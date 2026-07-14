Integrante do PCC foragido há mais de 3 anos é preso na Rodoviária de Vitória

Um homem de 32 anos, apontado como integrante da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso na Rodoviária de Vitória, na última segunda-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado há mais de três anos pela Justiça de Minas Gerais por envolvimento em dois assaltos.





O suspeito foi localizado enquanto aguardava o embarque para São Paulo. Após a abordagem, os agentes confirmaram a existência de dois mandados de prisão em aberto contra ele. "Confirmamos a identidade e os dois mandados abertos em nome dele. Assim, o conduzimos imediatamente para delegacia da Polícia Civil”, informou o inspetor Resende, da Guarda Municipal.





O homem, que não teve a identidade divulgada, estava foragido desde 2023, quando foi condenado pelo assalto a uma agência dos Correios na cidade de Monte Belo (MG). A pena de seis anos, cinco meses e 28 dias de prisão em regime fechado nunca chegou a ser cumprida porque ele não havia sido localizado.





Além desse caso, o suspeito também é investigado por participação em um assalto na cidade de Itamogi (MG). De acordo com a Polícia Civil mineira, ele integrava uma quadrilha especializada no roubo de veículos e máquinas agrícolas.





O grupo foi identificado após um dos crimes, cometido em fevereiro de 2021, quando uma família foi feita refém e teve veículos e pertences roubados. Na ocasião, parte dos integrantes da quadrilha foi presa em flagrante após uma perseguição policial que terminou em um acidente e na morte de um dos reféns. Em razão desse caso, a Justiça de Minas Gerais expediu um segundo mandado de prisão contra o suspeito em março do ano passado.





Segundo a Guarda Municipal, levantamentos realizados com o apoio de outras forças de segurança indicam que o homem estaria ligado à chamada "Geral do Cadastro" do PCC, setor responsável pelo controle de informações dos integrantes da organização criminosa, como nomes, apelidos, matrícula, data e local de ingresso, área de atuação e histórico criminal.





“Não temos informações, porém, sobre o que ele estaria fazendo aqui no Estado”, afirmou a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fabiana Gonçalves.