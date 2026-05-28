Empresários e profissionais da saúde são presos com 'canetas emagrecedoras' ilegais no ES

Quatro empresários e dois profissionais de unidades de saúde foram presos, suspeitos de aplicarem, comercializarem e estocarem medicamentos irregulares e de custo elevado na Grande Vitória. Mandados de busca e apreensão e outro de prisão foram cumpridos em Vila Velha e na Serra, nesta quinta-feira (28), durante a Operação Efeito Colateral. Os nomes dos envolvidos não foram informados.





Segundo a Polícia Civil, uma dessas substâncias — a Retatrutida — utilizada para emagrecimento, porém, ainda não foi autorizada pelos órgãos competentes brasileiros, por ainda estar em fase de testes. As investigações apontaram que os envolvidos aplicavam as doses dos produtos até em farmácias e unidades de saúde.





"Todos eles vendiam os mesmos produtos, as mesmas marcas, faziam as mesmas publicações e tinham mais ou menos um mesmo modo de agir", disse o delegado Eduardo Passamani.





Os policiais também descobriram que os alvos praticavam a venda do serviço por meio das redes sociais, principalmente em grupos de conversa. Imagens mostram a divulgação feita por meio de stories e conversas por WhatsApp. (Veja abaixo)