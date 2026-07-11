Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Um motociclista morreu em um acidente entre uma moto e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco ocorreu por volta da 1h, no bairro Bebedouro.





O motorista do carro não se feriu. A reportagem questionou a PRF se o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e quais medidas foram adotadas após o acidente, mas a corporação informou que não tinha mais informações sobre a ocorrência.





A identidade do motociclista não foi divulgada.