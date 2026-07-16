Ricardo, Pazolini e Hartung têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16) mostra empate técnico entre Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Paulo Hartung (PSD) na disputa pelo comando do governo do Espírito Santo no pleito deste ano. A segunda rodada do estudo, encomendado por A Gazeta, testou quatro cenários para o primeiro turno com possíveis nomes ao Executivo estadual.





No cenário completo na intenção de voto estimulada, em que os nomes dos cotados para disputar o governo são apresentados aos entrevistados, Ricardo Ferraço, atual governador do Estado, recebe 21% das menções. A pontuação representa um crescimento de seis pontos percentuais em relação à primeira rodada, divulgada em 30 de abril.





Pazolini, ex-prefeito de Vitória, 19%; o ex-governador Paulo Hartung chega a 19%. Eles empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





Ainda na análise estimulada, o senador Magno Malta é citado por 12% dos entrevistados. Logo na sequência surge o deputado federal Helder Salomão (PT), com 8%, das intenções de voto. Os indecisos somam 13%, enquanto brancos e nulos chegam a 8%.