De jardim cervejeiro a boteco francês: 4 bares para curtir em Pedra Azul

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Chope, rock e café viking
Cercado de verde em uma paisagem bucólica dos arredores da Pedra Azul, o SOS Garden Bar é um point muito procurado por cervejeiros que curtem rock 'n' roll. O espaço abriga a cervejaria Barba Negra e há poucos meses ganhou uma cafeteria com temática viking. No tap bar, as mesas recebem desde petiscos, como bolinho de taioba (R$ 53/10 unidades) e torresmo de rolo (R$ 86, com farofa e vinagrete), até carnes exóticas, como codorna e coelho assados. No topo da lista dos mais pedidos, o Mexido do Marujo contém arroz, feijão, filé em tiras e ovo de gema mole (R$ 67). Premiada com medalha de ouro na Copa Sul-Americana de Cerveja, a Kölsch da casa se une a estilos da Escola Alemã como Munich Helles, Bock, Dortmund Export, Berliner Weiss e Viena Lager (a partir de R$ 13). O som ao vivo, sempre com duplas e bandas de rock, rola às sextas (20h), aos domingos (13h) e aos sábados durante o dia, com três atrações em sequência das 12h à meia-noite. Endereço: Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7. Mais informações: @sosgardenbar.
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Novidade no Vale da Pedra
O point mais novo da nossa lista é o Modoletto Boteco & Lounge, aberto em março no Vale da Pedra, com vista para o Lagarto. Sua área de 700 metros quadrados comporta 213 lugares, e o cardápio é amplo para agradar a diversos públicos. A lista de petiscos inclui desde traíra empanada (R$ 58) e linguiça de pato (R$ 47) até taco de rabada (R$ 98/seis unidades), coração de galinha na brasa (R$ 56) e steak tartare servido no osso com tutano e alho negro (R$ 94). Caldos, pratos individuais e compartilháveis, saladas, sanduíches e parrilhadas completam o menu, que inclui ainda coquetéis, vinhos e chopes importados, como Pilsner Urquell, Brugse Zot e Straffe Hendrik. Nesta temporada, a programação musical vem com atrações ao vivo sexta (20h30), sábado (13h30 e 20h30) e domingo (13h30), de forró pé-de-serra a rock e blues. O couvert artístico custa de R$ 12 a R$ 18 por pessoa. Endereço: Rua Nona Elvira P. Módolo, ao lado da Braceria Valuma. Mais informações: @modoletto.
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Varanda cervejeira
Na Ronchi Beer, o espaço mais disputado para petiscar é a varanda, que tem vista panorâmica para a Pedra do Lagarto. Do cardápio, as opções mais requisitadas são o joelho de porco com batata rústica, salsicha alemã, chucrute, mostarda e molho de maçã (R$ 149); o ancho fatiado com geleia de bacon, chimichurri e torradas (R$ 114); e a picanha em tiras com batata e alho frito (R$ 139). A casa fabrica cerca de 15 estilos de cerveja (a partir de R$ 16), e a carta de bebidas dispõe ainda de vinhos e coquetéis. Na alta temporada, a botecagem pode se estender até a madrugada, embalada por sertanejo ao vivo, no Ronchi Pub, localizado no térreo da cervejaria. Por lá, as apresentações começam às 22h e à meia-noite, com cobrança de couvert artístico (a partir de R$ 20 por pessoa). Endereço: Rua Nona Elvira P. Modolo, Vale da Pedra. Mais informações: @ronchibeer.
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Botequim com tempero francês
A poucos quilômetros da Rota do Lagarto, o animal que é símbolo da França dá nome a um charmoso boteco da região, o Galo Azul. Comandado pelo francês David Joubert, natural de Vesoul e radicado há três anos no Brasil, o local tornou-se ponto de encontro para chefs, donos de restaurantes e turistas que visitam Pedra Azul durante a semana. Aberto apenas de segunda a quarta, das 14h às 21h, o botequim serve releituras afrancesadas de petiscos como pastel, coxinha e bolinho. A moela à provençal (R$ 32, com cesta de pães), o codeguim com molho de mostardas de Dijon (R$ 23/duas unidades) e o chouriço com maçã caramelizada na manteiga, que ainda não está no menu mas pode ser pedido, são opções para acompanhar os goles. Endereço: Av. Antônio Cebin, Vila de Pedra Azul, próximo ao Morangão. Mais informações: @galoazulboteco.