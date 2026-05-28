Evento no ES destaca Inteligência Artificial e profissões do futuro

O objetivo da Expo Cidades Capixabas é aproximar o público das ferramentas tecnológicas que já fazem parte da rotina moderna, mostrando como a inteligência artificial pode ajudar estudantes a aprenderem mais rápido, professores a inovarem em sala de aula e profissionais a se prepararem para um mercado em constante transformação.





O evento também terá debates sobre cidades inteligentes, sustentabilidade, novas profissões, transformação digital e o conceito de “NeoWork”, ligado às carreiras do futuro e às novas formas de geração de renda impulsionadas pela tecnologia.





A ideia dos organizadores é apresentar soluções acessíveis e aplicáveis à realidade das pessoas, utilizando ferramentas que já estão disponíveis no cotidiano, muitas vezes dentro do próprio celular.





Os idealizadores destacam ainda que querem mostrar para onde o mercado está caminhando, quais profissões estão surgindo e como qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial para ganhar tempo, aprender mais, se desenvolver e até gerar renda.