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Jovem desaparece em Jerônimo Monteiro e família pede ajuda

Conhecido como Lino, o jovem foi visto pela última na madrugada do dia 5 de julho, quando saiu da casa de um amigo da família, na comunidade rural de Oriente

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 17:07

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

16 jul 2026 às 17:07
O jovem Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, desapareceu em Jerônimo Monteiro
O jovem Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, desapareceu em Jerônimo Monteiro Arquivo pessoal

Familiares procuram por Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, que está desaparecido há mais de dez dias em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Conhecido como Lino, o jovem foi visto pela última na madrugada do dia 5 de julho, quando saiu da casa de um amigo da família, na comunidade rural de Oriente.


A mãe de Roselino registrou um boletim de ocorrência na delegacia e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. Informações sobre o jovem podem ser compartilhadas por meio do Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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