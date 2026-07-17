Casagrande ainda está longe de cumprir seu potencial como cabo eleitoral de Ricardo

A mais recente pesquisa da Quaest sobre o cenário eleitoral capixaba, divulgada na quinta-feira (16) por A Gazeta, não deixa dúvida sobre quem é o maior cabo eleitoral do governador Ricardo Ferraço (MDB) em sua pré-candidatura à reeleição: seu antecessor e principal apoiador, Renato Casagrande (PSB).





Encerrado há mais de três meses, o governo de Casagrande segue muito bem avaliado. Aprovado por 79% dos entrevistados, é considerado positivo por 62% dos respondentes. Só 6% o avaliam como negativo.





É um capital político que já está a serviço de Ricardo nesta etapa pré-eleitoral, com Casagrande circulando intensamente ao lado de seu sucessor e dileto aliado.





Além disso, 59% dos 804 eleitores ouvidos pela Quaest entendem que Casagrande “merece eleger um sucessor que ele indicar”. Só 29% discordam.





Ressalve-se que a pergunta foi formulada assim mesmo, embora, tecnicamente, Ricardo já seja o sucessor de Casagrande, desde que assumiu o cargo em seu lugar, no dia 2 de abril. Mas o foco da questão, por óbvio, é quem será eleito no pleito de outubro.





Ao mesmo tempo, a pesquisa revela que a potencial “transfusão” de capital político do ex-governador para Ricardo operou-se muito pouco, efetivamente, até o momento.





A Quaest perguntou aos entrevistados se eles sabem quem é o candidato de Casagrande. Só um em cada quatro responderam Ricardo Ferraço, isto é, 25%.





E mais: incrivelmente, desde o levantamento anterior da série da Quaest para a Rede Gazeta, publicado no fim de abril, esse índice só subiu dois pontos percentuais, passando de 23% para os atuais 25%.





De abril para cá, mais gente passou a conhecer Ricardo (possivelmente, como governador, dada a superexposição adquirida por ele uma vez no cargo)... mas poucos ficaram sabendo que ele é o candidato de Casagrande.





Cruzando os dados acima, podemos afirmar que o número de eleitores cientes da parceria político-eleitoral entre Casagrande e Ricardo (25%) ainda não chega à metade do número de eleitores para os quais Casagrande “merece” fazer seu sucessor (59%). O gap é de 34 pontos.



A conclusão inevitável é que Ricardo tem, neste aspecto, grande margem para crescimento durante a campanha, à medida que as pessoas se deem conta da ligação inextricável entre ele e Casagrande, com a presumível exposição massiva dos dois lado a lado.