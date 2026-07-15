Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini

Ela foi eleita em 2024, já filiada ao PP, na chapa do republicano.





Os dois nunca romperam politicamente, mas o cenário poderia ser diferente agora que é Cris que está com a caneta na mão.





Não vai. De acordo com a própria prefeita.





O PP declarou apoio à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), mas a sigla é, digamos, maleável quando o assunto é abrigar pessoas com posicionamento político diverso.





O deputado federal Evair de Melo, por exemplo, integrou os quadros da legenda por anos enquanto disparava críticas constantes ao então governador Renato Casagrande (PSB). Ao mesmo tempo, o PP fazia parte da gestão estadual.





A sessão especial de prestação de contas da prefeita, em que ela responde a diversos questionamentos feitos por vereadores, começou às 9h30 e deve durar mais de 6 horas.