Concurso gastronômico em Santa Teresa faz homenagem ao cinema italiano; veja pratos

O Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA), que acontecerá de 23 a 25 de julho na Cidade dos Colibris, trouxe uma novidade gastronômica para sua nona edição, o concurso Cinemangiare - Imagem e Sabor. A iniciativa se propõe a unir cinema e gastronomia como homenagem à herança da imigração italiana na região.
A competição envolve pratos e petiscos com referências a filmes, atores e cineastas que marcaram a história do cinema italiano e mundial, servidos em sete endereços teresenses: Bar Elite, Cafe Haus, Cantina Italiana, Magazzino Fioravante, Red Rock Pub, Sabor Italiano e Santa Canela.
As receitas estarão disponíveis nessas casas até o último dia do FECSTA, 25 de julho, movimentando a gastronomia local com pratos que visam traduzir a potência estética e narrativa da produção cinematográfica da Itália. Os preços variam de R$ 50 (pizza) a R$ 168,80 (prato para compartilhar).
Ao final do circuito gastronômico, as criações serão avaliadas por uma degustadora convidada pela produção do evento, a chefe de cozinha Mônica Pimentel. O restaurante escolhido por ela como autor da melhor receita da edição ganhará um prêmio de R$ 1.500.
Realizado pela Satírica Filmes Produções, o Festival de Cinema de Santa Teresa reúne mostras competitivas, exibições especiais, oficinas, palestras, shows, performances e ações formativas gratuitas.
Conheça os pratos do concurso gastronômico:
1
Da comédia ao western
Na Rua do Lazer, o icônico Bar Elite traz como inspiração o ator, nadador olímpico e jogador de pólo aquático Carlo Pedersoli. O italiano atuava na telona com o pseudônimo Bud Spencer, brilhando em comédias e produções do estilo conhecido como western spaghetti (ou bang-bang à italiana). Pedersoli dá nome à já tradicional combinação de polenta, linguiça e queijo servida como petisco no local. Quanto: R$ 95 (individual). Mais informações: @bareliteoficial.
2
Clássico de Pasolini
O filme "Mamma Roma", dirigido pelo cineasta, poeta, escritor, dramaturgo, crítico de arte e pintor italiano Pier Paolo Pasolini, dá nome a um prato elegante criado pelo Cafe Haus: ravióli de ricota, limão e trufa no molho de cogumelo e filé gratinado. Na trama, lançada em 1962, Mamma Roma é uma prostituta de meia-idade que sonha em mudar de classe social para poder voltar a viver com seu filho adolescente, Ettore. Ela faz de tudo para dar uma vida melhor ao jovem, que vive na rua com amigos arruaceiros. Quanto: R$ 149 (individual). Mais informações: @restaurantecafehaus.
Beleza italiana
Parmegiana à Gina Lollobrigida é o prato escolhido pela Cantina Italiana no festival. Trata-se de um filé empanado e gratinado com queijo gorgonzola ao molho banco, acompanhado por fettuccine. A inspiração para o prato vem da atriz Gina Lollobrigida, que começou sua carreira como modelo e revelou-se no cinema após concursos de beleza durante o pós-guerra. La Lollo tornou-se um dos maiores ícones do cinema italiano e ganhou fama internacional nos anos 1950 e 1960, ficando conhecida na época como “a mulher mais bonita do mundo”. Quanto: R$ 118,80 (individual) e R$ 168,80 (duas pessoas). Mais informações: @cantinaitalianarestaurante.
Putanesca para Fellini
O clássico "Noites de Cabíria", de Federico Fellini, dá nome à escolha do Magazzino Fioravante para o Cinemangiare. Releitura da tradicional massa à putanesca, o prato da casa é um fettuccine ao molho de tomates frescos, azeite extravirgem, alho, filé de anchova, azeitonas pretas, alcaparras, pimenta calabresa e salsinha, acompanhado por escalopes de filé. Estrelado por Giulietta Masina, o filme de 1957 é considerado um clássico do neo-realismo italiano Fellini e acompanha a história de Cabíria, uma prostituta ingênua e romântica que vive nos subúrbios de Roma. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: @magazzinofioravante.
Receita poderosa
No Red Rock Pub, a trilogia "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola, vem representada por uma pizza com limão siciliano, mortadela e manjericão. O cineasta ítalo-norte-americano é também produtor e roteirista, reconhecido internacionalmente por dirigir uma das obras mais aclamadas da história do cinema. "O Poderoso Chefão" narra a história de uma família mafiosa liderada por Don Vito Corleone, eternizado por Marlon Brando. Quanto: R$ 50. Mais informações: @redrock_pub.
6
Gênio do Renascimento
No restaurante Sabor Italiano, o prato do festival chama-se Leonardo Da Vinci: massa caseira com tiras de filé mignon; molho branco; pimentões verde, amarelo e vermelho; molho de tomate e páprica picante. Pintor, inventor, cientista, engenheiro, anatomista e escritor, Da Vinci é considerado um dos maiores gênios do Renascimento. Quanto: R$ 94 (individual). Mais informações: @saboritalianorestaurante.
Digno de Oscar
A eterna Sophia Loren foi escolhida como inspiração pelo Santa Canela no prato do Cinemangiare: espaguete ao molho de manteiga e sálvia, espuma de pecorino romano, alho negro, pangrattato de pistache, parma crispy e camarão. Descoberta em concursos de beleza, a atriz conquistou o cinema italiano e Hollywood com sua presença magnética e uma beleza sem artifícios. Fugiu do estereótipo de diva ao escolher papéis intensos e humanos, como em "Duas Mulheres", que lhe rendeu um Oscar. Quanto: R$ 120 (individual). Mais informações: @santacanelagastrobar.
CINEMANGIARE - IMAGEM E SABOR: CONCURSO GASTRONÔMICO DO 9º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA (FECSTA)
Quando: até 25 de julho de 2026, em sete bares e restaurantes de Santa Teresa
Casas participantes: Bar Elite, Cafe Haus, Cantina Italiana, Magazzino Fioravante, Red Rock Pub, Sabor Italiano e Santa Canela
Preços dos pratos do concurso: de R$ 50 a R$ 168,80
Mais informações: @fecstafestivaldecinema.