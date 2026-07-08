Circuito da Moqueca Capixaba movimenta Manguinhos com pratos a R$ 40

Reconhecido pela boa culinária de frutos do mar na Serra, o balneário de Manguinhos será palco de mais uma edição do Circuito da Moqueca Capixaba.





O evento acontecerá de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho, sempre das 12h às 17h. Durante dois finais de semana, os sete restaurantes e docerias participantes servirão receitas exclusivas - e cinco delas propõem releituras do prato mais famoso do Espírito Santo.





No circuito, promovido pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), as porções individuais serão vendidas a R$ 40 e os doces custarão R$ 25 (confira abaixo uma lista com as opções).