Como fazer canjica com doce de leite e inovar nos sabores do cardápio junino

Canjica com doce de leite é a prova de que tradições podem evoluir de forma elegante. A receita que mostramos abaixo reinventa um clássico das festas juninas, trazendo uma combinação reconfortante de leite, coco, doce de leite e amendoim.





Ideal para reuniões em família ou com amigos nas noites de friozinho, a canjica cremosa com doce de leite e paçoca aquece não só o corpo, mas também o coração. Se você está em busca de sabores afetivos, saiba que ela é perfeita para você! Confira o passo a passo.