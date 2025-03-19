Ponte Florentino Avidos, em Colatina, terá terceira faixa reversível

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, anunciou na terça-feira (18) a criação de uma terceira faixa reversível na Ponte Florentino Avidos. A nova faixa será utilizada para aliviar o fluxo de uma das vias em um turno e melhorar a circulação no sentido oposto no turno seguinte. A obra, que reduzirá o espaço destinado a pedestres e ciclistas, terá um custo estimado de R$ 1,4 milhão, conforme informado pela administração municipal.
Em nota, a Prefeitura de Colatina confirmou que “será lançado o edital de licitação para as obras de alargamento da Ponte Florentino Avidos. A intervenção prevê a implantação de uma terceira faixa reversível, que funcionará de acordo com o fluxo de trânsito nos horários de pico. Pela manhã, a faixa adicional estará liberada no sentido São Silvano – Centro, enquanto à tarde funcionará no sentido contrário".
De acordo com a prefeitura, para viabilizar o alargamento da ponte, a calçada será reduzida, "mas manterá condições seguras e acessíveis para pedestres e ciclistas". A mureta de concreto existente será removida e reconstruída, garantindo a adaptação necessária para a ampliação da via.
Com um prazo de execução estimado em 10 meses, a obra representa um investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão. “O objetivo é solucionar um dos principais gargalos viários da cidade, proporcionando mais fluidez e comodidade no trânsito, especialmente nos períodos de maior movimento”, destacou a administração municipal.