Por que Vidigal voltou a ser considerado de verdade para vice de Ricardo?

Altamente cobiçada por razões que vão até a eventual sucessão de Ricardo Ferraço (MDB) em 2030, a vaga de candidato a vice na chapa do atual governador virou objeto de intensa disputa entre aliados na reta final da “pré-campanha”.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui





Muitos nomes já foram apresentados ou especulados, e há outros partidos interessados. O Podemos, por exemplo (um dos primeiros a embarcar na arca de Ricardo), ofereceu uma relação de nomes. E até Arnaldinho Borgo (um dos últimos a embarcarem) manifestou interesse em indicar alguém do PSDB. Isso é fumaça.





Objetivamente, podemos afirmar que, a esta altura do processo, a disputa real é mais restrita, e a escolha de Ricardo se reduz a duas opções: ou ele contempla a União Progressista, ungindo um dos quadros apresentados pela federação, ou convida o ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) para a missão.





Este é o cabo de guerra que está sendo travado, no momento, no quintal da casa do governador (ou em frente ao Palácio Anchieta): de um lado, a União Progressista, dona de um poderio eleitoral sem par e representada no Espírito Santo pelos deputados Da Vitória (PP) e Marcelo Santos (União); do outro, um conjunto de aliados ferracistas que apoiam fortemente a indicação de Vidigal.





O movimento de aliados em defesa do nome do pedetista é mais que um blefe. É um fato. As caras do movimento são Euclério Sampaio, simplesmente o presidente estadual do MDB de Ricardo, e, principalmente, Enivaldo dos Anjos (PSB), que já defenderam publicamente Vidigal como companheiro de chapa de Ricardo.





Mas há mais gente na arca governista – até mais importante e influente – encampando essa tese e aconselhando Ricardo nesse sentido. O próprio ex-prefeito da Serra repete, reitera e reafirma que não quer ser candidato. Mas, se ele realmente não quer, está sendo “querido” por outros.





Nesse contexto, a pergunta que se impõe é: por que Sérgio Vidigal? Por que o nome dele ganhou força nos últimos dias, a ponto de ameaçar as pretensões da União Progressista? O que ele acrescentaria à chapa e à campanha de Ricardo que só ele poderia oferecer?

Simplifiquemos a resposta. Em uma palavra: votos.





Na perspectiva mais pragmática possível – verbalizada por Enivaldo dos Anjos, em entrevista à coluna –, Vidigal possui o ativo mais importante em qualquer disputa democrática: densidade eleitoral.





Um ano e meio após ter encerrado seu quarto governo, o pedetista seguramente mantém elevado recall político na Serra, o maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Será um reduto essencial para as pretensões de qualquer candidato a governador, Ricardo incluído.





Mesmo com vantagem nas pesquisas da série da Quaest, a máquina estadual nas mãos, uma legião de apoiadores consideravelmente maior que a de qualquer oponente e o apoio pessoal de Casagrande, a eleição está longe de estar dada para Ricardo Ferraço. Ao contrário: tende a ser uma batalha duríssima. Particularmente, a disputa com Lorenzo Pazolini promete ser dificílima, com um desfecho imprevisível.





Nesse contexto, qualquer voto conta. E Vidigal, ao lado de Ricardo – ou um passinho atrás dele no material de campanha –, é alguém que tem o poder de fazer uma diferença real em seu reduto – de novo: o maior colégio eleitoral do Espírito Santo.





Uma coisa, por exemplo, é ganhar com 55% dos votos válidos em Ponto Belo. Outra, proporcionalmente bem maior, é alcançar 55% dos votos válidos na Serra. Estamos falando de dezenas de milhares de votos, os quais, numa chegada acirrada, podem ser decisivos.