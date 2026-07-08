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Frutos do mar

Circuito da Moqueca Capixaba movimenta Manguinhos com pratos a R$ 40

Evento reúne sete restaurantes e docerias do balneário com opções que vão de peixe na brasa a tábua de moquecas com arroz e pirão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 08:00

Reconhecido pela boa culinária de frutos do mar na Serra, o balneário de Manguinhos será palco de mais uma edição do Circuito da Moqueca Capixaba.


O evento acontecerá de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho, sempre das 12h às 17h. Durante dois finais de semana, os sete restaurantes e docerias participantes servirão receitas exclusivas - e cinco delas propõem releituras do prato mais famoso do Espírito Santo


No circuito, promovido pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), as porções individuais serão vendidas a R$ 40 e os doces custarão R$ 25 (confira abaixo uma lista com as opções). 

R$ 40

Preço da porção individual nos restaurantes

Tradição nos eventos gastronômicos realizados no balneário, a Jardineira Gourmet estará circulando entre os restaurantes, a partir do meio-dia, nos dias 18, 19, 25 e 26. O passeio é gratuito. 


Nos sábados do circuito, o restaurante Quinta da Praia contará com apresentação de teatro infantil e atividades gratuitas para crianças, das 13h às 14h. 

Restaurantes e docerias participantes:

1

Lagostas suculentas

Restaurante Recanto das Estrelas - O prato que representa a casa é o Sinfonia das Estrelas, composto de posta de peixe envolvida por molho de moqueca capixaba e acompanhada por lagosta, tomate fresco e temperos. Quanto: R$ 40 (porção individual de degustação) ou R$ 249,90 (prato que serve de 3 a 4 pessoas). Endereço: Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial. 

Prato do Restaurante Recanto das Estrelas no Circuito da Moqueca, em Manguinhos
Sinfonia das Estrelas combina peixe, lagosta e molho de tomate. Foto: Márcio Scheppa

2

Quarteto capixaba

Espaço Maresia's - O restaurante aposta novamente na Tábua de Moqueca, que reúne quatro mini versões da icônica receita capixaba: badejo, cação, polvo e banana-da-terra, acompanhadas por arroz e pirão. Quanto: R$ 40 (porção individual de degustação). Endereço: Av. Atapoã, 1 (entrada alternativa pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592). Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.

Prato do Espaço Maresias no Circuito da Moqueca, em Manguinhos
A Tábua de Moquecas conta com quatro versões da receita capixaba. Foto:  Márcio Scheppa

3

Peixe na brasa

Quinta da Praia - Para fazer sua estreia no circuito, o point criou a Moqueca de Fogo, releitura do tradicional prato capixaba feita com posta de peixe na brasa. O acompanhamento é um arroz de pirão com banana-da-terra. Quanto: R$ 40 (individual). Endereço: Rua Fazendeiro do Ar, 34 (poste azul da rua asfaltada). Mais informações: (27) 99532-6273, 99881-1144 e @quinta_da_praia. 

Prato do Restaurante Quinta da Praia no Circuito da Moqueca, em Manguinhos
Moqueca de Fogo: versão contém peixe preparado na brasa. Foto: Márcio Scheppa

4

Receita cremosa

Restaurante Enseada de Manguinhos - O representante da casa chama-se Moqueca Mar & Bacon e combina cação, camarão, creme especial e crumble de bacon. Quanto: R$ 40 (individual). Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.

Prato do restaurante Enseada de Manguinhos no Circuito da Moqueca
Prato da casa ganha um toque defumado de bacon. Foto: Márcio Scheppa

5

Estrela do bufê

Espaço Chico Bento - A moqueca de peixe é destaque no bufê self-service (R$ 89,90 o quilo). Endereço: Av. Desembargador Cassiano Castelo,195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.

Moqueca: Moqueca de Dourado do restaurante Chico Bento
A moqueca é um dos destaques do self-service. Foto: Márcio Scheppa

6

Cocada apetitosa

Confeitaria Carmen Carloni - A doçura escolhida para o circuito é a Cocada Suprema. O doce de coco em sua versão cremosa é servido com uma bola de sorvete de creme coberta por calda de caramelo salgado. Quanto: R$ 25. Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: (27) 99879-6844 e @chefcarmencarloni.

Sobremesa da Carmen Carloni Confeitaria, em Manguinhos
Sobremesa de coco e caramelo salgado é uma opção no circuito. Foto: Julia Carloni

7

Doce irresistível

Mavi Sucrée - A sobremesa criada para o evento é o MudCake: bolo de chocolate meio amargo com sabor intenso, acrescido de creme de chocolate e musse de quatro leites. Quanto: R$ 25. Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações:

@mavisucree_doceria.

Sobremesa da Mavi Sucreé Doceria no Circuito da Moqueca, em Manguinhos
Bolo de chocolate com musse de quatro leites representa a casa no evento. Foto: Márcio Scheppa

5º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA DE MANGUINHOS

Quando: de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho de 2026

Onde: Espaço Chico Bento, Espaço Maresia's, Quinta da Praia, Restaurante Recanto das Estrelas, Restaurante Enseada de Manguinhos, Mavi Sucrée e Confeitaria Carmen Carloni 

Quanto: R$ 40 (porção individual) e R$ 25 (sobremesa)

Mais informações: @descubramanguinhos_.

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