Suspeito de ser o maior contrabandista de 'canetas emagrecedoras' do ES é preso em operação

Um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos maiores contrabandistas de “canetas emagrecedoras” do Espírito Santo, foi preso durante a Operação “Efeito Colateral”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), nos municípios da Serra e de Vila Velha. O suspeito não teve o nome revelado.
A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades.
Em entrevista à TV Gazeta, o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Rafael Correa, explicou que as investigações começaram há cerca de seis meses e identificaram um esquema de contrabando, distribuição e venda ilegal de medicamentos usados no tratamento de diabetes e obesidade, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.
O nosso objetivo era fazer o levantamento das pessoas envolvidas no contrabando de medicamentos, alguns cuja a substância é permitida no Brasil, e outros medicamentos cuja as substâncias sequer são permitidas
Rafael Correa Delegado
De acordo com a polícia, os produtos eram importados ilegalmente e vendidos pelas redes sociais por pessoas sem autorização ou formação na área da saúde. Ainda segundo Rafael Correa, não há garantia sobre as condições de armazenamento, transporte e manuseio dos medicamentos, o que pode representar riscos à saúde dos consumidores.
“Quando um consumidor faz aquisição de um medicamento fora das redes oficiais, ele está colocando sua vida em risco”, alertou.
A investigação também aponta que a organização criminosa possuía funções definidas entre os integrantes. Algumas pessoas seriam responsáveis por aplicar os medicamentos nos clientes, inclusive dentro de postos de saúde e residências.
“Tivemos uma grande apreensão desses medicamentos, inclusive na casa de servidores públicos que não deveriam estar com esses produtos”, disse o delegado.
Ao todo, seis pessoas foram conduzidas à delegacia. O principal alvo da operação, apontado como chefe da organização criminosa, foi preso na Serra. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, cuja legalidade ainda está sendo apurada.
A operação foi conduzida pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Cerca de 50 policiais participaram da operação, distribuídos em 15 viaturas.
Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento.