Dia da Pizza no ES terá marguerita de graça, sorteio e descontos de até 50%

Anunciata Pizza Italiana
No Dia Mundial da Pizza, 10 de julho, os clientes da pizzaria receberão cupons para participar do sorteio de um voucher de R$ 500 para consumo na casa. Funcionamento: a partir das 18h30. Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 47, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @anunciatapizzeria.
Bontà Forno e Cucina
Para comemorar o Dia da Pizza nesta sexta-feira (10), a chef Amanda de Queiroz criou dois menus temáticos, que incluem entrada, prato principal e sobremesa por valores fixos. Em ambos, a entrada é o arancini trufado de cogumelo porcini recheado com muçarela fresca e a sobremesa é o Cremino al Tiramisù. No menu Napoli (R$ 108 por pessoa), é possível escolher entre as pizzas Marinara, Margherita, Calabresa e Quattro Formaggi. Já no menu Amalfi (R$ 129) as opções de pizza são Parma e Trufa, La Vincitrice, Cacio e Pepe Trufada ou Amatriciana. Funcionamento: das 16h30 às 23h. Endereço: Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. Mais informações: (27) 99946-7066 e @bontafornoecucina.
Comarella Pizza & Burger
Com unidades em Vitória e Vila Velha, a pizzaria fará uma promoção para comemorar a data: nesta sexta (10), Dia da Pizza, quem pedir uma pizza grande pagará por ela o valor da pequena de mesmo sabor. A oferta é válida apenas para consumo presencial. Funcionamento: das 18h às 23h30. Endereços: Rua Santa Terezinha, 850, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @comarellapizzaeburger.
Don Camaleone
Já virou tradição: todo ano, no Dia da Pizza, a casa realiza um rodízio de pizzas que inclui a maioria dos sabores de seu cardápio, exceto Camarão e Presunto de Parma, e também pizzas doces inéditas. O valor por pessoa é R$ 89 (adulto), crianças de até cinco anos não pagam e de seis a 10 anos pagam R$ 44,50 por pessoa. As bebidas serão cobradas à parte. Neste ano, a pizzaria contará com um espaço extra para atender os clientes do rodízio, na casa de eventos Dugê. Funcionamento: das 17h30 à meia-noite. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone.
Fettástica
No Dia da Pizza, o delivery venderá seis de seus sabores a um preço promocional: R$ 49,90 cada uma. A oferta é válida para as redondas Pepperoni, Margherita, 3 Queijos, Mozzarella, Frango com Requeijão e Calabresa. Pedidos: www.fettastica.com.br e iFood, com entregas em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @fettastica.vix.
Forneria Original
Presente em Vila Velha, a rede de pizzarias delivery vai celebrar o Dia da Pizza oferecendo 40% de desconto em combos com pizzas salgadas de 40cm + bebida grátis e 30% de desconto em combos com pizzas salgadas de 30cm + bebida grátis. As pizzas doces de 20cm também estarão em promoção nesta sexta-feira (10), com 50% de desconto no valor. As ofertas são válidas para sabores selecionados de pizzas tradicionais e veganas, e estarão disponíveis exclusivamente para pedidos realizados pelo app Forneria Original, pelo site www.forneriaoriginal.com/pedido ou pelo telefone 0800-333-5555. Mais informações: @forneriaoriginaloficial.
King Kone Pizza-Bar
A pizzaria criou três sabores inéditos que estarão à venda somente nesta sexta-feira (10): Santo Antão, feita com molho bechamel, muçarela, alho assado, bacon, tomilho e mel silvestre (R$ 60,90); Santiago, que leva tomate pelado, muçarela fior di latte, escarola refogada, aliche e azeitona portuguesa (R$ 62,90); e São Vicente, também com tomate pelado, muçarela, calabresa artesanal apimentada, parmesão e erva doce (R$ 59,90). Os preços informados neste texto são válidos para consumo no local, das 18h às 23h. As três pizzas especiais também estarão disponíveis para delivery no iFood. Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kingkoneoficial.
Maledita Pizzeria Napoletana
Com dois endereços em Vila Velha, a pizzaria dará 10% de desconto em todas as pizzas do cardápio no Dia da Pizza (10/07). Além dessa oferta, a unidade de Itaparica terá chope em dobro, e a do Parque das Castanheiras drinques pela metade do preço até as 20h. Endereços: Av. Saturnino Rangel Mauro, 680, Itaparica. Rua Rio Branco, 97, Praia da Costa. Mais informações: @maleditapizzeria.
Preferito e Marinato
Nos dois restaurantes do chef Orlando Nardi, o Dia da Pizza (10/07) será comemorado com promoções. O Marinato terá pizza em dobro: quem pedir duas pizzas, paga apenas uma, e a oferta é válida apenas para consumo no local ou retirada na loja. Já no Preferito, quem pedir qualquer pizza pelo delivery da casa ganha de brinde uma pizza marguerita. Endereços: Marinato - Rua Aquino de Araújo, 185, Parque das Castanheiras. Preferito - Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa. Mais informações: @marinatocucina e @preferitorestaurante.
Red Elephant Gold Pizza
O chef Marcos Parmagnani criou um novo sabor para o cardápio da casa e vai lançá-lo no Dia da Pizza (10/07): Gouda & Parma. A redonda de tamanho único ganha na cobertura queijo gouda, muçarela, cream cheese, salame hambúrguês, presunto de Parma e geleia de mirtilo (R$ 128, serve de duas a três pessoas). Funcionamento: das 18h às 23h. Endereço: Av. Rio Branco, 512, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @red_elephant_brasil.