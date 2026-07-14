Câmaras Municipais do ES têm gasto histórico de R$ 616,7 milhões em 2025

Vejamos:



O dinheiro que vai para as Câmaras é um percentual do que o município arrecada, no total, com Imposto sobre Operações Financeiras, na modalidade Ouro (IOF-Ouro); Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Produtos Industrializados, na modalidade Exportação (IPI-Exportação) e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).



Para municípios com até 100 mil habitantes, que representam o primeiro estrato, estipulou-se a parcela máxima de 7%.



Para os estratos populacionais acima de 100 mil habitantes, o percentual vai sendo reduzido em seis faixas progressivas, de acordo com o número de residentes, até alcançar o teto de 3,5% nos centros urbanos com população superior a 8 milhões de pessoas.



Esses percentuais são os mesmos independentemente do tamanho da estrutura da Câmara, se houve aumento no número de vereadores ou aprovação de reajustes salariais.



E também não estão atrelados ao impacto real dessas despesas, quando existem.







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Entre os 78 municípios capixabas, a expansão relativa mais significativa ocorreu em Presidente Kennedy, cujas despesas saltaram 75,1%, de R$ 3,3 milhões, em 2024, para R$ 5,7 milhões, em 2025.





Na sequência, destacam-se Barra de São Francisco (50,1%), Boa Esperança (49,3%), São Gabriel da Palha (46,6%), Irupi (36,2%), Brejetuba (31,6%), Jaguaré (31,5%), São Domingos do Norte (31,4%) e Montanha (30,7%).





No outro extremo, as maiores reduções foram registradas em Vila Velha (-10%), Sooretama (-9,4%), Muniz Freire (-7,5%), Rio Novo do Sul (-5,4%) e Vila Pavão (-4,8%).