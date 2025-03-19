16 hidratantes faciais mais vendidos para hidratar a sua pele

A pele madura tende a ser mais seca e fina, por isso precisa de hidratantes mais ricos e nutritivos. Procure por produtos que contenham:

Ácido hialurônico: ara hidratar e preencher a pele.

ara hidratar e preencher a pele. Retinol: para estimular a produção de colágeno e reduzir rugas.

para estimular a produção de colágeno e reduzir rugas. Antioxidantes: para proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.

para proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres. FPS: para proteger a pele dos raios UV, que aceleram o envelhecimento.

Lembre-se de consultar um dermatologista para obter recomendações personalizadas e encontrar o hidratante ideal para as suas necessidades.