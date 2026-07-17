Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado

Atrás de cada candidato a senador, há um primeiro e um segundo suplente. A importância dessas posições na chapa é diretamente proporcional à desatenção que elas em geral despertam. Mas elas importam, ô, se importam... Se o senador eleito não puder cumprir até o fim o longo mandato de oito anos (em caso de morte, afastamento, eleição para outro cargo etc.), é ele, o suplente, quem assume um lugar no Senado Federal, sem ter recebido um só voto dirigido à sua pessoa.





Candidatíssimo à reeleição pelo PT, o senador Fabiano Contarato está com a escolha da sua primeira suplente muito bem encaminhada. Segundo dirigentes do partido ouvidos pela coluna, a tendência é que a escolhida seja a também petista Evani dos Santos Reis. Profissão: gari.





Sem nunca ter disputado um mandato eletivo, Evani é uma completa desconhecida pelo eleitorado capixaba, mas não pelos profissionais do seu ramo, que a chamam pela alcunha de Baiana.



Ela é a presidente do Sindilimpe-ES, o sindicato que reúne, no Espírito Santo, trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana a privada, além de jardineiros, coletores, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas – todas, profissões de baixa remuneração.



Mulher e negra, Evani é descrita como alguém com espírito combativo, bastante atuante na defesa dos interesses da categoria representada por ela, como melhores salários e melhores condições de trabalho. Combinados, todos esses atributos contaram para o fortalecimento do nome da sindicalista nas conversas internas, travadas nos últimos dias entre dirigentes petistas.



No dia 11 de maio de 2026, Evani chegou a ser detida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Vila Velha, cidade onde vive, durante uma manifestação pacífica de trabalhadores terceirizados da limpeza pública e coleta de lixo no pátio de uma empresa do setor, sob a alegação de crime de desacato.





Ela foi liberada no mesmo dia, e a prisão rendeu uma enxurrada de notas de repúdio de entidades sindicais e de defesa dos direitos dos trabalhadores, que falaram em truculência e abuso de autoridade.