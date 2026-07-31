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Em Nova Rosa da Penha II

Trabalhadores morrem soterrados durante obra em Cariacica

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (31), quando uma barreira de terra cedeu sobre o grupo. Uma vítima ainda não foi encontrada

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 16:36

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 jul 2026 às 16:36

Três trabalhadores morreram soterrados durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma quarta vítima ainda é procurada. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (31), quando uma barreira de terra cedeu sobre o grupo. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a construção pertence ao proprietário de uma distribuidora localizada ao lado da obra. Ele está entre as vítimas do soterramento, mas ainda não há confirmação se está entre os mortos ou se é o trabalhador que continua desaparecido.


A Prefeitura Municipal de Cariacica informou que a obra está embargada há um ano pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança. 


Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).

Imóveis interditados

O subsecretário municipal da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, informou que a distribuidora e duas casas vizinhas foram interditadas. Segundo ele, o proprietário do imóvel deu continuidade à obra, mesmo após o embargo, contratando pedreiros para realizar os serviços.


"Infelizmente, o proprietário contratou pedreiros para continuar a obra de forma irregular. Por conta da escavação, aconteceu um deslizamento de terra. Por tudo isso, os imóveis na parte de trás e superior da distribuidora ficaram totalmente comprometidos", afirmou.

O local foi isolado.

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