Neucimar Fraga será candidato a deputado federal pelo PL

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga decidiu ser
candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Filiado ao PL no limite
do prazo legal (4 de abril) para poder disputar as eleições, ele entrou no
partido para ser candidato a deputado estadual (com chances maiores de vitória).
Mas, segundo ele, a pedido do senador Magno Malta, presidente estadual da sigla, decidiu “subir”
para a chapa do PL para a disputa federal.
Neucimar confirma a informação e conta que Magno lhe pediu
para “subir” para ajudar a chapa do PL a eleger dois deputados federais no
Espírito Santo.
“Subi! Decidi nesta quarta-feira, depois de ter conversado ontem com o Magno. O pedido partiu do senador. Ele quer eleger dois deputados federais. E sou um candidato que posso contribuir com o partido para o PL fazer dois”, afirma Neucimar, prefeito de Vila Velha por um mandato, de 2009 a 2012.
“Magno me fez esse pedido porque o PL quer eleger dois federais
no Espírito Santo. A direção nacional está cobrando isso. O Valdemar Costa Neto
está cobrando isso. E Magno quer fazer uma chapa competitiva. O PL aqui já tem
uma chapa boa, mas ele precisava de um reforço, me chamou, e me coloquei à
disposição para ajudar o partido. E vou brigar por uma dessas duas vagas. Com
minha experiência, tenho condições de me eleger.”
A chapa federal do PL, hoje, tem o deputado Gilvan da
Federal, pré-candidato à reeleição, o deputado estadual Lucas Polese e o
vereador de Vitória Dárcio Bracarense. Mas a chapa tem alguns pontos de
instabilidade.
No encontro estadual do PL realizado no último dia 18, com a
presença de Flávio Bolsonaro, Gilvan vaticinou que será o deputado federal mais
votado do Espírito Santo. Primeiro, ele precisa ter certeza de que poderá
disputar.
No final do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do
Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a condenação de Gilvan por violência política
de gênero contra a hoje deputada estadual Camila Valadão (PSol) no fim de 2021.
À época, os dois eram vereadores de Vitória.
Com isso, Gilvan foi condenado à perda dos direitos
políticos por oito anos e, à luz da Lei da Ficha Limpa, ficou inelegível.
Entretanto, por força de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques,
Gilvan ficou autorizado a manter sua candidatura até que o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) julgue o mérito do seu recurso. A situação dele é instável – e,
por conseguinte, a da chapa do PL-ES.
Ademais, o vereador Dárcio Bracarense prefere “descer” e
disputar um lugar na Assembleia Legislativa, mas enfrenta a resistência de
Magno Malta.
Também por esses fatores, Neucimar ascendeu à chapa federal
do PL-ES.
O senador Magno Malta tem versão diferente da apresentada por Neucimar. Em nota assinada por ele e enviada por sua assessoria de imprensa, o senador declarou que Neucimar já entrou no PL sabendo que seria candidato a deputado federal
"As filiações feitas dentro do prazo foram realizadas com a definição do cargo que cada um iria disputar. Carlos Von, Rafael Favatto e Neucimar Fraga entraram sabendo dessa condição.
Consultei todos os mandatários sobre as filiações. Ninguém foi filiado sem que eles fossem ouvidos e aprovassem", disse o senador.
"Neucimar Fraga entrou para ser candidato a deputado federal, e isso foi informado lá atrás. As filiações para deputado federal são para federal, e as filiações para estadual são para estadual. A filiação dele foi feita para deputado federal e é assim que vamos seguir", completou o senador.
Histórico de
reviravoltas
Com início meteórico na vida pública, Neucimar começou como
vereador de Vila Velha e aliado de Magno Malta. Sem escalas, passou de vereador
a deputado federal. Em 2008, pelo Partido Republicano (PR), atual PL, elegeu-se
prefeito de Vila Velha. Quatro anos depois, não conseguiu renovar o mandato na
cidade, em disputa vencida por Rodney Miranda.
Na sequência, acumulou algumas derrotas nas urnas. Perdeu
para senador em 2014, para prefeito em 2016, para deputado federal em 2018 e
novamente para prefeito em 2020.
Mas, no começo de 2021, voltou à Câmara dos Deputados como
suplente de Sérgio Vidigal (PDT), eleito prefeito da Serra no pleito municipal
de 2020.
Nos dois anos em que ficou na Câmara, Neucimar firmou-se
como deputado bolsonarista.
Em 2022, pelo Progressistas (PP), não conseguiu se reeleger.
Bateu na trave. A chapa do PP elegeu Evair de Melo e Da Vitória e teria direito
a uma terceira vaga no Espírito Santo. Mas a votação individual de Neucimar não
atingiu os 20% do quociente eleitoral, marca necessária naquele pleito.
Neucimar, então, foi se dedicar a negócios privados. Politicamente,
aproximou-se do prefeito Arnaldinho Borgo, de quem hoje é aliado.
Na atual corrida eleitoral, ele entrou filiado ao PP. Mas,
dada a sua proximidade com Arnaldinho, cogitou entrar no PSDB, cuja presidência
estadual foi assumida pelo prefeito em dezembro de 2025.
Em março, Neucimar chegou a ser anunciado por Arnaldinho
como um dos membros da chapa do PSDB à Câmara dos Deputados – ao lado do
deputado federal Victor Linhalis e do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo
Lucas.
Essa chapa, contudo, não resistiu de pé. No limite da janela
partidária, Linhalis foi para o PSB, para salvar a própria candidatura. Pelo
mesmo motivo, Neucimar procurou Magno e se filiou ao PL.
Ao longo de toda essa trajetória, o relacionamento político
de Neucimar com Magno foi marcado por idas e vindas. O ex-camelô e ex-cobrador
de ônibus começou na vida pública com a ajuda do atual senador. Quando chegou à
prefeitura, os dois se distanciaram.
No entanto, nos últimos anos, o ex-prefeito e o senador
voltaram a se aproximar. Essa reaproximação também se explica pelo mergulho de
ambos no bolsonarismo.
A mão de Arnaldinho
Nos bastidores de Vila Velha, comenta-se que Neucimar será
um dos candidatos a deputado federal que terá a ajuda discreta do prefeito
Arnaldinho, com amigos e aliados em comum trabalhando em prol de sua campanha.
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