Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Dia da Pizza no ES terá marguerita de graça, sorteio e descontos de até 50%
10 de julho

Dia da Pizza no ES terá marguerita de graça, sorteio e descontos de até 50%

Pizzarias e serviços de delivery da Grande Vitória consultados por HZ criaram ações especiais para comemorar a data nesta sexta-feira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 19:18

Nesta sexta-feira, 10 de julho, comemora-se o Dia Mundial da Pizza, e diversos restaurantes capixabas que têm a redonda como especialidade aproveitam a data para lançar novos sabores e oferecer descontos de até 50% no valor do prato.  

HZ reuniu 11 ações especiais realizadas em restaurantes, pizzarias e serviços de delivery da Grande Vitória para festejar um dos pratos mais amados pelos brasileiros. Além do sabor apontado como favorito em nosso estado, a lista traz combinações criativas de dar água na boca. Confira!

Anunciata Pizza Italiana

No Dia Mundial da Pizza, 10 de julho, os clientes da pizzaria receberão cupons para participar do sorteio de um voucher de R$ 500 para consumo na casa. Funcionamento: a partir das 18h30. Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 47, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @anunciatapizzeria.   

Pizza da Anunciata Pizzeria, em Vila Velha
Pizza de bacon com alho negro é uma opção no menu. Foto: Alana Lagassa

Bontà Forno e Cucina

Para comemorar o Dia da Pizza nesta sexta-feira (10), a chef Amanda de Queiroz criou dois menus temáticos, que incluem entrada, prato principal e sobremesa por valores fixos. Em ambos, a entrada é o arancini trufado de cogumelo porcini recheado com muçarela fresca e a sobremesa é o Cremino al Tiramisù. No menu Napoli (R$ 108 por pessoa), é possível escolher entre as pizzas Marinara, Margherita, Calabresa e Quattro Formaggi. Já no menu Amalfi (R$ 129) as opções de pizza são Parma e Trufa, La Vincitrice, Cacio e Pepe Trufada ou Amatriciana. Funcionamento: das 16h30 às 23h. Endereço: Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. Mais informações: (27) 99946-7066 e @bontafornoecucina

Pizzaria e forneria Bontà, em Vila Velha
Marguerita é um dos sabores tradicionais disponíveis na casa. Foto: Bruno Coelho

Comarella Pizza & Burger

Com unidades em Vitória e Vila Velha, a pizzaria fará uma promoção para comemorar a data: nesta sexta (10), Dia da Pizza, quem pedir uma pizza grande pagará por ela o valor da pequena de mesmo sabor. A oferta é válida apenas para consumo presencial. Funcionamento: das 18h às 23h30. Endereços: Rua Santa Terezinha, 850, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @comarellapizzaeburger.    

Pizzas da Comarella Pizza & Burger
Pizzaria conta com unidades em Vitória e Vila Velha. Foto: Bruno Coelho

Don Camaleone

Já virou tradição: todo ano, no Dia da Pizza, a casa realiza um rodízio de pizzas que inclui a maioria dos sabores de seu cardápio, exceto Camarão e Presunto de Parma, e também pizzas doces inéditas. O valor por pessoa é R$ 89 (adulto), crianças de até cinco anos não pagam e de seis a 10 anos pagam R$ 44,50 por pessoa. As bebidas serão cobradas à parte. Neste ano, a pizzaria contará com um espaço extra para atender os clientes do rodízio, na casa de eventos Dugê. Funcionamento: das 17h30 à meia-noite. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone.         

Pizza doce da forneria Don Camaleone
Pizza de amêndoas com doce de leite e chocolate branco: exclusiva do rodízio. Foto: Reprodução/Instagram @doncamaleone

Fettástica 

No Dia da Pizza, o delivery venderá seis de seus sabores a um preço promocional: R$ 49,90 cada uma. A oferta é válida para as redondas Pepperoni, Margherita, 3 Queijos, Mozzarella, Frango com Requeijão e Calabresa. Pedidos: www.fettastica.com.br e iFood, com entregas em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @fettastica.vix.  

