De jardim cervejeiro a boteco francês: 4 bares para curtir em Pedra Azul

Mas o circuito de bares não fica atrás, conquistando o público com petiscos bem elaborados, cerveja de qualidade e música ao vivo animada.





HZ sugere abaixo quatro locais para botecar no entorno do Lagarto, dois deles com vista para o maior cartão-postal da região. A lista foi pensada tanto para quem busca agito como para quem quer apenas brindar com sua cervejinha em um boteco raiz. Confira!