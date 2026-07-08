Circuito da Moqueca Capixaba movimenta Manguinhos com pratos a R$ 40

Reconhecido pela boa culinária de frutos do mar na Serra, o balneário de Manguinhos será palco de mais uma edição do Circuito da Moqueca Capixaba.
O evento acontecerá de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho, sempre das 12h às 17h. Durante dois finais de semana, os sete restaurantes e docerias participantes servirão receitas exclusivas - e cinco delas propõem releituras do prato mais famoso do Espírito Santo.
No circuito, promovido pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), as porções individuais serão vendidas a R$ 40 e os doces custarão R$ 25 (confira abaixo uma lista com as opções).
R$ 40
Preço da porção individual nos restaurantes
Tradição nos eventos gastronômicos realizados no balneário, a Jardineira Gourmet estará circulando entre os restaurantes, a partir do meio-dia, nos dias 18, 19, 25 e 26. O passeio é gratuito.
Nos sábados do circuito, o restaurante Quinta da Praia contará com apresentação de teatro infantil e atividades gratuitas para crianças, das 13h às 14h.
Restaurantes e docerias participantes:
1
Lagostas suculentas
Restaurante Recanto das Estrelas - O prato que representa a casa é o Sinfonia das Estrelas, composto de posta de peixe envolvida por molho de moqueca capixaba e acompanhada por lagosta, tomate fresco e temperos. Quanto: R$ 40 (porção individual de degustação) ou R$ 249,90 (prato que serve de 3 a 4 pessoas). Endereço: Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.
2
Quarteto capixaba
Espaço Maresia's - O restaurante aposta novamente na Tábua de Moqueca, que reúne quatro mini versões da icônica receita capixaba: badejo, cação, polvo e banana-da-terra, acompanhadas por arroz e pirão. Quanto: R$ 40 (porção individual de degustação). Endereço: Av. Atapoã, 1 (entrada alternativa pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592). Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.
3
Peixe na brasa
Quinta da Praia - Para fazer sua estreia no circuito, o point criou a Moqueca de Fogo, releitura do tradicional prato capixaba feita com posta de peixe na brasa. O acompanhamento é um arroz de pirão com banana-da-terra. Quanto: R$ 40 (individual). Endereço: Rua Fazendeiro do Ar, 34 (poste azul da rua asfaltada). Mais informações: (27) 99532-6273, 99881-1144 e @quinta_da_praia.
4
Receita cremosa
Restaurante Enseada de Manguinhos - O representante da casa chama-se Moqueca Mar & Bacon e combina cação, camarão, creme especial e crumble de bacon. Quanto: R$ 40 (individual). Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.
5
Estrela do bufê
Espaço Chico Bento - A moqueca de peixe é destaque no bufê self-service (R$ 89,90 o quilo). Endereço: Av. Desembargador Cassiano Castelo,195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.
6
Cocada apetitosa
Confeitaria Carmen Carloni - A doçura escolhida para o circuito é a Cocada Suprema. O doce de coco em sua versão cremosa é servido com uma bola de sorvete de creme coberta por calda de caramelo salgado. Quanto: R$ 25. Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: (27) 99879-6844 e @chefcarmencarloni.
7
Doce irresistível
Mavi Sucrée - A sobremesa criada para o evento é o MudCake: bolo de chocolate meio amargo com sabor intenso, acrescido de creme de chocolate e musse de quatro leites. Quanto: R$ 25. Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações:
@mavisucree_doceria.
5º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA DE MANGUINHOS
Quando: de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho de 2026
Onde: Espaço Chico Bento, Espaço Maresia's, Quinta da Praia, Restaurante Recanto das Estrelas, Restaurante Enseada de Manguinhos, Mavi Sucrée e Confeitaria Carmen Carloni
Quanto: R$ 40 (porção individual) e R$ 25 (sobremesa)
Mais informações: @descubramanguinhos_.