Pizza Pepperoni do delivery Fettástica
Pepperoni: pizza estará em promoção nesta sexta (10). Foto: Douglas de Campos

Forneria Original

Presente em Vila Velha, a rede de pizzarias delivery vai celebrar o Dia da Pizza oferecendo 40% de desconto em combos com pizzas salgadas de 40cm + bebida grátis e 30% de desconto em combos com pizzas salgadas de 30cm + bebida grátis. As pizzas doces de 20cm também estarão em promoção nesta sexta-feira (10), com 50% de desconto no valor. As ofertas são válidas para sabores selecionados de pizzas tradicionais e veganas, e estarão disponíveis exclusivamente para pedidos realizados pelo app Forneria Original, pelo site www.forneriaoriginal.com/pedido ou pelo telefone 0800-333-5555. Mais informações: @forneriaoriginaloficial.

Pizza do delivery Forneria Original
Rede de pizzarias delivery conta com uma unidade em Vila Velha. Foto: Raphael Nogueira

King Kone Pizza-Bar

A pizzaria criou três sabores inéditos que estarão à venda somente nesta sexta-feira (10): Santo Antão, feita com molho bechamel, muçarela, alho assado, bacon, tomilho e mel silvestre (R$ 60,90); Santiago, que leva tomate pelado, muçarela fior di latte, escarola refogada, aliche e azeitona portuguesa (R$ 62,90); e São Vicente, também com tomate pelado, muçarela, calabresa artesanal apimentada, parmesão e erva doce (R$ 59,90). Os preços informados neste texto são válidos para consumo no local, das 18h às 23h. As três pizzas especiais também estarão disponíveis para delivery no iFood. Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kingkoneoficial  

Maledita Pizzeria Napoletana

Com dois endereços em Vila Velha, a pizzaria dará 10% de desconto em todas as pizzas do cardápio no Dia da Pizza (10/07). Além dessa oferta, a unidade de Itaparica terá chope em dobro, e a do Parque das Castanheiras drinques pela metade do preço até as 20h. Endereços: Av. Saturnino Rangel Mauro, 680, Itaparica. Rua Rio Branco, 97, Praia da Costa. Mais informações: @maleditapizzeria

Pizzas da Maledita, em Vila Velha
As pizzas da casa serão vendidas com 10% de desconto nesta sexta (10). Estevão Ribeiro

Preferito e Marinato 

Nos dois restaurantes do chef Orlando Nardi, o Dia da Pizza (10/07) será comemorado com promoções. O Marinato terá pizza em dobro: quem pedir duas pizzas, paga apenas uma, e a oferta é válida apenas para consumo no local ou retirada na loja. Já no Preferito, quem pedir qualquer pizza pelo delivery da casa ganha de brinde uma pizza marguerita. Endereços: Marinato - Rua Aquino de Araújo, 185, Parque das Castanheiras. Preferito - Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa. Mais informações: @marinatocucina e @preferitorestaurante.     

Pizza de atum com cebola do Marinato Cucina, em VIla Velha
A pizza de atum com cebola é uma opção no menu do Marinato. Reprodução/Instagram @marinatocucina

Red Elephant Gold Pizza

O chef Marcos Parmagnani criou um novo sabor para o cardápio da casa e vai lançá-lo no Dia da Pizza (10/07): Gouda & Parma. A redonda de tamanho único ganha na cobertura queijo gouda, muçarela, cream cheese, salame hambúrguês, presunto de Parma e geleia de mirtilo (R$ 128, serve de duas a três pessoas). Funcionamento: das 18h às 23h. Endereço: Av. Rio Branco, 512, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @red_elephant_brasil. 

Pizza Gouda da pizzaria Red Elephant, em Vitória
Pizza Gouda da pizzaria Red Elephant Marcos Parmagnani/Contém informações de IA

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

ES é o único estado brasileiro a preferir pizza de frango com requeijão, diz pesquisa

Prato do Espaço Maresias no Circuito da Moqueca, em Manguinhos

Circuito da Moqueca Capixaba movimenta Manguinhos com pratos a R$ 40

Combo da Le Chocolatier no festival I Love Chocolate, no Shopping Vitória

Festival de chocolates em Vitória terá combos a R$ 29,90; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os veículos removidos apresentavam sinais de abandono, de acordo com a Prefeitura de Linhares.
Até trailer de lanches é removido em ação contra veículos abandonados
Fraude em medidor de energia é descoberta e mulher acaba presa em Cachoeiro
Mulher é presa por gato de energia com sistema sofisticado em Cachoeiro
Imagem de destaque
7 receitas com quinoa para incluir na dieta e favorecer a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados