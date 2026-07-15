Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini

Sem dúvida nenhuma, apoio 100%, compromisso, fidelidade, lealdade
Cris Samorini (PP) Prefeita de Vitória
+ colunas de Letícia Gonçalves
Publicado em 15 de Julho de 2026 às 12:41
Públicado em
Sem dúvida nenhuma, apoio 100%, compromisso, fidelidade, lealdade
Cris Samorini (PP) Prefeita de Vitória
+ colunas de Letícia Gonçalves
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta