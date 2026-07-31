Trabalhadores morrem soterrados durante obra em Cariacica

Três trabalhadores morreram soterrados durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma quarta vítima ainda é procurada. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (31), quando uma barreira de terra cedeu sobre o grupo.





Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a construção pertence ao proprietário de uma distribuidora localizada ao lado da obra. Ele está entre as vítimas do soterramento, mas ainda não há confirmação se está entre os mortos ou se é o trabalhador que continua desaparecido.





A Prefeitura Municipal de Cariacica informou que a obra está embargada há um ano pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança.





Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).