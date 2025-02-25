Veja como manter a pele do rosto saudável no verão

A pele do rosto precisa de atenção especial durante o verão Crédito: Imagem: Nattakorn_Maneerat | Shutterstock

O verão é uma estação que exige atenção redobrada com a pele, especialmente a do rosto, que fica mais exposta ao sol e ao calor intenso. A alta incidência dos raios solares pode estimular a produção excessiva de melanina, favorecendo o surgimento de manchas, além de aumentar a oleosidade da pele, o que pode resultar em acne. Além disso, a radiação ultravioleta acelera o processo de envelhecimento, contribuindo para a perda de colágeno e o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

A proteção solar é um cuidado básico e um dos mais importantes do verão : essencial para todos os tipos de pele, e não apenas para quem tem a pele mais sensível. Isso porque a radiação UVA e UVB aumentam consideravelmente nessa época, tornando indispensável o uso de protetor solar para evitar danos, como o envelhecimento precoce e até mesmo o câncer de pele.

Uso correto do protetor solar

A reaplicação do protetor solar no rosto é crucial para garantir a proteção adequada. “Quem está ao ar livre deve reaplicar o produto a cada duas horas, devido ao suor e até o contato com a água. Já em ambientes fechados, a reaplicação pode ocorrer a cada quatro ou seis horas”, orienta Alice Rosa, professora de Biomedicina da UniSociesc. Ela ressalta que todas as áreas expostas ao sol devem receber protetor solar.

Além da frequência, a quantidade correta faz toda a diferença. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é aplicar cerca de uma colher de chá (5 ml) no rosto , pescoço e colo. Uma dica prática é espalhar o produto em três linhas sobre os dedos anelar, médio e indicador.

Outros cuidados importantes no verão

Além do uso diário do protetor solar, Alice Rosa reforça a importância da hidratação. “Com o calor, perdemos mais água corporal devido à transpiração excessiva. Por isso, é fundamental aumentar a hidratação”, afirma. Outras recomendações incluem evitar a exposição solar entre 10h e 16h e utilizar barreiras físicas como chapéus e óculos de sol.

O ideal é lavar o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele Crédito: Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock

Passo a passo para uma rotina de cuidados eficiente

Manter uma rotina adequada de cuidados com a pele do rosto no verão faz toda a diferença. A professora sugere um protocolo simples e eficaz. Confira!

Limpeza: lave o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele, preferencialmente líquido, pois possui pH mais compatível com o pH da pele;

Hidratação: escolha um hidratante compatível com o seu tipo de pele. Para peles oleosas, prefira texturas em gel, gel creme ou sérum. Para peles normais a secas, opções em creme ou gel creme são ideais;

Proteção solar: após a hidratação, finalize a rotina com aplicação do protetor solar adequado ao seu tipo de pele. Opções com cor podem ser uma excelente alternativa, pois combinam proteção e efeito de maquiagem.

A ordem de aplicação dos produtos é sempre do menos viscoso para o mais viscoso, finalizando com o protetor solar. Além disso, é importante aguardar a absorção de cada produto antes de aplicar o próximo.

Escolhendo o protetor solar ideal

O protetor solar deve ser um hábito diário, independentemente da estação. Mesmo em dias nublados, a radiação UVA penetra na pele e pode causar danos cumulativos. Ao escolher o produto é fundamental verificar se ele oferece proteção contra UVA e UVB, além do FPS (Fator de Proteção Solar), que deve ser, no mínimo, 30.

A professora explica que há diferentes tipos de protetores:

Físico (ou mineral): indicado para peles sensíveis, pois contém ingredientes como óxido de zinco e dióxido de titânio, que criam uma barreira protetora. Pode deixar um efeito esbranquiçado na pele;

Químico: contém ingredientes como avobenzona e oxibenzona, protege ao absorver os raios solares. É o mais comum no mercado, mas pode irritar peles sensíveis, como as que têm rosácea ou tendência a alergias;

Texturas variadas: em gel, gel creme, sérum ou creme, para se adaptar a diferentes tipos de pele. Peles oleosas se beneficiam de fórmulas mais leves, enquanto peles secas exigem texturas mais hidratantes.

Procedimentos estéticos no verão