Obra da 3ª faixa na Ponte Florentino Avidos começa na segunda (1º) em Colatina

Anunciada há mais de um ano, a obra para implantação de uma terceira faixa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começa na próxima segunda-feira (1º).





A prefeitura informou que a intervenção prevê a criação de uma faixa reversível para aumentar a capacidade de tráfego entre o Centro e o bairro São Silvano, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região.





Atualmente, a estrutura conta com duas pistas de 3,80 metros de largura e áreas multiuso de 2,20 metros destinadas à circulação de pedestres e ciclistas. Com a ampliação, a ponte passará a ter três faixas de rolamento, sendo uma delas reversível, que funcionará de acordo com a demanda e o fluxo de veículos em cada horário.