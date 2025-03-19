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Violência

Marido agride grávida até ela desmaiar e acaba preso em flagrante na Serra

Antes de perder a consciência, a vítima ligou para a polícia, que foi até o local. Homem alegou para os PMs que mulher teve "uma crise de ansiedade e pânico"

Publicado em 19 de Março de 2025 às 10:44

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

19 mar 2025 às 10:44
Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra
Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia
Um caso grave e bárbaro de violência contra a mulher foi registrado na madrugada de terça-feira (18), em Jardim Carapina, na Serra. A vítima, 27 anos, grávida de 3 meses, foi brutalmente agredida por seu marido. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher desacordada nos braços do suspeito, de 33 anos. Questionado pelos policiais militares, ele alegou que a esposa teve "uma crise de ansiedade e pânico".
No entanto, a mulher estava desmaiada por conta das agressões que havia sofrido. Ao ter recobrada a consciência com auxílio dos policiais, de acordo com informações da Polícia Militar, a vítima levantou chorando, dizendo sentir dores na cabeça e relatando que seu marido a agrediu durante toda a noite com socos na cabeça e no rosto.
A mulher relatou que conseguiu fugir de casa vestindo apenas um pijama. Ela pediu socorro e ligou para a polícia. Porém, foi alcançada pelo agressor, que rasgou sua roupa e a deixou despida na rua. Em razão do choque, a vítima afirma não se recordar desse momento.
O filho do casal, de 6 anos, testemunhou as agressões e declarou aos policiais ter visto que o pai lutando com a mãe na cama. A mulher apresentava ferimentos na cabeça e no olho esquerdo, mas recusou atendimento médico. Ela expressou o desejo de se separar e solicitou medida protetiva, relatando que o agressor a ameaça de morte e diz que quer tirar dela o filho do casal.
Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele foi algemado, conduzido no compartimento de segurança e apresentado à autoridade de plantão da 3ª Regional. Ainda conforme a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por praticar vias de fato e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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