Jovem desaparece em Jerônimo Monteiro e família pede ajuda

Familiares procuram por Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, que está desaparecido há mais de dez dias em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Conhecido como Lino, o jovem foi visto pela última na madrugada do dia 5 de julho, quando saiu da casa de um amigo da família, na comunidade rural de Oriente.





A mãe de Roselino registrou um boletim de ocorrência na delegacia e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. Informações sobre o jovem podem ser compartilhadas por meio do Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento: