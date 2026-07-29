Neucimar Fraga será candidato a deputado federal pelo PL

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga decidiu ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Filiado ao PL no limite do prazo legal (4 de abril) para poder disputar as eleições, ele entrou no partido para ser candidato a deputado estadual (com chances maiores de vitória). Mas, segundo ele, a pedido do senador Magno Malta, presidente estadual da sigla, decidiu “subir” para a chapa do PL para a disputa federal.





Neucimar confirma a informação e conta que Magno lhe pediu para “subir” para ajudar a chapa do PL a eleger dois deputados federais no Espírito Santo.





“Subi! Decidi nesta quarta-feira, depois de ter conversado ontem com o Magno. O pedido partiu do senador. Ele quer eleger dois deputados federais. E sou um candidato que posso contribuir com o partido para o PL fazer dois”, afirma Neucimar, prefeito de Vila Velha por um mandato, de 2009 a 2012.





“Magno me fez esse pedido porque o PL quer eleger dois federais no Espírito Santo. A direção nacional está cobrando isso. O Valdemar Costa Neto está cobrando isso. E Magno quer fazer uma chapa competitiva. O PL aqui já tem uma chapa boa, mas ele precisava de um reforço, me chamou, e me coloquei à disposição para ajudar o partido. E vou brigar por uma dessas duas vagas. Com minha experiência, tenho condições de me eleger.”





A chapa federal do PL, hoje, tem o deputado Gilvan da Federal, pré-candidato à reeleição, o deputado estadual Lucas Polese e o vereador de Vitória Dárcio Bracarense. Mas a chapa tem alguns pontos de instabilidade.





No encontro estadual do PL realizado no último dia 18, com a presença de Flávio Bolsonaro, Gilvan vaticinou que será o deputado federal mais votado do Espírito Santo. Primeiro, ele precisa ter certeza de que poderá disputar.





No final do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a condenação de Gilvan por violência política de gênero contra a hoje deputada estadual Camila Valadão (PSol) no fim de 2021. À época, os dois eram vereadores de Vitória.





Com isso, Gilvan foi condenado à perda dos direitos políticos por oito anos e, à luz da Lei da Ficha Limpa, ficou inelegível. Entretanto, por força de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, Gilvan ficou autorizado a manter sua candidatura até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgue o mérito do seu recurso. A situação dele é instável – e, por conseguinte, a da chapa do PL-ES.





Ademais, o vereador Dárcio Bracarense prefere “descer” e disputar um lugar na Assembleia Legislativa, mas enfrenta a resistência de Magno Malta.





Também por esses fatores, Neucimar ascendeu à chapa federal do PL-ES.