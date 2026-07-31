Evair de Melo muito mais perto de disputar o Senado... Saiba por quê

Quem também está na chapa de federais do Republicanos é Evair de Melo. A princípio, ele é pré-candidato à reeleição e assim sempre se declara. Mas não é segredo que, no fundo, o deputado almeja lançar candidatura ao Senado – e tem batalhado por isso, há meses, nos bastidores políticos.





Profundamente bolsonarista, Evair chegou a ser citado por Jair Bolsonaro (PL), em entrevista a um podcast amigo, como seu candidato ao Senado no Espírito Santo. Isso na virada de 2024 para 2025.





Em fevereiro deste ano, papéis de Flávio Bolsonaro, com anotações sobre os planos do PL nas disputas estaduais, continham o nome de Evair, juntamente com o de Maguinha Malta, como os dois possíveis candidatos do bolsonarismo ao Senado no Espírito Santo.





À mão, Flávio fez uma rasura, corrigindo o partido atribuído a Evair: riscou “(PL)” e mudou para “(PP)”. Do nome do deputado, puxou uma seta e escreveu “JB” (vinculando Evair diretamente ao pai, Jair Bolsonaro).





Flávio ainda registrou: “Conversa c/ Magno”.





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Entre fevereiro e março, ainda no PP, Evair chegou a se articular para entrar no PL e buscou convencer Magno Malta a abraçá-lo como único candidato da direita bolsonarista no Espírito Santo (em vez de Maguinha Malta), por entender que seria mais competitivo. Mas o presidente estadual do PL manteve-se irredutível: jamais abriu mão de ver a filha candidata a senadora, reservando a legenda para ela.





Com a porta fechada no PL e as pretensões barradas por Magno, Evair entrou naquela que sempre foi mantida como sua porta de saída: no fim de março, trocou o PP pelo Republicanos, legenda de Lorenzo Pazolini, presidida em terras capixabas pelo ex-deputado Erick Musso. Assim, manteve vivas suas chances de viabilizar candidatura ao Senado.





Evair é parceiro de primeira hora de Erick Musso e Pazolini. Foi dos primeiros a embarcar na pré-campanha do então prefeito de Vitória a governador. Desde janeiro do ano passado, os três têm percorrido juntos municípios da Grande Vitória e, principalmente, do interior do Estado, onde Evair tem alta capilaridade.





No último dia 18, PL e Republicanos sacramentaram a aliança no Espírito Santo. Estarão juntos na coligação majoritária. Com isso, Pazolini topou apoiar Maguinha, que passou a ser a primeira candidata ao Senado dessa coligação liderada por ele.





Em contrapartida, Maguinha e Magno declararam apoio ao ex-prefeito de Vitória para governador. Pazolini também passou a apoiar e ser apoiado por Flávio Bolsonaro. Tornou-se o candidato do PL e da família Bolsonaro ao Palácio Anchieta. Tudo isso foi anunciado no dia 18, com a presença de Flávio, num evento do PL em Vitória.





Resta, assim, a segunda candidatura ao Senado nessa chapa do PL com o Republicanos. E esta está a cada dia mais perto de Evair.





A princípio, havia outros concorrentes internos na mesma construção eleitoral, como o deputado estadual Sérgio Meneguelli, do PSD. O partido já havia anunciado apoio a Pazolini. Mas Magno chegou à coligação trazendo não só o PL, mas um veto ao ex-prefeito de Colatina.





Sufocado nessa composição, o PSD de Meneguelli e Paulo Hartung afastou-se e até reabriu conversas com o governador Ricardo Ferraço (MDB), adversário de Pazolini.





Restaram, assim, nesse jogo de “fica um”, os dois possíveis candidatos do próprio Republicanos ao Senado: Evair de Melo e Manato. Mas, com a “descida” oficial de Manato, resta agora só Evair. O caminho fica aberto para ele.





Agora só falta Magno ser plenamente convencido e dar suas bênçãos públicas a Evair. É o único ponto em que ainda é preciso dar nó.





Mas o trabalho de convencimento, pelo que apuramos, está avançado, e o acordo, bem encaminhado. Magno só deve tratar do tema na convenção estadual do PL, marcada para a manhã deste sábado (1º).





Cumprindo sua parte, Evair está seguindo o “protocolo Magno Malta”. À colunista Letícia Gonçalves, já declarou que, se concorrer ao Senado, pedirá votos para ele mesmo e também para Maguinha.





Como mostramos aqui no último dia 17, os defensores dessa dobradinha entendem que ela faz total sentido, pois os dois estão no mesmo campo ideológico e, se fizerem uma “campanha realmente casada”, com um pedindo seu segundo voto para o outro, podem “fechar a porteira” do eleitorado ferreamente bolsonarista em território capixaba.





Por essa perspectiva, os eleitores mais ligados a Jair e Flávio darão a ambos os seus votos para o Senado.





O entendimento é que o parlamentar, com forte densidade eleitoral no interior do Estado, pode agregar votos à filha de Magno, em setores onde ela “inexiste”: empresários e, principalmente, produtores rurais.