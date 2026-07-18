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Vitor Vogas

Pazolini entra com tudo na campanha de Flávio Bolsonaro

Selando de vez a aliança do PL com o Republicabos no ES, ex-prefeito foi a evento de Flávio e vestiu a mesma camisa do presidenciável

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 11:11

Públicado em 

18 jul 2026 às 11:11
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Convenção do PL em Vitória | 18/07/2026
Fernando Madeira | A Gazeta
"Com certeza!" Repetindo essa resposta algumas vezes em uma brevíssima entrevista à coluna, o ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) confirmou apoio ao senador Flávio Bolsonaro na manhã deste sábado (18). Indo além, declarou que entrará para valer na campanha do pré-candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência da República.

Selando em definitivo a aliança eleitoral do Republicanos com o PL no Espírito Santo, Pazolini compareceu ao encontro estadual do partido da direita bolsonarista, estrelado pelo próprio Flávio.

Ele chegou ao encontro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, pouco antes de Flávio, ao lado do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, e vestindo a camiseta da Seleção Brasileira. O senador do Rio chegou um pouco depois, também vestindo o uniforme da Seleção, com o senador Magno Malta.
Flávio Bolsonaro em convenção do PL no ES
Flávio Bolsonaro em convenção do PL no ES Fernando Madeira | A Gazeta
Simbolicamente, foi a prova definitiva de que Pazolini está fechado com o primogênito de Jair Bolsonaro na eleição ao Palácio do Planalto, condição indispensável para ter, em troca, o apoio do partido liderado por Magno Malta no Espírito Santo.

Mas não ficou só no "simbólico". Pazolini também deu declarações.

O senhor confirma o apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência?
Estamos juntos! Já foi anunciado. Confirmamos.

E o senhor vai pedir votos para ele? Fazer campanha para ele?
Com certeza!

Vai entrar com tudo na campanha?
Com certeza!

E o senhor apoiará Maguinha como primeira candidata ao Senado?
Com certeza!

E a segunda vaga ao Senado? Quem o senhor defende para completar a composição?
Vamos dar tempo ao tempo agora.

E, então, ele entrou no evento de Flávio… como entrará com tudo na campanha do filho de Jair Bolsonaro.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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