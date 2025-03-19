16 hidratantes faciais mais vendidos para hidratar a sua pele

Para que serve hidratante no rosto?
01
Controlar a oleosidade
02
Suavizar linhas finas e rugas
03
Proteger a pele da poluição e do ambiente externo
Indicações de hidratantes faciais
Qual é o hidratante mais recomendado pelos dermatologistas?
- Não comedogênicos: não obstruem os poros, prevenindo o surgimento de acne.
- Hipoalergênicos: minimizam o risco de alergias e irritações.
- Sem fragrância: evitam irritações em peles sensíveis.
Quais são os tipos de pele?
- Pele seca: Produz menos óleo do que o normal, resultando em uma pele áspera, opaca e com tendência a descamação.
- Pele mista: Possui áreas oleosas (geralmente na zona T) e áreas secas ou normais.
- Pele oleosa: Produz mais óleo do que o normal, resultando em uma pele brilhante, com poros dilatados e tendência a acne.
- Pele normal: Possui um equilíbrio entre óleo e hidratação, resultando em uma pele macia, suave e com poros pouco visíveis.
Dicas de hidratantes anti-idade
- Ácido hialurônico: ara hidratar e preencher a pele.
- Retinol: para estimular a produção de colágeno e reduzir rugas.
- Antioxidantes: para proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.
- FPS: para proteger a pele dos raios UV, que aceleram o envelhecimento.
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