Dia da Pizza no ES terá marguerita de graça, sorteio e descontos de até 50%

Já virou tradição: todo ano, no Dia da Pizza, a casa realiza um rodízio de pizzas que inclui a maioria dos sabores de seu cardápio, exceto Camarão e Presunto de Parma, e também pizzas doces inéditas. O valor por pessoa é R$ 89 (adulto), crianças de até cinco anos não pagam e de seis a 10 anos pagam R$ 44,50 por pessoa. As bebidas serão cobradas à parte. Neste ano, a pizzaria contará com um espaço extra para atender os clientes do rodízio, na casa de eventos Dugê. Funcionamento: das 17h30 à meia-noite. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone.