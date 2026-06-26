Concurso gastronômico em Santa Teresa faz homenagem ao cinema italiano; veja pratos

O Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA), que acontecerá de 23 a 25 de julho na Cidade dos Colibris, trouxe uma novidade gastronômica para sua nona edição, o concurso Cinemangiare - Imagem e Sabor. A iniciativa se propõe a unir cinema e gastronomia como homenagem à herança da imigração italiana na região.





A competição envolve pratos e petiscos com referências a filmes, atores e cineastas que marcaram a história do cinema italiano e mundial, servidos em sete endereços teresenses: Bar Elite, Cafe Haus, Cantina Italiana, Magazzino Fioravante, Red Rock Pub, Sabor Italiano e Santa Canela.





As receitas estarão disponíveis nessas casas até o último dia do FECSTA, 25 de julho, movimentando a gastronomia local com pratos que visam traduzir a potência estética e narrativa da produção cinematográfica da Itália. Os preços variam de R$ 50 (pizza) a R$ 168,80 (prato para compartilhar).





Ao final do circuito gastronômico, as criações serão avaliadas por uma degustadora convidada pela produção do evento, a chefe de cozinha Mônica Pimentel. O restaurante escolhido por ela como autor da melhor receita da edição ganhará um prêmio de R$ 1.500.





Realizado pela Satírica Filmes Produções, o Festival de Cinema de Santa Teresa reúne mostras competitivas, exibições especiais, oficinas, palestras, shows, performances e ações formativas gratuitas.