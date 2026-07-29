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Vitor Vogas

Neucimar Fraga será candidato a deputado federal pelo PL

Ex-prefeito diz ter atendido a pedido de Magno para se somar à chapa do partido para a Câmara dos Deputados, a qual tem alguns pontos de instabilidade. Versão de Magno é diferente

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 14:15

Públicado em 

29 jul 2026 às 14:15
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Deputado federal Neucimar Fraga
Neucimar Fraga foi deputado federal por dois mandatos e tentará voltar à Câmara Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga decidiu ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Filiado ao PL no limite do prazo legal (4 de abril) para poder disputar as eleições, ele entrou no partido para ser candidato a deputado estadual (com chances maiores de vitória). Mas, segundo ele, a pedido do senador Magno Malta, presidente estadual da sigla, decidiu “subir” para a chapa do PL para a disputa federal.


Neucimar confirma a informação e conta que Magno lhe pediu para “subir” para ajudar a chapa do PL a eleger dois deputados federais no Espírito Santo.


“Subi! Decidi nesta quarta-feira, depois de ter conversado ontem com o Magno. O pedido partiu do senador. Ele quer eleger dois deputados federais. E sou um candidato que posso contribuir com o partido para o PL fazer dois”, afirma Neucimar, prefeito de Vila Velha por um mandato, de 2009 a 2012.


“Magno me fez esse pedido porque o PL quer eleger dois federais no Espírito Santo. A direção nacional está cobrando isso. O Valdemar Costa Neto está cobrando isso. E Magno quer fazer uma chapa competitiva. O PL aqui já tem uma chapa boa, mas ele precisava de um reforço, me chamou, e me coloquei à disposição para ajudar o partido. E vou brigar por uma dessas duas vagas. Com minha experiência, tenho condições de me eleger.”


A chapa federal do PL, hoje, tem o deputado Gilvan da Federal, pré-candidato à reeleição, o deputado estadual Lucas Polese e o vereador de Vitória Dárcio Bracarense. Mas a chapa tem alguns pontos de instabilidade.


No encontro estadual do PL realizado no último dia 18, com a presença de Flávio Bolsonaro, Gilvan vaticinou que será o deputado federal mais votado do Espírito Santo. Primeiro, ele precisa ter certeza de que poderá disputar.


No final do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a condenação de Gilvan por violência política de gênero contra a hoje deputada estadual Camila Valadão (PSol) no fim de 2021. À época, os dois eram vereadores de Vitória.


Com isso, Gilvan foi condenado à perda dos direitos políticos por oito anos e, à luz da Lei da Ficha Limpa, ficou inelegível. Entretanto, por força de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, Gilvan ficou autorizado a manter sua candidatura até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgue o mérito do seu recurso. A situação dele é instável – e, por conseguinte, a da chapa do PL-ES.


Ademais, o vereador Dárcio Bracarense prefere “descer” e disputar um lugar na Assembleia Legislativa, mas enfrenta a resistência de Magno Malta.


Também por esses fatores, Neucimar ascendeu à chapa federal do PL-ES.

Magno tem outra versão

O senador Magno Malta tem versão diferente da apresentada por Neucimar. Em nota assinada por ele e enviada por sua assessoria de imprensa, o senador declarou que Neucimar já entrou no PL sabendo que seria candidato a deputado federal 

"As filiações feitas dentro do prazo foram realizadas com a definição do cargo que cada um iria disputar. Carlos Von, Rafael Favatto e Neucimar Fraga entraram sabendo dessa condição.

Consultei todos os mandatários sobre as filiações. Ninguém foi filiado sem que eles fossem ouvidos e aprovassem", disse o senador.

"Neucimar Fraga entrou para ser candidato a deputado federal, e isso foi informado lá atrás. As filiações para deputado federal são para federal, e as filiações para estadual são para estadual. A filiação dele foi feita para deputado federal e é assim que vamos seguir", completou o senador.

Histórico de reviravoltas 

Com início meteórico na vida pública, Neucimar começou como vereador de Vila Velha e aliado de Magno Malta. Sem escalas, passou de vereador a deputado federal. Em 2008, pelo Partido Republicano (PR), atual PL, elegeu-se prefeito de Vila Velha. Quatro anos depois, não conseguiu renovar o mandato na cidade, em disputa vencida por Rodney Miranda.


Na sequência, acumulou algumas derrotas nas urnas. Perdeu para senador em 2014, para prefeito em 2016, para deputado federal em 2018 e novamente para prefeito em 2020.

Mas, no começo de 2021, voltou à Câmara dos Deputados como suplente de Sérgio Vidigal (PDT), eleito prefeito da Serra no pleito municipal de 2020.


Nos dois anos em que ficou na Câmara, Neucimar firmou-se como deputado bolsonarista.


Em 2022, pelo Progressistas (PP), não conseguiu se reeleger. Bateu na trave. A chapa do PP elegeu Evair de Melo e Da Vitória e teria direito a uma terceira vaga no Espírito Santo. Mas a votação individual de Neucimar não atingiu os 20% do quociente eleitoral, marca necessária naquele pleito.


Neucimar, então, foi se dedicar a negócios privados. Politicamente, aproximou-se do prefeito Arnaldinho Borgo, de quem hoje é aliado.


Na atual corrida eleitoral, ele entrou filiado ao PP. Mas, dada a sua proximidade com Arnaldinho, cogitou entrar no PSDB, cuja presidência estadual foi assumida pelo prefeito em dezembro de 2025.


Em março, Neucimar chegou a ser anunciado por Arnaldinho como um dos membros da chapa do PSDB à Câmara dos Deputados – ao lado do deputado federal Victor Linhalis e do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas.


Essa chapa, contudo, não resistiu de pé. No limite da janela partidária, Linhalis foi para o PSB, para salvar a própria candidatura. Pelo mesmo motivo, Neucimar procurou Magno e se filiou ao PL.


Ao longo de toda essa trajetória, o relacionamento político de Neucimar com Magno foi marcado por idas e vindas. O ex-camelô e ex-cobrador de ônibus começou na vida pública com a ajuda do atual senador. Quando chegou à prefeitura, os dois se distanciaram.


No entanto, nos últimos anos, o ex-prefeito e o senador voltaram a se aproximar. Essa reaproximação também se explica pelo mergulho de ambos no bolsonarismo. 

A mão de Arnaldinho 

Nos bastidores de Vila Velha, comenta-se que Neucimar será um dos candidatos a deputado federal que terá a ajuda discreta do prefeito Arnaldinho, com amigos e aliados em comum trabalhando em prol de sua campanha. 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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