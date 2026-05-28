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Domingos Martins

Evento no ES destaca Inteligência Artificial e profissões do futuro

Expo Cidades Capixaba será realizada no dias 18 e 19 de junho; a entrada é franca

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 09:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2026 às 09:56
Inteligência artificial já é realizada nas escolas e nas empresas
Inteligência artificial já é realizada nas escolas e nas empresas Magnific

A inteligência artificial (IA) vem transformando carreiras, criando oportunidades e exigindo novas habilidades. A tecnologia, que deixou de ser assunto do futuro e já se tornou realidade no cotidiano das pessoas, das empresas, das escolas e das profissões, será tema da Expo Cidades Capixabas, em Domingos Martins.


A quarta edição do evento será realizada nos dias 18 e 19, das 8h às 17h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho. A entrada é gratuita, e os interessados podem se inscrever na página oficial do evento.

O encontro contará com a presença de especialistas, estudantes, educadores, empreendedores e profissionais para discutir educação, inovação, cenários futuros e as profissões que estão surgindo com o avanço da tecnologia.


Entre os palestrantes estará o professor e pesquisador internacional Flávio Cavalcante, consultor de tendências e inteligência artificial. De forma prática, ele vai mostrar como a IA pode ser utilizada no dia a dia das pessoas, inclusive sem conhecimentos avançados em tecnologia.

O objetivo da Expo Cidades Capixabas é aproximar o público das ferramentas tecnológicas que já fazem parte da rotina moderna, mostrando como a inteligência artificial pode ajudar estudantes a aprenderem mais rápido, professores a inovarem em sala de aula e profissionais a se prepararem para um mercado em constante transformação.


O evento também terá debates sobre cidades inteligentes, sustentabilidade, novas profissões, transformação digital e o conceito de “NeoWork”, ligado às carreiras do futuro e às novas formas de geração de renda impulsionadas pela tecnologia.


A ideia dos organizadores é apresentar soluções acessíveis e aplicáveis à realidade das pessoas, utilizando ferramentas que já estão disponíveis no cotidiano, muitas vezes dentro do próprio celular.


Os idealizadores destacam ainda que querem mostrar para onde o mercado está caminhando, quais profissões estão surgindo e como qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial para ganhar tempo, aprender mais, se desenvolver e até gerar renda.

SERVIÇO

  • Expo Cidades Capixabas 

  • Data: 18 e 19 de junho

  • Horário: das 8h às 17h 

  • Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt, Campinho, Domingos Martins.

  • Inscrições: no site do evento. 

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