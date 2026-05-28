Obra da 3ª faixa na Ponte Florentino Avidos começa na segunda (1º) em Colatina

Anunciada há mais de um ano, a obra para implantação de uma terceira faixa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começa na próxima segunda-feira (1º).
A prefeitura informou que a intervenção prevê a criação de uma faixa reversível para aumentar a capacidade de tráfego entre o Centro e o bairro São Silvano, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região.
Atualmente, a estrutura conta com duas pistas de 3,80 metros de largura e áreas multiuso de 2,20 metros destinadas à circulação de pedestres e ciclistas. Com a ampliação, a ponte passará a ter três faixas de rolamento, sendo uma delas reversível, que funcionará de acordo com a demanda e o fluxo de veículos em cada horário.
Após a intervenção, cada faixa terá 3 metros de largura, e as áreas laterais passarão a ter 1,50 metro. A adequação permitirá a implantação da terceira faixa sem comprometer a segurança e a circulação de pedestres e ciclistas.
A previsão é de que os serviços durem quatro meses, com investimento estimado em R$ 1,4 milhão.
Rotas alternativas
Durante o período de obras, a ponte continuará funcionando, mas em sistema de “pare e siga”. A orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas, como a Segunda Ponte, para evitar congestionamentos.
Para quem precisar passar pela Ponte Florentino Avidos, equipes da Guarda Civil Municipal estarão no local para organizar o fluxo de veículos e reduzir os impactos no trânsito.