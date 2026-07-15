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Letícia Gonçalves

Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini

Prefeita de Vitória sucede o republicano, que é pré-candidato ao governo do ES

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 12:41

Públicado em 

15 jul 2026 às 12:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeita de Vitória Cris Samorini presta contas à Câmara de Vitória
Prefeita de Vitória Cris Samorini presta contas à Câmara de Vitória Foto: Instagram/@crissamorini
Durante prestação de contas na Câmara de Vitória nesta quarta-feira (15), a prefeita Cris Samorini (PP), que sucede Lorenzo Pazolini (Republicanos) no cargo, confirmou que vai apoiar "100%" o ex-prefeito na corrida pelo Palácio Anchieta.

Ela foi questionada pelo vereador Armandinho Fontoura (PL) se Pazolini poderia contar "com todo o apoio" da prefeita no pleito.

E respondeu:

Sem dúvida nenhuma, apoio 100%, compromisso, fidelidade, lealdade

Cris Samorini (PP) Prefeita de Vitória

Ela foi eleita em 2024, já filiada ao PP, na chapa do republicano.

Os dois nunca romperam politicamente, mas o cenário poderia ser diferente agora que é Cris que está com a caneta na mão.

Não vai. De acordo com a própria prefeita.

O PP declarou apoio à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), mas a sigla é, digamos, maleável quando o assunto é abrigar pessoas com posicionamento político diverso.

O deputado federal Evair de Melo, por exemplo, integrou os quadros da legenda por anos enquanto disparava críticas constantes ao então governador Renato Casagrande (PSB). Ao mesmo tempo, o PP fazia parte da gestão estadual.

A sessão especial de prestação de contas da prefeita, em que ela responde a diversos questionamentos feitos por vereadores, começou às 9h30 e deve durar mais de 6 horas.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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