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Eleições 2026

Em evento do PL, Flávio reforça aliança e lança Pazolini ao governo do ES

A declaração foi feita durante evento do Partido Liberal, em Vitória, onde Flávio foi recebido sob gritos, aplausos e ao som de "O capitão voltou"

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 13:11

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

18 jul 2026 às 13:11
Evento do PL em Vitória
Fernando Madeira | A Gazeta

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado pelo partido como pré-candidato à Presidência da República, chamou neste sábado (18) o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), de pré-candidato ao governo do Espírito Santo com o apoio do PL. 


A declaração foi feita durante evento do Partido Liberal, em Vitória, onde Flávio foi recebido sob gritos, aplausos e ao som de "O capitão voltou". Vestindo uma camisa nas cores da Bandeira do Brasil com a inscrição "Trabalha e Confia", em referência ao lema da Bandeira do Espírito Santo, o senador discursou para apoiadores.


Entre os convidados do evento estavam o próprio Pazolini, que declarou apoio à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República; o senador Magno Malta (PL), presidente da sigla no Espírito Santo; e Maguinha Malta, filha de Magno

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