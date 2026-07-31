AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação

Homem investigado por furtar R$ 1 milhão em gado é preso no Norte do ES

Segundo a Polícia Civil, suspeito cuidava dos animais da vítima e os negociava como se fossem dele; cavalos, veículos e outros bens foram apreendidos

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 13:45

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

31 jul 2026 às 13:45

Um homem de 43 anos, investigado pela Polícia Civil por furtar cerca de R$ 1 milhão em gado, foi preso no bairro Pelourinho, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A prisão preventiva foi cumprida durante uma operação que também resultou na apreensão de cavalos, veículos, armas e outros bens.


Segundo a Polícia Civil, o investigado é suspeito de furtar 216 cabeças de gado de uma propriedade rural no distrito de Vinhático, em julho deste ano. De acordo com as investigações, ele era responsável por cuidar dos animais da vítima e passou a negociá-los como se fossem de sua propriedade.


O delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Montanha, informou que há indícios de que os furtos tenham começado no início deste ano.


Durante as investigações, os policiais chegaram até um corretor de gado, que indicou quem havia comprado os animais. Em uma das propriedades vistoriadas, o rebanho foi encontrado ainda com a marca da vítima, o que ajudou a confirmar a origem dos animais e identificar o suspeito.


Na casa do investigado, foram apreendidos um Chevrolet Montana, um computador, celulares, documentos, notas fiscais relacionadas ao comércio de gado, cartões bancários e outros materiais que podem auxiliar no andamento das investigações.


Na sequência da operação, os policiais foram até uma propriedade rural no Assentamento Os Marrinhas, também em Vinhático, onde apreenderam duas espingardas de pressão do tipo chumbeira, dois frascos de pólvora, dois recipientes com chumbinhos e um trailer utilizado para o transporte de animais. O responsável pelo material, um homem de 48 anos, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.


As equipes também cumpriram mandados em um rancho na zona urbana de Montanha, onde apreenderam dois cavalos da raça Quarto de Milha, avaliados em cerca de R$ 50 mil cada, além de um veículo, um trailer para transporte de animais, um computador e telefones.


Segundo a Polícia Civil, as apreensões foram determinadas pela Justiça porque havia suspeita de que os bens de alto valor tenham sido adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa.

Veja Também 

Ainda de acordo com a corporação, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração

Quatro ficam feridos após motos baterem na traseira de caminhão em Montanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Montanha ES Norte Furto Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trófeu da Copa do Mundo de 2026
Fifa inicia estudos para aumentar o número de seleções para 64 na próxima Copa do Mundo
Transpetro
Transpetro prepara novos concursos com salários de mais de R$ 15 mil
Manato entre Erick Musso e Pazolini, em seu ato de filiação ao Republicanos
Ele quer voltar: Manato será candidato a deputado federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados