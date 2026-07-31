Homem investigado por furtar R$ 1 milhão em gado é preso no Norte do ES

Um homem de 43 anos, investigado pela Polícia Civil por furtar cerca de R$ 1 milhão em gado, foi preso no bairro Pelourinho, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A prisão preventiva foi cumprida durante uma operação que também resultou na apreensão de cavalos, veículos, armas e outros bens.





Segundo a Polícia Civil, o investigado é suspeito de furtar 216 cabeças de gado de uma propriedade rural no distrito de Vinhático, em julho deste ano. De acordo com as investigações, ele era responsável por cuidar dos animais da vítima e passou a negociá-los como se fossem de sua propriedade.





O delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Montanha, informou que há indícios de que os furtos tenham começado no início deste ano.





Durante as investigações, os policiais chegaram até um corretor de gado, que indicou quem havia comprado os animais. Em uma das propriedades vistoriadas, o rebanho foi encontrado ainda com a marca da vítima, o que ajudou a confirmar a origem dos animais e identificar o suspeito.





Na casa do investigado, foram apreendidos um Chevrolet Montana, um computador, celulares, documentos, notas fiscais relacionadas ao comércio de gado, cartões bancários e outros materiais que podem auxiliar no andamento das investigações.





Na sequência da operação, os policiais foram até uma propriedade rural no Assentamento Os Marrinhas, também em Vinhático, onde apreenderam duas espingardas de pressão do tipo chumbeira, dois frascos de pólvora, dois recipientes com chumbinhos e um trailer utilizado para o transporte de animais. O responsável pelo material, um homem de 48 anos, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.





As equipes também cumpriram mandados em um rancho na zona urbana de Montanha, onde apreenderam dois cavalos da raça Quarto de Milha, avaliados em cerca de R$ 50 mil cada, além de um veículo, um trailer para transporte de animais, um computador e telefones.





Segundo a Polícia Civil, as apreensões foram determinadas pela Justiça porque havia suspeita de que os bens de alto valor tenham sido adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa.