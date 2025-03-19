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Beleza

16 hidratantes faciais mais vendidos para hidratar a sua pele

Entre produtos do skincare japonês até o famoso Neutrogena, confira opções de hidratantes em alta. Explore também alternativas anti-idade e até as que contam com ativos como a vitamina C

Publicado em 19 de Março de 2025 às 10:00

Públicado em 

19 mar 2025 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira alguns dos últimos lançamentos em hidratantes faciais, como o Hidratante com extrato de pérola da Océane. Crédito: Canva
A hidratação facial é um passo fundamental em qualquer rotina de skincare, independentemente do tipo de pele. Um bom hidratante pode prevenir o ressecamento, controlar a oleosidade, suavizar linhas finas e até mesmo proteger contra os danos causados pelo sol.
Neste guia completo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre esses produtos, desde os benefícios até lançamentos e indicações.

Para que serve hidratante no rosto?

Segundo a Mantecorp, marca especializada em produtos de beleza, o hidratante tem a função de reter a água na pele, uma vez que o produto "fixa a umidade que a pele já possui". (Por isso, uma dica é fazer seu skincare após o banho ou depois de lavar o rosto.) Além disso, esse cuidado ajuda a:

01

Controlar a oleosidade

Alguns hidratantes possuem ingredientes como ácido salicílico, ácido glicólico, niacinamida e até ácido hialurônico, que podem auxiliar desde a regulação da produção das glândulas sebáceas até a renovação celular.

02

Suavizar linhas finas e rugas

Esses produtos mantém a pele hidratada e preenchida, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas.

03

Proteger a pele da poluição e do ambiente externo

No dia a dia, a pele tende a ficar exposta à poluição (principalmente nas grandes cidades) e ao ambiente externo em geral, de forma que pode ter efeitos como a irritação e vermelhidão. Para combater esses fatores, é importante ter uma rotina de hidratação facial, uma vez que auxilia na criação de uma barreira protetora.

Indicações de hidratantes faciais

Produtos
Océane Gel Hidratante Facial com Extrato de Pérola - Facial Gel Cream 50g

Océane Gel Hidratante Facial com Extrato de Pérola - Facial Gel Cream 50g

Hidratação profunda com ácido hialurônico e extrato de pérola, proporcionando luminosidade e rápida absorção.

Hidratante Facial NeutrogenaHydro Boost Water Gel, 50g

Hidratante Facial NeutrogenaHydro Boost Water Gel, 50g

Hidratação intensa por 48h com ácido hialurônico, textura leve e controle da oleosidade para todos os tipos de pele.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante

Acelera a reparação da pele, acalma e hidrata profundamente, sendo ideal para peles sensibilizadas e pós-exposição solar.

Bepantol Derma, Hidratante Facial Noturno, 50ml

Bepantol Derma, Hidratante Facial Noturno, 50ml

Nutrição intensa para peles secas e sensíveis, restaurando a barreira cutânea enquanto você dorme.

Creamy Skincare Calming Cream 40g

Creamy Skincare Calming Cream 40g

Alívio imediato para pele sensibilizada, reduz vermelhidão e fortalece a barreira cutânea com textura leve e não oleosa.

Qual é o hidratante mais recomendado pelos dermatologistas?

Dermatologistas geralmente recomendam hidratantes que sejam:
  • Não comedogênicos: não obstruem os poros, prevenindo o surgimento de acne.
  • Hipoalergênicos: minimizam o risco de alergias e irritações.
  • Sem fragrância: evitam irritações em peles sensíveis.
Algumas das opções em destaque são:
Produtos
Mantecorp Epidrat Calm Hidratante

Mantecorp Epidrat Calm Hidratante

Hidrata, acalma e refresca a pele, proporcionando conforto imediato e controle da oleosidade.

BIODERMA Cicabio Creme - Multirreparador Hidratante 40ml

BIODERMA Cicabio Creme - Multirreparador Hidratante 40ml

Repara, hidrata e protege, aliviando irritações com textura leve e efeito segunda pele.

