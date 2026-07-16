PF prende mulher com depósito de medicamentos para emagrecer no ES

Uma mulher foi presa em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por manter um depósito de medicamentos para emagrecimento comercializados de forma irregular. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (16), durante uma operação da Polícia Federal de combate à venda de canetas e medicamentos emagrecedores sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Além de Linhares, a operação foi realizada em Vitória e Cariacica, na Grande Vitória. Em duas residências e duas clínicas médicas, os policiais encontraram medicamentos sem autorização da Anvisa.





Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, seringas contendo substâncias utilizadas para emagrecimento, dezenas de frascos rotulados como tirzepatida e outros medicamentos da mesma finalidade. Também foram recolhidos cerca de seis quilos de comprimidos a granel e baldes com comprimidos sem identificação individual. A Polícia Federal não informou a quantidade total de materiais apreendidos.