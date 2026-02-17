Morre a segunda vítima da briga generalizada em Aracruz

Morreu no hospital, nesta terça-feira (17), a segunda vítima esfaqueada durante uma briga generalizada no bairro Segatto, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ocorrida na segunda-feira (16). Os dois homens foram identificados como Enock da Paixão, de 59 anos, e Jocktan Souza, de 33 anos, pai e filho. A informação foi confirmada pela Polícia Científica. Enock havia sido socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Jocktan morreu no local.

Imagens de câmera de segurança mostram um grupo no canto esquerdo da calçada. Em seguida, três homens partem para cima de uma das vítimas e iniciam a briga no meio da rua. Ainda nas imagens, é possível ver um homem já ferido, com a blusa suja de sangue, caindo na via. Depois, o grupo entra em um carro e deixa o local (assista acima).

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 25 anos, que inicialmente havia se apresentado como testemunha, foi identificado nas imagens participando da briga e agredindo uma das vítimas com chutes e socos. A Polícia Civil informa que esse suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.