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Boemia nas montanhas

De jardim cervejeiro a boteco francês: 4 bares para curtir em Pedra Azul

Muito famosa pelos restaurantes, região também tem opções para quem curte petiscar ao som de música ao vivo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 07:30

Destino dos mais concorridos nas montanhas do ES, Pedra Azul tem uma rica cena gastronômica formada por empórios, cafeterias, chocolaterias e restaurantes de excelência. Mas o circuito de bares não fica atrás, conquistando o público com petiscos bem elaborados, cerveja de qualidade e música ao vivo animada. 

HZ sugere abaixo quatro locais para botecar no entorno do Lagarto, dois deles com vista para o maior cartão-postal da região. A lista foi pensada tanto para quem busca agito como para quem quer apenas brindar com sua cervejinha em um boteco raiz. Confira!

1

Chope, rock e café viking

Cercado de verde em uma paisagem bucólica dos arredores da Pedra Azul, o SOS Garden Bar é um point muito procurado por cervejeiros que curtem rock 'n' roll. O espaço abriga a cervejaria Barba Negra e há poucos meses ganhou uma cafeteria com temática viking. No tap bar, as mesas recebem desde petiscos, como bolinho de taioba (R$ 53/10 unidades) e torresmo de rolo (R$ 86, com farofa e vinagrete), até carnes exóticas, como codorna e coelho assados. No topo da lista dos mais pedidos, o Mexido do Marujo contém arroz, feijão, filé em tiras e ovo de gema mole (R$ 67). Premiada com medalha de ouro na Copa Sul-Americana de Cerveja, a Kölsch da casa se une a estilos da Escola Alemã como Munich Helles, Bock, Dortmund Export, Berliner Weiss e Viena Lager (a partir de R$ 13). O som ao vivo, sempre com duplas e bandas de rock, rola às sextas (20h), aos domingos (13h) e aos sábados durante o dia, com três atrações em sequência das 12h à meia-noite. Endereço: Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7. Mais informações: @sosgardenbar

Mexido mineiro do SOS Garden Bar, sede da cervejaria Barba Negra, em Pedra Azul
O Mexido do Marujo é um dos campeões de venda. Foto:  Bruno Gonçalves

2

Novidade no Vale da Pedra

O point mais novo da nossa lista é o Modoletto Boteco & Lounge, aberto em março no Vale da Pedra, com vista para o Lagarto. Sua área de 700 metros quadrados comporta 213 lugares, e o cardápio é amplo para agradar a diversos públicos. A lista de petiscos inclui desde traíra empanada (R$ 58) e linguiça de pato (R$ 47) até taco de rabada (R$ 98/seis unidades), coração de galinha na brasa (R$ 56) e steak tartare servido no osso com tutano e alho negro (R$ 94). Caldos, pratos individuais e compartilháveis, saladas, sanduíches e parrilhadas completam o menu, que inclui ainda coquetéis, vinhos e chopes importados, como Pilsner Urquell, Brugse Zot e Straffe Hendrik. Nesta temporada, a programação musical vem com atrações ao vivo sexta (20h30), sábado (13h30 e 20h30) e domingo (13h30), de forró pé-de-serra a rock e blues. O couvert artístico custa de R$ 12 a R$ 18 por pessoa. Endereço: Rua Nona Elvira P. Módolo, ao lado da Braceria Valuma. Mais informações: @modoletto

Petisco do Modoletto Bar & Lounge, em Pedra Azul, Domingos Martins
A parrilhada vem com carne à escolha, farofa, vinagrete, legumes e pão de alho. Foto: Rhuan Miranda

3

Varanda cervejeira

Na Ronchi Beer, o espaço mais disputado para petiscar é a varanda, que tem vista panorâmica para a Pedra do Lagarto. Do cardápio, as opções mais requisitadas são o joelho de porco com batata rústica, salsicha alemã, chucrute, mostarda e molho de maçã (R$ 149); o ancho fatiado com geleia de bacon, chimichurri e torradas (R$ 114); e a picanha em tiras com batata e alho frito (R$ 139). A casa fabrica cerca de 15 estilos de cerveja (a partir de R$ 16), e a carta de bebidas dispõe ainda de vinhos e coquetéis. Na alta temporada, a botecagem pode se estender até a madrugada, embalada por sertanejo ao vivo, no Ronchi Pub, localizado no térreo da cervejaria. Por lá, as apresentações começam às 22h e à meia-noite, com cobrança de couvert artístico (a partir de R$ 20 por pessoa). Endereço: Rua Nona Elvira P. Modolo, Vale da Pedra. Mais informações: @ronchibeer

Joelho de porco da cervejaria Ronchi Beer, em Pedra Azul, Domingos Martins
O joelho com batata, chucrute e molho de maçã é o prato mais famoso da casa. Foto:  Acervo/Ronchi Beer

4

Botequim com tempero francês

A poucos quilômetros da Rota do Lagarto, o animal que é símbolo da França dá nome a um charmoso boteco da região, o Galo Azul. Comandado pelo francês David Joubert, natural de Vesoul e radicado há três anos no Brasil, o local tornou-se ponto de encontro para chefs, donos de restaurantes e turistas que visitam Pedra Azul durante a semana. Aberto apenas de segunda a quarta, das 14h às 21h, o botequim serve releituras afrancesadas de petiscos como pastel, coxinha e bolinho. A moela à provençal (R$ 32, com cesta de pães), o codeguim com molho de mostardas de Dijon (R$ 23/duas unidades) e o chouriço com maçã caramelizada na manteiga, que ainda não está no menu mas pode ser pedido, são opções para acompanhar os goles. Endereço: Av. Antônio Cebin, Vila de Pedra Azul, próximo ao Morangão. Mais informações: @galoazulboteco.               

Boteco Galo Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins
A moela à provençal é destaque no menu do chef David Joubert. Foto:  Cris Fraga

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