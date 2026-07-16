Ricardo, Pazolini e Hartung têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16) mostra empate técnico entre Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Paulo Hartung (PSD) na disputa pelo comando do governo do Espírito Santo no pleito deste ano. A segunda rodada do estudo, encomendado por A Gazeta, testou quatro cenários para o primeiro turno com possíveis nomes ao Executivo estadual.
No cenário completo na intenção de voto estimulada, em que os nomes dos cotados para disputar o governo são apresentados aos entrevistados, Ricardo Ferraço, atual governador do Estado, recebe 21% das menções. A pontuação representa um crescimento de seis pontos percentuais em relação à primeira rodada, divulgada em 30 de abril.
Pazolini, ex-prefeito de Vitória, 19%; o ex-governador Paulo Hartung chega a 19%. Eles empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Ainda na análise estimulada, o senador Magno Malta é citado por 12% dos entrevistados. Logo na sequência surge o deputado federal Helder Salomão (PT), com 8%, das intenções de voto. Os indecisos somam 13%, enquanto brancos e nulos chegam a 8%.
Outros cenários analisados
Em um segundo cenário testado, sem Paulo Hartung, Ricardo Ferraço segue como o nome mais citado pelos entrevistados com 28% das menções, apresentando crescimento de 7 pontos percentuais em comparação com o primeiro levantamento da Quaest.
Logo na sequência surge Pazolini, com 21% das menções, seguido de Magno Malta, com 15%. Ainda nesse cenário, Helder Salomão chega a 10%. Indecisos somam 13%, mesmo percentual para brancos e nulos.
No terceiro cenário, sem os nomes de Pazolini e Hartung, Ricardo Ferraço abre ampla vantagem em relação aos possíveis adversários, recebendo 37% das intenções de voto. Magno Malta chega a 22% das menções. Na sequência, aparece Helder Salomão, com 12% das menções.
No quarto cenário, Ricardo Ferraço mantém 37% das intenções de voto, em eventual disputa sem a presença de Paulo Hartung e Magno Malta. Lorenzo Pazolini, por sua vez, chega a 25% das intenções. Helder Salomão, no mesmo cenário, marca 11%.
Levantamento espontâneo
No levantamento espontâneo, quando os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados aos entrevistados, a pesquisa mostra empate entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini, considerando a margem de erro de três pontos.
O levantamente traz Ricardo com 9% das menções, Pazolini com 8% e Casagrande com 3%. Helder Salomão recebe 1% das menções, enquanto Hartung não pontua no recorte espontâneo. Já 1% dos entrevistados citam outros nomes. Indecisos representam 76%, enquanto brancos, nulos e abstenções chegam a 2%.
Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Palácio Anchieta. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A definições dos nomes que vão estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Metodologia
Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.