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Integrante do PCC foragido há mais de 3 anos é preso na Rodoviária de Vitória

Homem de 32 anos era procurado pela Justiça de Minas Gerais por dois assaltos e foi localizado pela Guarda Municipal de Vitória antes de embarcar para São Paulo

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 09:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2026 às 09:14
Foragido estava sendo procurado há mais de três anos por participar de dois assaltos em Minas Gerais
Foragido estava sendo procurado há mais de três anos por participar de dois assaltos em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um homem de 32 anos, apontado como integrante da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso na Rodoviária de Vitória, na última segunda-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado há mais de três anos pela Justiça de Minas Gerais por envolvimento em dois assaltos


O suspeito foi localizado enquanto aguardava o embarque para São Paulo. Após a abordagem, os agentes confirmaram a existência de dois mandados de prisão em aberto contra ele. "Confirmamos a identidade e os dois mandados abertos em nome dele. Assim, o conduzimos imediatamente para delegacia da Polícia Civil”, informou o inspetor Resende, da Guarda Municipal.


O homem, que não teve a identidade divulgada, estava foragido desde 2023, quando foi condenado pelo assalto a uma agência dos Correios na cidade de Monte Belo (MG). A pena de seis anos, cinco meses e 28 dias de prisão em regime fechado nunca chegou a ser cumprida porque ele não havia sido localizado.


Além desse caso, o suspeito também é investigado por participação em um assalto na cidade de Itamogi (MG). De acordo com a Polícia Civil mineira, ele integrava uma quadrilha especializada no roubo de veículos e máquinas agrícolas.


O grupo foi identificado após um dos crimes, cometido em fevereiro de 2021, quando uma família foi feita refém e teve veículos e pertences roubados. Na ocasião, parte dos integrantes da quadrilha foi presa em flagrante após uma perseguição policial que terminou em um acidente e na morte de um dos reféns. Em razão desse caso, a Justiça de Minas Gerais expediu um segundo mandado de prisão contra o suspeito em março do ano passado.


Segundo a Guarda Municipal, levantamentos realizados com o apoio de outras forças de segurança indicam que o homem estaria ligado à chamada "Geral do Cadastro" do PCC, setor responsável pelo controle de informações dos integrantes da organização criminosa, como nomes, apelidos, matrícula, data e local de ingresso, área de atuação e histórico criminal.


“Não temos informações, porém, sobre o que ele estaria fazendo aqui no Estado”, afirmou a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fabiana Gonçalves.

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