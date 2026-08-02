Ataque a tiros deixa quatro feridos na Serra

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros na noite deste sábado (1º), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro preto. Nenhum suspeito foi preso.





As vítimas são dois adolescentes, ambos de 17 anos, um homem de 48 anos e outro de 25. Um dos adolescentes foi atingido no pé direito e no abdômen. Ele contou aos policiais que trabalhava em um trailer de lanches quando foi baleado, sem motivo aparente, e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.





O outro adolescente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede com um ferimento no pé direito e relatou que andava de bicicleta quando foi atingido pelos disparos. Já o homem de 48 anos procurou atendimento na mesma unidade com um ferimento na perna direita e afirmou que comprava cerveja no momento do ataque.





Também deu entrada na UPA um homem de 25 anos, com ferimentos no antebraço esquerdo e na região da cervical. De acordo com a PM, ele apresentou um documento de identidade falso aos policiais. Após a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento público. Ele permanece sob escolta policial no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, após receber alta, será encaminhado ao sistema prisional.





No local do crime, a perícia recolheu estojos de munição calibre 9 milímetros. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra.





A Polícia Civil informou ainda que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra ficará responsável pela investigação das tentativas de homicídio relacionadas à ocorrência. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo Disque-Denúncia 181.