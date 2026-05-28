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Obra da 3ª faixa na Ponte Florentino Avidos começa na segunda (1º) em Colatina

Intervenção anunciada há mais de um ano prevê faixa reversível na ponte; trânsito terá pare e siga, e motoristas devem usar rotas alternativas durante quatro meses de obras

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 10:54

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

28 mai 2026 às 10:54
Intervenção vai criar terceira via para veículos
Tráfego funcionará em sistema "pare e siga" durante quatro meses de obras Divulgação | Instagram @renzo.vasconcelos

Anunciada há mais de um ano, a obra para implantação de uma terceira faixa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começa na próxima segunda-feira (1º). 


A prefeitura informou que a intervenção prevê a criação de uma faixa reversível para aumentar a capacidade de tráfego entre o Centro e o bairro São Silvano, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região.


Atualmente, a estrutura conta com duas pistas de 3,80 metros de largura e áreas multiuso de 2,20 metros destinadas à circulação de pedestres e ciclistas. Com a ampliação, a ponte passará a ter três faixas de rolamento, sendo uma delas reversível, que funcionará de acordo com a demanda e o fluxo de veículos em cada horário.

Intervenção vai criar terceira via para veículos
Tráfego funcionará em sistema "pare e siga" durante quatro meses de obras Divulgação | Instagram @renzo.vasconcelos

Após a intervenção, cada faixa terá 3 metros de largura, e as áreas laterais passarão a ter 1,50 metro. A adequação permitirá a implantação da terceira faixa sem comprometer a segurança e a circulação de pedestres e ciclistas.


A previsão é de que os serviços durem quatro meses, com investimento estimado em R$ 1,4 milhão.

Rotas alternativas

Durante o período de obras, a ponte continuará funcionando, mas em sistema de “pare e siga”. A orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas, como a Segunda Ponte, para evitar congestionamentos.


Para quem precisar passar pela Ponte Florentino Avidos, equipes da Guarda Civil Municipal estarão no local para organizar o fluxo de veículos e reduzir os impactos no trânsito.

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