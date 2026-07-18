Em evento no ES, Flávio Bolsonaro diz que "Moraes parece o demônio"

Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro foi recebido sob gritos e aplausos de apoiadores e ao som de "o capitão voltou", no evento realizado pelo Partido Liberal (PL) neste sábado (18), em Vitória, no Espírito Santo.





Usando uma camisa nas cores da Bandeira do Brasil, com as inscrições "Trabalha e Confia", em referência direta aos dizeres da Bandeira do Espírito Santo, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discursou para apoiadores e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "parece o demônio usando uma pessoa para fazer o mal".





A fala do senador tem relação com a decisão em que Moraes manteve o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária, e endureceu as restrições impostas ao ex-presidente.





Entre os convidados de honra do evento do PL estavam o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que declarou apoio à candidatura de Flávio à presidência; o senador Magno Malta, presidente do PL em território capixaba; e Maguinha Malta, filha de Magno e pré-candidata ao Senado em possível chapa endossada pelo Republicanos.





A visita faz parte da agenda política de Flávio Bolsonaro pelo país. Apontado pelo PL como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, o senador tem intensificado a participação em eventos partidários para fortalecer a legenda e ampliar o diálogo com lideranças estaduais.





O Encontro Estadual do PL reuniu deputados, prefeitos, vereadores, pré-candidatos e representantes dos núcleos do partido no Espírito Santo. Durante o evento, Flávio Bolsonaro discursou para os participantes e comentou temas relacionados ao cenário político nacional, às eleições deste ano e às estratégias do partido para a disputa eleitoral.





Depois da agenda em Vitória, o senador seguiu para a Serra, onde participou da inauguração da nova sede do Partido Liberal no município. Até a publicação desta reportagem, a assessoria do parlamentar não havia informado se ele concederia entrevista coletiva durante a passagem pelo Estado.