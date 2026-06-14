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Reconfortante

Como fazer canjica com doce de leite e inovar nos sabores do cardápio junino

Finalize a receita com paçoca e surpreenda com essa versão da sobremesa que é um clássico das festas de São João
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 09:00

Canjica cremosa com doce de leite
Receita de canjica rende aproximadamente oito porções. Foto:
 Marca Le Creuset

Canjica com doce de leite é a prova de que tradições podem evoluir de forma elegante. A receita que mostramos abaixo reinventa um clássico das festas juninas, trazendo uma combinação reconfortante de leite, coco, doce de leite e amendoim. 


Ideal para reuniões em família ou com amigos nas noites de friozinho, a canjica cremosa com doce de leite e paçoca aquece não só o corpo, mas também o coração. Se você está em busca de sabores afetivos, saiba que ela é perfeita para você! Confira o passo a passo. 

Canjica cremosa com doce de leite

Rendimento: 6 a 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: médio

Ingredientes:

  • 500g de canjica já cozida
  • 500 ml de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de canela em pó (ou 1 pau de canela)
  • 400g de doce de leite
  • Paçoca para finalizar.

Modo de preparo:

  1. Em uma panela grande, coloque a canjica já cozida, o leite, o leite de coco, o açúcar e a canela em pó (ou o pau de canela).
  2. Misture bem e leve ao fogo baixo.
  3. Cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo da panela.
  4. Após 20 minutos, adicione o doce de leite à panela e misture bem.
  5. Cozinhe por mais cinco minutos, apenas para incorporar o doce de leite e aquecer.
  6. Retire do fogo e sirva quente.
  7. Na hora de servir, finalize com paçoca esfarelada.

Fonte: Le Creuset. Clique aqui para ver mais receitas e dicas de culinária. 

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