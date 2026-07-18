Pazolini entra com tudo na campanha de Flávio Bolsonaro

Simbolicamente, foi a prova definitiva de que Pazolini está fechado com o primogênito de Jair Bolsonaro na eleição ao Palácio do Planalto, condição indispensável para ter, em troca, o apoio do partido liderado por Magno Malta no Espírito Santo.





Mas não ficou só no "simbólico". Pazolini também deu declarações.





O senhor confirma o apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência?

Estamos juntos! Já foi anunciado. Confirmamos.





E o senhor vai pedir votos para ele? Fazer campanha para ele?

Com certeza!





Vai entrar com tudo na campanha?

Com certeza!





E o senhor apoiará Maguinha como primeira candidata ao Senado?

Com certeza!





E a segunda vaga ao Senado? Quem o senhor defende para completar a composição?

Vamos dar tempo ao tempo agora.





E, então, ele entrou no evento de Flávio… como entrará com tudo na campanha do filho de Jair Bolsonaro.