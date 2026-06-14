Como fazer canjica com doce de leite e inovar nos sabores do cardápio junino

Canjica com doce de leite é a prova de que tradições podem evoluir de forma elegante. A receita que mostramos abaixo reinventa um clássico das festas juninas, trazendo uma combinação reconfortante de leite, coco, doce de leite e amendoim.
Ideal para reuniões em família ou com amigos nas noites de friozinho, a canjica cremosa com doce de leite e paçoca aquece não só o corpo, mas também o coração. Se você está em busca de sabores afetivos, saiba que ela é perfeita para você! Confira o passo a passo.
Canjica cremosa com doce de leite
- 500g de canjica já cozida
- 500 ml de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de canela em pó (ou 1 pau de canela)
- 400g de doce de leite
- Paçoca para finalizar.
- Em uma panela grande, coloque a canjica já cozida, o leite, o leite de coco, o açúcar e a canela em pó (ou o pau de canela).
- Misture bem e leve ao fogo baixo.
- Cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo da panela.
- Após 20 minutos, adicione o doce de leite à panela e misture bem.
- Cozinhe por mais cinco minutos, apenas para incorporar o doce de leite e aquecer.
- Retire do fogo e sirva quente.
- Na hora de servir, finalize com paçoca esfarelada.