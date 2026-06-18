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Só trem bão!

Pudim de milho, gelato de pipoca e até tapioca brûlée nos cardápios juninos do ES: veja lista

HZ mostra novidades da temporada de São João em cinco docerias, gelaterias e cafés da Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 12:55

As festas juninas no ES têm forró, fogueira e claro, muita comilança! Quem não resiste aos quitutes típicos da temporada de São João encontra opções não somente nos "arraiás", mas também em cafés, gelaterias e docerias capixabas. 


HZ selecionou alguns desses cardápios juninos que vale a pena conhecer, nos meses de junho e julho. Pudim de milho verde, canjicão com doce de leite e até torta de tapioca brûlée fazem parte da lista, que você confere a seguir. 

5 cardápios juninos para conhecer no ES

1

Pudins especiais

Uma das sobremesas mais populares da confeitaria brasileira ganhou versão junina na doceria Alê do Pudim, que criou três sabores especialmente para a temporada. Além do pudim de paçoca, que vem com paçoca esfarelada para jogar por cima, chegou ao cardápio o de milho, bem leve e com milho natural na massa. Outra novidade é o pudim de cachaça, saborizado com cachaça produzida pelo alambique linharense Princesa Isabel. Os três minipudins custam R$ 19 cada um (110g). É possível encomendar todos eles nos tamanhos médio (500g/R$ 65) e grande (1kg/R$ 100). Vitória: Praia do Canto e Praia Shopping; Serra: Shopping Mestre Álvaro. Mais informações: @aledopudim

Pudins inspirados nas festas juninas da confeitaria Alê do Pudim
Pudins inspirados nas festas juninas da confeitaria Alê do Pudim Camila Luz

2

Comidinhas de "arraiá"

Cuscuz, canjicão e rabanada estão entre as opções do cardápio junino lançado esta semana no Olima Café. A chef Gabriela Lima criou oito comidinhas temáticas que ficam disponíveis até 31 de julho, e entre os destaques estão o cuscuz nordestino com creme de queijo, requeijão de corte e carne de panela (R$ 39) e a torta de tapioca cremosa com coco e leite condensado brûlée (R$ 22). Também são novidade a cheesecake de milho finalizada com goiabada cremosa e coco queimado (R$ 26) e as rabanadas recheadas de milho com goiabada e de doce de leite (a partir de R$ 20 cada uma). Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @olima.cafe.      

Cuscuz com creme de queijo e carne de panela do cardápio junino do Olima Café
Cuscuz nordestino com queijo e carne de panela: sucesso no cardápio junino. Foto: Leonardo Ribeiro

3

Delícias de milho

Na Doceria do Leo, as gostosuras de São João começam a chegar na vitrine a partir de sábado (20). Neste fim de semana, o destaque vai para o pudim de milho verde com calda de caramelo de canela (R$ 24/200ml). O cardápio junino terá ainda bolo cremoso de tapioca com coco fresco, brigadeiro de milho verde, cuscuz e o tradicional canjicão em três versões: tradicional, amendoim e caramelado com doce de leite e coco queimado. Vitória: Jardim Camburi. Vila Velha: Cobilândia e Praia da Costa. Cariacica: Campo Grande. Mais informações: @doceriadoleo

Doces juninos da Doceria do Leo
Pudim e brigadeiro de milho: novidades criadas para a temporada. Foto: Leo Cereja

4

Gelatos juninos

Até o final do mês de junho, o clima de São João vai estar presente na vitrine de gelatos da Barutti. Uma dupla de sabores temáticos, inspirados nas gostosuras das festas juninas, já está disponível nos quatro endereços da gelateria: Pipoca Caramelizada, que é um gelato de pipoca bem cremoso finalizado com pipocas crocantes cobertas de caramelo, e o inédito Tapioca com Coco. O copinho custa a partir de R$ 22 (tamanho P). Vitória: Praia do Canto e Shopping Vitória; Vila Velha: Praia da Costa; Guarapari: Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato.  

Gelato de pipoca caramelizada da Barutti
O gelato de pipoca é sazonal e volta à vitrine da gelateria neste mês. Foto:  Acervo/Barutti

5

Café da manhã temático

Aberto ao público, o café da manhã do hotel Golden Tulip Porto Vitória também terá quitutes tradicionais dos "arraiás", nos dias 25 e 26 de junho. O bufê temático será servido no restaurante Tulipe, das 6h às 10h30, e contará com diversas opções de comidas típicas: bolo de milho, curau, milho cozido, paçoca e canjica, além dos itens já tradicionais na primeira refeição do dia. O preço do café da manhã por pessoa é R$ 69, e crianças de até sete anos não pagam (entre oito e 12 anos ganham 50% de desconto no valor). Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @goldentulipportovitoria

Café da manhã temático de festas juninas servido no Hotel Golden Tulip Porto Vitória
Café da manhã do hotel será temático nos dias 25 e 26 de junho. Foto: Acervo/Golden Tulip

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