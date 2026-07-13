Criminosos usam carro para invadir loja e furtam roupas na Glória; vídeo

Uma loja de roupas masculinas foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Glória, em Vila Velha. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos usaram um carro para arrombar a entrada. Segundo o proprietário, diversos produtos foram furtadas.





Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá marcha à ré e atinge a porta da loja. Após o vidro estilhaçar e o portão ceder, dois homens que aguardavam em frente ao local entram no estabelecimento e furtam as roupas.





Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.