neves na convenção estadual do MDB

De improvável a candidata: a volta de Rose de Freitas à corrida pelo Senado

Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES

O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026


O vereador de Vitória Camillo Neves (PP) foi o escolhido como vice. O nome até surpreendeu aqueles que não acompanharam as indicações feitas pela federação União Progressista.

Mas foi graças à força da chamada superfederação que Camillo ficou com a vaga. 

A chapa de Ricardo é composta também pela ex-senadora Rose de Freitas (MDB), candidata mais uma vez ao Senado.

Mas o principal esteio da candidatura de Ricardo Ferraço é mesmo Casagrande, candidato ao Senado número um da chapa.

O jingle de campanha do ex-governador "tá pensando que acabou? Acabou nada" serve também para o candidato ao governo.

Em termos administrativos e políticos, um representa a continuidade do outro. "No mesmo rumo e no mesmo ritmo", como Ricardo repete sempre.

Isso é uma faca de dois gumes.

Para quem está satisfeito com o rumo e o ritmo, votar em outro candidato soa arriscado.

Já quem prefere a mudança, às vezes mesmo sem estar muito insatisfeito, pode se incomodar com a história de "acabar nada".

TRANSFERÊNCIA

Outro ponto de atenção já foi detectado pelos próprios apoiadores de Ricardo. O governador é mais forte, em intenções de voto, no interior do Espírito Santo do que na Grande Vitória.

Mesmo com o endosso quase unânime dos prefeitos da região metropolitana. 

Transferência de votos não é ciência exata. 

Não necessariamente quem simpatiza com Casagrande vai olhar para Ricardo com os mesmos olhos.

Mas, via de regra, apoio é melhor ter do que não ter.

No palanque do emedebista estão, além do próprio partido, PSB, Podemos, União Brasil, Progressistas, Agir, PDT, PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade.

Isso se reflete também em um exército de potenciais cabos eleitorais, que são os candidatos a deputado federal e deputado estadual de cada uma dessas siglas.

Parlamentares que disputam a reeleição também estão com Ricardo, a exemplo de Da Vitória e Amaro Neto, do PP, Messias Donato e Marcelo Santos, do União Brasil, e Gilson Daniel, do Podemos.

Mais colunas de Letícia Gonçalves

Por que, desta vez, Meneguelli não tomou uma rasteira

Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

O impacto da "saída" de Hartung da corrida pelo governo do Espírito Santo

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Eleicões 2026 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados