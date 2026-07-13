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Em Vila Velha

Criminosos usam carro para invadir loja e furtam roupas na Glória; vídeo

Publicado em

13 jul 2026 às 19:22

Uma loja de roupas masculinas foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Glória, em Vila Velha. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos usaram um carro para arrombar a entrada. Segundo o proprietário, diversos produtos foram furtadas.


Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá marcha à ré e atinge a porta da loja. Após o vidro estilhaçar e o portão ceder, dois homens que aguardavam em frente ao local entram no estabelecimento e furtam as roupas.


Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tráfico de drogas

Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares

Publicado em 13/07/2026 às 19:29
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares.
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares. Divulgação | Prefeitura de Linhares

Um homem de 45 anos e uma mulher de 42 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). Segundo a Prefeitura, uma denúncia anônima informou que a dupla transportava entorpecentes de Vitória para o município em um Toyota Etios.


O veículo foi localizado e abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Araçá. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 7,2 quilos de crack, além de porções de maconha e haxixe.


Ainda de acordo com a Prefeitura, também foram encontrados três aparelhos celulares, uma faca, tesouras, medicamentos e dinheiro em espécie.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que mais informações poderão ser divulgadas após a conclusão das oitivas.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Blitze multam 46 motoristas por recusarem bafômetro em Aracruz e Colatina

Publicado em 13/07/2026 às 17:55
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares.
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares. Divulgação | Detran|ES

Quarenta e seis motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitze realizadas na última sexta-feira (10) e no sábado (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e Aracruz, no Norte do Estado. Os condutores foram autuados por infração gravíssima, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.


As operações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Ao todo, mais de mil veículos foram abordados. Em Colatina, os agentes lavraram 189 autos de infração e removeram dois veículos para o pátio do Detran|ES. Já em Aracruz, foram registrados 176 autos de infração e três veículos foram guinchados.


Além da recusa em realizar o teste do bafômetro, as equipes flagraram outras irregularidades, como passageiros sem cinto de segurança e veículos com o licenciamento em atraso.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Próximo a Barro Branco

Acidente deixa trânsito lento e 2 feridos na Av. Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 13/07/2026 às 17:39
Trânsito intenso na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, após acidente próximo aos bairro Barcelona e Barro Branco
 Google Maps

Um acidente entre uma carreta e uma motocicleta no cruzamento das avenidas Mestre Álvaro e Civit, na Serra, provoca lentidão no trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (13). Mapas de aplicativos de mobilidade indicam que a colisão ocorreu no sentido Fundão, nas proximidades do bairro Barro Branco. 


A Guarda Municipal informou que condutor e passageiro da moto ficaram feridos e foram socorrridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Acidente entre motos deixa homem e mulher feridos em Vitória

Publicado em 13/07/2026 às 14:46
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha Leitor | A Gazeta

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente envolvendo duas motos, no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto, em Vitória.


A dinâmica do acidente não foi informada. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Apesar da colisão, o trânsito fluía normalmente no trecho, segundo aplicativos de mobilidade.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Trânsito

Jovem morre após bater moto em poste em Barra Nova, São Mateus

Publicado em 13/07/2026 às 11:46

Um jovem de 23 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste na ES 010, em Barra Nova, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O nome do motociclista não foi divulgado.


Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.


Este foi o segundo acidente de trânsito com morte registrado no mesmo trecho em um intervalo de dois dias. No domingo (12), um homem de 48 anos, identificado como Luciano Faustino, morreu após sofrer um acidente de moto na mesma região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Deu ruim

Flagrado com munição, suspeito oferece R$ 17 mil a PMs para ser liberado na Serra

Publicado em 13/07/2026 às 11:44

Um jovem de 25 anos foi preso após ser flagrado com munições e oferecer R$ 17 mil a policiais militares para ser liberado, no fim da tarde de domingo (12), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram Geysson Pereira Nascimento em atitude suspeita, próximo a um carro, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem e buscas no veículo, foram encontradas munições e cerca de R$ 17 mil em espécie.


Ainda conforme a corporação, o jovem ofereceu o valor aos policiais para que fosse liberado, mas a proposta foi recusada. Os militares informaram ao suspeito que a conduta configurava o crime de corrupção ativa, e ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.


De acordo com a Polícia Civil, Geysson foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e corrupção ativa e encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna

Publicado em 13/07/2026 às 10:55

Uma carreta tombou na BR 262, próximo ao trevo de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (12). O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.


Segundo a corporação, o condutor estava consciente, mas não conseguia sair do veículo. Após o resgate, ele foi atendido e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Calogi

Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra

Publicado em 13/07/2026 às 10:49
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu uma área de pasto no bairro Calogi, na zona rural da Serra, na manhã desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30, mas, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por trabalhadores da região, que utilizaram um trator para fazer aceiros e impedir que o fogo se espalhasse.


Apesar de o incêndio estar extinto, ainda havia muita fumaça no local, que, por causa dos ventos fortes, seguia em direção à pista de acesso à Serra Sede pelo Contorno. Segundo os bombeiros, a área atingida corresponde a dois campos de futebol.


Os militares informaram que não se trata de um incêndio em área de turfa, mas em uma região utilizada para criação de gado. Os animais haviam sido retirados da propriedade na última sexta-feira (10), e nenhum ficou ferido.


Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes permanecem no local para molhar o material sólido que ainda está em brasa, com o objetivo de reduzir a fumaça. Trabalhadores da região relataram suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A corporação informou que a causa só poderá ser confirmada após perícia.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Clima

ES tem alerta amarelo de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais

Publicado em 13/07/2026 às 10:00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros para 23 municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira (13). O aviso, classificado como de perigo potencial, já está em vigor e permanece válido até o fim do dia.

Segundo o Inmet, a previsão é de intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, o que pode provocar a movimentação de dunas de areia sobre construções localizadas na orla. Veja as cidades que podem ser afetadas:


  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória

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Júlia Afonso

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Bairros Oriente e Rio Branco

Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica

Publicado em 13/07/2026 às 09:17

Uma carreta ficou atravessada na Rua Paulicéia, conhecida como "Estrada do Oriente" e "Descida da mãe d'água", entre os bairros Oriente e Rio Branco, em Cariacica. O veículo estava pesado e não aguentou a subida íngreme, vindo a atingir um muro. Ninguém ficou ferido.


Segundo as informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o motorista estava vindo do estado do Rio Grande do Sul e seguia a rota do aplicativo GPS quando a carreta não suportou o peso. A carga era de MDF e seria entregue em um local próximo ao do incidente. 


A empresa responsável já foi acionada para retirar o veículo e carga, mas não há previsão exata de quando irá ocorrer. No momento, a via segue interditada. 

 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
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