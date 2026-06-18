Pudim de milho, gelato de pipoca e até tapioca brûlée nos cardápios juninos do ES: veja lista

As festas juninas no ES têm forró, fogueira e claro, muita comilança! Quem não resiste aos quitutes típicos da temporada de São João encontra opções não somente nos "arraiás", mas também em cafés, gelaterias e docerias capixabas.





HZ selecionou alguns desses cardápios juninos que vale a pena conhecer, nos meses de junho e julho. Pudim de milho verde, canjicão com doce de leite e até torta de tapioca brûlée fazem parte da lista, que você confere a seguir.