Em evento do PL, Flávio reforça aliança e lança Pazolini ao governo do ES

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado pelo partido como pré-candidato à Presidência da República, chamou neste sábado (18) o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), de pré-candidato ao governo do Espírito Santo com o apoio do PL.





A declaração foi feita durante evento do Partido Liberal, em Vitória, onde Flávio foi recebido sob gritos, aplausos e ao som de "O capitão voltou". Vestindo uma camisa nas cores da Bandeira do Brasil com a inscrição "Trabalha e Confia", em referência ao lema da Bandeira do Espírito Santo, o senador discursou para apoiadores.





Entre os convidados do evento estavam o próprio Pazolini, que declarou apoio à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República; o senador Magno Malta (PL), presidente da sigla no Espírito Santo; e Maguinha Malta, filha de Magno