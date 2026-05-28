Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Suspeito de ser o maior contrabandista de 'canetas emagrecedoras' do ES é preso em operação
"Efeito colateral"

Suspeito de ser o maior contrabandista de 'canetas emagrecedoras' do ES é preso em operação

Investigação aponta que grupo vendia medicamentos ilegais pelas redes sociais e realizava aplicações até em postos de saúde

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 08:54

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mai 2026 às 08:54

Um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos maiores contrabandistas de “canetas emagrecedoras” do Espírito Santo, foi preso durante a Operação “Efeito Colateral”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), nos municípios da Serra e de Vila Velha. O suspeito não teve o nome revelado.


A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades.


Em entrevista à TV Gazeta, o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Rafael Correa, explicou que as investigações começaram há cerca de seis meses e identificaram um esquema de contrabando, distribuição e venda ilegal de medicamentos usados no tratamento de diabetes e obesidade, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

O nosso objetivo era fazer o levantamento das pessoas envolvidas no contrabando de medicamentos, alguns cuja a substância é permitida no Brasil, e outros medicamentos cuja as substâncias sequer são permitidas

Rafael Correa Delegado

De acordo com a polícia, os produtos eram importados ilegalmente e vendidos pelas redes sociais por pessoas sem autorização ou formação na área da saúde. Ainda segundo Rafael Correa, não há garantia sobre as condições de armazenamento, transporte e manuseio dos medicamentos, o que pode representar riscos à saúde dos consumidores.


“Quando um consumidor faz aquisição de um medicamento fora das redes oficiais, ele está colocando sua vida em risco”, alertou.

A investigação também aponta que a organização criminosa possuía funções definidas entre os integrantes. Algumas pessoas seriam responsáveis por aplicar os medicamentos nos clientes, inclusive dentro de postos de saúde e residências.


“Tivemos uma grande apreensão desses medicamentos, inclusive na casa de servidores públicos que não deveriam estar com esses produtos”, disse o delegado.


Ao todo, seis pessoas foram conduzidas à delegacia. O principal alvo da operação, apontado como chefe da organização criminosa, foi preso na Serra. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, cuja legalidade ainda está sendo apurada.


A operação foi conduzida pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Cerca de 50 policiais participaram da operação, distribuídos em 15 viaturas.


Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento.

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: suspeito de ser maior contrabandista de canetas emagrecedoras do ES é preso em operação

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (28)

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 259, em Baixo Guandu

O “Pedalaço Pela Paz

Terceira Ponte terá interdição parcial para evento ciclístico no domingo (31)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados
Fim da escala 6x1: saiba como votaram os deputados do ES
Capa-Estudiocast-sebrae.png
ESTour acelerou processo de internacionalização do turismo capixaba
presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre
PEC do fim da 6x1 chega ao Senado com incerteza sobre Alcolumbre e oposição dividida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados