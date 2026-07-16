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Linhares

PF prende mulher com depósito de medicamentos para emagrecer no ES

Além de Linhares, a operação foi realizada em Vitória e Cariacica, na Grande Vitória

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 17:43

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

16 jul 2026 às 17:43
Na operação, a Polícia Federal apreendeu seringas contendo substâncias utilizadas para emagrecimento.
Parte dos materiais apreendidos Divugação | Polícia Federal

Uma mulher foi presa em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por manter um depósito de medicamentos para emagrecimento comercializados de forma irregular. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (16), durante uma operação da Polícia Federal de combate à venda de canetas e medicamentos emagrecedores sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).


Além de Linhares, a operação foi realizada em Vitória e Cariacica, na Grande Vitória. Em duas residências e duas clínicas médicas, os policiais encontraram medicamentos sem autorização da Anvisa.


Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, seringas contendo substâncias utilizadas para emagrecimento, dezenas de frascos rotulados como tirzepatida e outros medicamentos da mesma finalidade. Também foram recolhidos cerca de seis quilos de comprimidos a granel e baldes com comprimidos sem identificação individual. A Polícia Federal não informou a quantidade total de materiais apreendidos.

Apuração policial aponta que os medicamentos eram destinados à revenda.
Parte dos materiais apreendidos Divugação | Polícia Federal

A investigação prosseguirá para identificar outros envolvidos no fornecimento e na distribuição dos medicamentos para emagrecimento. O nome da mulher presa não foi divulgado pelas autoridades.

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