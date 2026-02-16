Homem morre esfaqueado e outro fica ferido em briga generalizada em Aracruz

Um homem morreu após ser esfaqueado e outro ficou ferido durante uma briga generalizada no bairro Segatto, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar (PM), câmeras de videomonitoramento flagraram dois suspeitos armados com facas no meio da confusão. Após o crime, eles fugiram do local em um carro.

A PM informou que as duas vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Um dos homens foi encaminhado ao Hospital São Camilo, enquanto o outro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante o atendimento dos socorristas.

Ainda conforme a corporação, um indivíduo que inicialmente se apresentou como testemunha foi identificado, por meio das imagens, participando da briga e agredindo uma das vítimas com chutes e socos. Ele foi conduzido à delegacia.