Cetaphil Creme Hidratante 453g

Cetaphil Creme Hidratante 453g

Recupera a barreira cutânea em 1 semana, promovendo hidratação profunda e sensação imediata de maciez.

Quais são os tipos de pele?

Existem quatro tipos principais de pele:
  • Pele seca: Produz menos óleo do que o normal, resultando em uma pele áspera, opaca e com tendência a descamação.
  • Pele mista: Possui áreas oleosas (geralmente na zona T) e áreas secas ou normais.
  • Pele oleosa: Produz mais óleo do que o normal, resultando em uma pele brilhante, com poros dilatados e tendência a acne.
  • Pele normal: Possui um equilíbrio entre óleo e hidratação, resultando em uma pele macia, suave e com poros pouco visíveis.

Veja Também

De gel a creme: 4 texturas de hidratantes para a pele

Sérum ou hidratante facial: qual é o melhor para sua pele?

Skincare: entenda o passo a passo de como cuidar da pele

Dicas de hidratantes anti-idade

A pele madura tende a ser mais seca e fina, por isso precisa de hidratantes mais ricos e nutritivos. Procure por produtos que contenham:
  • Ácido hialurônico: ara hidratar e preencher a pele.
  • Retinol: para estimular a produção de colágeno e reduzir rugas.
  • Antioxidantes: para proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.
  • FPS: para proteger a pele dos raios UV, que aceleram o envelhecimento.
Lembre-se de consultar um dermatologista para obter recomendações personalizadas e encontrar o hidratante ideal para as suas necessidades.
Produtos
Creme Facial Anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico Noturno, 49g

Creme Facial Anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico Noturno, 49g

Preenche linhas de expressão, hidrata por 24h e revitaliza a pele com ácido hialurônico puro.

NIVEA Creme Facial Antissinais 100g

NIVEA Creme Facial Antissinais 100g

Hidratação intensa por 30h, reduz linhas de expressão e protege contra raios UVA/UVB.

Cicatricure - Creme Facial Antirrugas 30g

Cicatricure - Creme Facial Antirrugas 30g

Reduz rugas profundas e melhora a firmeza da pele no rosto, pescoço e colo.

Hidratantes com vitamina C

Produtos
Sérum Principia Vitamina C-10

Sérum Principia Vitamina C-10

Clareia manchas, reduz rugas e controla a oleosidade com 10% de vitamina C e ácido ferúlico.

Océane Creme Hidratante Facial com Vitamina C – Vitamin C Cream 50g

Océane Creme Hidratante Facial com Vitamina C – Vitamin C Cream 50g

Hidrata, uniformiza o tom da pele e controla a oleosidade com vitamina C e ácido hialurônico.

Garnier Uniform & Matte Hidratante Facial Toque Seco Antimanchas 85 G

Garnier Uniform & Matte Hidratante Facial Toque Seco Antimanchas 85 G

Um dos lançamentos da marca, que ganhou o top 1 de mais vendidos na Amazon. Hidrata sem pesar, reduz manchas e controla a oleosidade por até 8h com toque seco.

3 dicas de produtos de skincare japoneses

Produtos
Hada Labo® Gokujyun Super Hyaluronic Lotion

Hada Labo® Gokujyun Super Hyaluronic Lotion

Com oito tipos de Ácido Hialurônico, esta loção proporciona hidratação intensa e duradoura, deixando a pele macia, preenchida e revitalizada. Indicada para peles secas.

Loção Hidratante com Super Ácido Hialurônico 170ml, Hada Labo

Loção Hidratante com Super Ácido Hialurônico 170ml, Hada Labo

Formulada com 4 tipos de ácidos hialurônico, atinge as camadas mais profundas da pele.

Hidratante Facial Clareador com Ácido Tranexâmico 140ml

Hidratante Facial Clareador com Ácido Tranexâmico 140ml

Formulada com Ácido Tranexâmico, Niacinamida e Ácido Hialurônico, ajuda a clarear manchas, uniformizar o tom da pele e hidratar profundamente.

Veja Também

Pode usar hidratante? Veja 9 mitos e verdades sobre a pele oleosa

5 benefícios do ácido retinoico para a pele

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